Los EURO 2024: Češi ve třetím koši, vyhnou se Nizozemsku či Slovensku

Rozdělení do košů, které UEFA teprve oficiálně potvrdí, se uskuteční na základě výsledků z kvalifikace. Český tým obsadil ve své skupině druhé místo se stejným bodovým ziskem jako vítězná Albánie, s níž měl horší vzájemnou bilanci.

Díky pondělní výhře 3:0 v Olomouci nad Moldavskem v přímém souboji o postup se národní celek dostal do třetího koše. Pokud by jen remizoval, což by mu také stačilo k účasti na šampionátu, figuroval by v nejslabším čtvrtém koši.

V každém z košů bude šest zemí. Česko má jistotu, že ve skupině nenarazí na bývalého federálního partnera Slovensko, které rovněž v kvalifikaci obsadilo druhé místo. Reprezentanti si také nezopakují souboj se Skotskem ze skupinové fáze minulého Eura a v základní části se neutkají ani s Nizozemskem, které na předchozím kontinentálním šampionátu vyřadili v osmifinále. Jisté místo v třetím koši má také Slovinsko, zbylý šestý tým dosud není jasný.

V prvním koši figurují giganti a vítězové kvalifikačních skupin Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie a Anglie. Spolu s nimi pak pořadatel turnaje Německo. Češi si mohou zopakovat souboj z kvalifikace s Albánií, která bude v druhém koši. Narazit mohou i na soupeře ze zářijové přípravy v Budapešti Maďarsko (1:1), nebo na Dánsko, které je vyřadilo ve čtvrtfinále minulého Eura.

V nejhorším čtvrtém koši má zatím své místo jisté pouze Srbsko. Spadnout do něj mohou obhájci zlata Italové, kteří vydřeli postup v posledním kole skupiny po bezbrankové remíze s Ukrajinou. Ve čtvrtém koši také budou tři vítězové z play off, kterého se zúčastní 12 zemí. O poslední postupové místo z kvalifikačních skupin se dnes na dálku utkají Chorvatsko a Wales.

Skupinová fáze evropského šampionát se bude losovat 2. prosince od 18:00 v Hamburku. Turnaj má stejný formát jako předešlé mistrovství. Celkem 24 účastníků bude rozděleno do šesti čtyřčlenných skupin, do vyřazovací fáze postoupí vždy první dva týmy tabulky a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst.

Šampionát začne 14. června a bude ho hostit 10 stadionů ve stejném počtu měst. Pořadatel Německo má jisté místo ve skupině A. Český tým od rozdělení federace postoupil ze všech evropských kvalifikací a na kontinentálním mistrovství si zahraje poosmé za sebou. FAČR za účast reprezentace na Euru získá prémii v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun.

České mužstvo bude startovat na šampionátu s novým trenérem, dosavadní kouč Jaroslav Šilhavý po zápase s Moldavskem skončil. Smlouva by mu oficiálně vypršela 30. listopadu a k jejímu prodloužení by bylo zapotřebí uplatit oboustrannou opci. Chtít pokračovat by tedy musela nejen FAČR, ale i trenér.

Koš 1: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie.

Koš 2: Maďarsko, Dánsko, Albánie, Rakousko.

Koš 3: Skotsko, Slovinsko, Slovensko, Česko, Nizozemsko.

Koš 4: Srbsko, tři vítězové z play off.

Dosud nezařazené nebo neznámé týmy: Turecko, Rumunsko (podle predikce koš 2), Švýcarsko, Itálie (koš 4), Chorvatsko/Wales. (3./4. koš)