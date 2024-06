Jak do osmifinále EURO? Česku může stačit i remíza s Tureckem, když...

Česká reprezentace se po remíze s Gruzií dostala na EURO do komplikované situace. S jedním bodem na kontě se krčí na třetím místě skupiny F. Vysněný postup do osmifinále se trochu vzdálil, o něco větší naději ovšem udržela vyrovnávací trefa Patrika Schicka. Možností na průnik do play off je pochopitelně stále hromada, teoreticky může tým trenéra Ivana Haška jít dál i se dvěma body na kontě. A na zřetel musíme brát také fakt, že česká skupina se bude dohrávat až jako poslední ze všech.

Výhra = téměř jistota

Pojďme si nejdřív shrnout aktuální situaci ve skupině F. Portugalsko má po výhrách nad Českem a Tureckem už jisté první místo. Turci jsou druzí se třemi body a ke druhému místu jim stačí remizovat s Českem.

Národní tým by v případě výhry v závěrečném duelu pravděpodobně poskočil na 2. místo. To by mu ještě mohla vzít Gruzie, musela by ovšem Portugalce porazit minimálně o dva góly a mít poté lepší skóre. Druhé místo každopádně znamená postup. Čtyři body a třetí místo ve skupině? S největší pravděpodobností by to mělo znamenat osmifinále, ale záleželo by ještě na konečném umístění v dalších skupinách.

Remíza = možnost existuje

Česko ovšem může postoupit také i v případě remízy s Tureckem. Ta by ovšem musela znamenat udržení 3. místa ve skupině, Gruzie by tedy nemohla porazit Portugalsko. Pokud by se tak stalo, česká reprezentace by se zařadila do tabulky týmů ze třetích míst, kde je situace před závěrečným kolem ve skupinách stále otevřená.

Hubený dvoubodový zisk by už jistojistě nestačil na třetí tým ze skupin D a E, kde už tři týmy mají na kontě minimálně tři body. Zůstávají ale stále dvě volná místa.

Ve skupině A se v neděli večer hraje duel mezi Skotskem (1 bod) a Maďarskem (0 bodů). Zápas by musel skončit remízou, aby třetí Skotové zůstali na dvou bodech a měli horší skóre než Česko (aktuálně 2:6).

Ve skupině B mají Albánie a Chorvatsko shodně po jednom bodu. Albánci hrají se Španělskem, Chorvaté s Itálií. Pokud by oba týmy prohrály, zůstaly by za Českem. Chorvatsku by před Tomáše Součka a spol. nepomohla ani remíza, Albánii možná ano, záleželo by na celkovém skóre (aktuálně 3:4).

A ve skupině C, kde se zrodily už tři remízy, je situace v tomto ohledu nejvíce zamotaná. Pokud by ovšem Dánsko porazilo Srbsko a Slovinsko by prohrálo s Anglií o dvě a více branek, rovněž by třetí Slovinci v tu chvíli byli až za českým týmem.

Porážka = jistý konec

Tady už není co řešit. Prohra s Tureckem by sice mohla znamenat udržení třetího místa ve skupině F (záleželo by na souběžně hraném duelu Portugalsko - Gruzie), ale s jistotou by jeden bod nestačil na postup do osmifinále.

Česko každopádně bude mít ve středu večer v Hamburku o co hrát, to je jasné. A pozor, je tady ještě jeden důležitý aspekt v postupové matematice. Závěrečné zápasy ve skupině F se budou dohrávat až úplně jako poslední, Ivan Hašek a jeho hráči tedy před utkáním budou přesně vědět, jaký výsledek bude na postup stačit.

Postupový klíč ve skupinách

Postup do vyřazovací části EURO 2024 si zajsití 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2024 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

body ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve vzájemných zápasech vstřelené góly ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve skupině vstřelené góly ve skupině penaltový rozstřel, pokud spolu týmy skupinu zakončují nejméně žlutých a červených karet lepší postavení po kvalifikac los, pokud půjde o Německo, které jako pořadatel postoupilo automaticky

Co rozhoduje v tabulce třetích týmů?