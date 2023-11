Jako vážně? Reakce na aféru v repre: Ironický Krčmář, všímá si i Anglie

Nepochopení. Prvotní reakce na počínání trojice reprezentantů, která noc po přejezdu do Olomouce trávila způsobem regenerace oblíbeným především u amatérských hráčů – s drinkem v nočním podniku do ranních hodin. „Jako vážně?“ napsal na twitter bývalý ligový fotbalista a nyní expert a glosátor Jakub Podaný s animací hlavy v dlaních.

Trojice Brabec, Coufal, Kuchta byla s okamžitou platností vyřazena z týmu. „Na tuhle trojici pospolu bych si nevsadil,“ okomentoval složení party redaktor Sportu Daniel Konečný. Podivné zároveň je, že je v olomouckém podniku doprovázel i člen Výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann.

Chování a následný postup reprezentantů a reprezentace vzbuzuje i ironické reakce. Netrvalo dlouho a ozval se olympijský medailista v biatlonu Michal Krčmář. „No tak si šli chlapi zatancovat… To je toho. Mě by spíš zajímalo, co pili?“ položil řečnickou otázku známý propagátor názoru, že alkohol do života profisportovce nepatří.

Ironii zprvu neskrývá ani bývalý ligový fotbalista Zdeněk Folprecht. „Česká repre funguje skvěle a hanba nám všem, co si ji dovolíme kritizovat,“ píše. Alkoholový dýchánek totiž není jediným problémem, který se musí řešit. „Ti kluci přece vědí, že se to dozví realizák. Že se to dozví celý národ. Vědí, že je nejspíš vyhodí. Ale maj to prostě na háku, je jim to jedno. A právě tohle jejich nastavení je vizitkou realizáku a atmosféry v týmu," zvážní. To vše v den narozenin asociačního předsedy Petra Fouska.

Jelikož byla z týmu vyřazena i jedna z jeho největších hvězd – obránce West Hamu Vladimír Coufal, začíná si kauzy všímat i Anglie. Jako první na ni upozornil bulvární The Sun, další média se přidávají a zjišťují podrobnosti.