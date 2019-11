EURO 2020 | Česká motivace na Bulharsko: nasazení při losu, peníze i náprava půle hrůzy | iSport.cz

Radost českých reprezentantů po gólu proti Kosovu • FOTO: Sport PŘÍMO ZE SOFIE | Jde v Bulharsku o „zbytečný“ zápas, když čeští fotbalisté urvali postupovou jistotu na EURO už ve čtvrtek doma skládkou Kosova? Prázdné kulisy stadionu v Sofii i slabý soupeř bez větší motivace logicky nabízejí možnost podcenění. Jenže pořád je z českého pohledu v neděli večer o co hrát. Hráči, kteří dostanou šanci, si i tímto utkáním dělají vizitku směrem k případné nominaci na červnový turnaj, navíc stále hrají o prémie a o českou pozici při losování. Server iSport.cz vybral hlavní body, které by měly Šilhavého partu motivovat k maximálnímu možnému výkonu.

Boj o nominaci na EURO Dvacet hráčů do pole, tři brankáři. Tolik vyvolených na konci jara dostane možnost, aby nasáli atmosféru velkého reprezentačního turnaje a dostali se do závěrečné nominace. Trenér Jaroslav Šilhavý si za rok ve funkci vybudoval kostru týmu, která uspěla v kvalifikaci. Hráči jako Vaclík, Čelůstka, Darida, Souček, Schick a další klíčoví muži českého výběru nepojedou jen ve chvíli, kdy je zastaví zranění. V Sofii dostanou šanci i ti, kteří mezi první sled „vyvolených“ nepatří. Právě oni musí předvést, že mají o EURO zájem a jsou schopní odevzdat kvalitní výkony. K duelu v Bulharsku by měli přistoupit s maximální vážností, aby utvrdili trenéra Šilhavého v tom, že do českého kádru patří. Česká fotbalová reprezentace před zápasem s Kosovem • Foto Barbora Reichová / Sport

Nasazení při losování Celkem 24 účastníků hlavního turnaje bude při losování, které proběhne 30. listopadu v Bukurešti, rozdělených do čtyř výkonnostních košů. Do prvního jde automaticky šest nejlepších vítězů kvalifikačních skupin (podle bodů). Češi jakožto druhý tým své skupiny mohou jít do druhého, třetího i čtvrtého koše. Také proto je důležitý výsledek z Bulharska. V případě výhry mají Češi teoretickou (a málo pravděpodobnou) šanci proklouznout do druhého, ale jistě by nespadli do čtvrtého. Sedm postupů na EURO! Připomeňte si klíčové duely, které přinesly slávu

Prémie od Šilhavého Česká fotbalová asociace za postup na EURO inkasuje v přepočtu 236 milionů korun, velmi slušnou část si z celkového balíku ukrojí i hráči a realizační tým. Už před kvalifikací navíc bylo dané, že za každou výhru hráči inkasují 150 000 korun, za remízu 50 000 (pokud by kvalifikace neskončila postupem, částka by byla o polovinu menší). Tím pádem mají hráči stále o co hrát. Celkové prémie, které se můžou ještě navýšit i na základě výsledků na samotném turnaji, pak mezi hráče rozdělí trenér Jaroslav Šilhavý a manažer Libor Sionko. Určitě přihlédnou k tomu, jak se jednotliví hráči prezentovali v kvalifikaci, včetně závěrečného duelu v Sofii. Jaroslav Šilhavý • Foto Barbora Reichová/Sport