První český trénink pod Dolomitami! Sluníčko, ale rozpaky nad hřištěm

Sluníčko a nádherné vrcholky italských Dolomit. Idylka, v jaké je radost proběhnout se po hřišti a pustit se do práce. Čeští reprezentanti začali pondělním tréninkem v Jižním Tyrolsku přípravný kemp, kde ladí formu na červnové EURO. „Prostředí je tu krásné,“ lebedil si Pavel Kadeřábek, obránce Hoffenheimu, co do počtu startů za národní tým (47) druhý nejzkušenější hráč výběru Jaroslava Šilhavého.