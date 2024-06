ONLINE: Dánsko - Anglie 1:1. Parádní rána! Z velké dálky srovnal Hjulmand

Fotbalisté Anglie ve druhém utkání skupiny C na mistrovství Evropy změří síly s Dánskem, které když porazí, zajistí si postup do vyřazovací fáze. Dánové v prvním zápase remizovali se Slovinskem a dnes potřebují bodovat, aby se přiblížili postupu do play off. Zaskočí jednoho z největších favoritů turnaje? Výkop je v 18:00. ONLINE přenos z duelu sledujte na iSport.cz.