Lístky na EURO: registrace nefunguje. Útok hackerů, omlouvá se FAČR

1. Kdykoliv od neděle 3. prosince do středy 6. prosince 22:00 vyplním internetový formulář na webu fotbal.cz. V něm budu deklarovat, o jaký zápas nebo jaké zápasy českého týmu mám zájem. 2. Pokud bude zájem fanoušků nižší než nabídka, dostanu ve čtvrtek 7. prosince nebo v pátek 8. prosince unikátní kód UEFA včetně podrobných informací, jak mám postupovat dál. 3. Pokud bude zájem fanoušků vyšší než nabídka, proběhne los. FAČR bude o výsledku loterie každého přihlášeného fanouška informovat, těm úspěšným zároveň zašle už zmíněný unikátní kód UEFA včetně podrobných informací, jak mám postupovat dál. 4. Pokud získám unikátní kód UEFA na konkrétní zápas, zaregistruji se na Ticket Portalu UEFA a následně zakoupím až čtyři vstupenky proti tomuto kódu, který mi nákup lístku umožní. Registraci na Ticket Portalu UEFA a nákup vstupenky je nutné dokončit do 15. prosince do 17:00. 5. Pokud unikátní kód UEFA nezískám, o čemž mě FAČR bude informovat do pátku 8. prosince, zaregistruji se na Ticket Portalu UEFA (www.euro2024.com/tickets) a následně se zapojím do druhé loterie. Tento krok je nutné učinit do 15. prosince do 17:00. Následně proběhne v průběhu ledna los, který bude provádět UEFA, a soutěžit se v něm bude o zbylé vstupenky v rámci kvóty určené pro české fanoušky. 6. Pokud mám otázky nebo nejasnosti, mohu všechny potřebné informace najít na webu www.euro2024.com/tickets, kde přibudou i podrobnosti v češtině určené speciálně pro české fanoušky, případně se mohu obrátit na e-mail vstupenkyME@fotbal.cz. Zdroj: fotbal.cz