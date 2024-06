Jak do osmifinále EURO? Česku už nestačí remíza, musí porazit Turecko

Česká reprezentace se po remíze s Gruzií dostala na EURO do komplikované situace. S jedním bodem na kontě se krčí na třetím místě skupiny F. Vysněný postup do osmifinále se vzdálil. Už je totiž jasné, že proti Turecku nebude stačit remíza. Tým trenéra Ivana Haška tak potřebuje vyhrát, jen tak si zajistí místo v osmifinále. Pokud skončí Češi ve své skupině druzí, ve vyřazovací fázi půjdou na Rakousko. Jestliže skončí třetí (kdyby Gruzie senzačně porazila vyšším rozdílem Portugalsko, při stejném skóre s Českem by pak rozhodovaly karty), narazí na Španělsko.

Výhra = jediná jistota

Pojďme si nejdřív shrnout aktuální situaci ve skupině F. Portugalsko má po výhrách nad Českem a Tureckem už jisté první místo. Turci jsou druzí se třemi body a ke druhému místu jim stačí remizovat s Českem.

Národní tým by v případě výhry v závěrečném duelu pravděpodobně poskočil na 2. místo. To by mu ještě mohla vzít Gruzie, musela by ovšem Portugalce porazit minimálně o dva góly a mít poté lepší skóre. Druhé místo každopádně znamená postup.

Čtyři body a třetí místo ve skupině? Po pondělních zápasech skupiny B už je definitivně jasné, že by to znamenalo osmifinále. Ve skupině A je totiž Madařsko třetí se třemi body stejně jako ve Skupině C Slovinsko, ve skupině B má třetí Chorvatsko na kontě dva body.

Druhý tým z české skupiny odehraje osmifinále proti vítězi skupiny D, kterým se překvapivě stalo Rakousko, to skončilo první před Francií i Nizozemskem. Zápas by se hrál v úterý 2. července od 21 hodin v Lipsku.

Třetí tým české skupiny pak půjde v osmifinále na Španělsko.

Remíza = možnost už neexistuje

Česko mohlo postoupit i se dvěma body ze třetího místa, tahle možnost ovšem padla, jelikož Anglie remizovala se Slovinskem, čímž Slovinci získali třetí bod. V tabulce třetích týmů je definitivně ze hry Chorvatsko se dvěma body, které na postup nestačí.

Šanci má ještě Maďarsko, které by do osmifinále posunulo, kdyby Česko ani Gruzio nevyhrálo.

Porážka = jistý konec

Tady už není co řešit. Prohra s Tureckem by sice mohla znamenat udržení třetího místa ve skupině F (záleželo by na souběžně hraném duelu Portugalsko - Gruzie), ale s jistotou by jeden bod nestačil na postup do osmifinále.

Česko každopádně bude mít ve středu večer v Hamburku o co hrát, to je jasné. A pozor, je tady ještě jeden důležitý aspekt v postupové matematice. Závěrečné zápasy ve skupině F se budou dohrávat až úplně jako poslední, Ivan Hašek a jeho hráči tedy před utkáním budou přesně vědět, jaký výsledek bude na postup stačit.

Postupový klíč ve skupinách

Postup do vyřazovací části EURO 2024 si zajsití 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2024 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

body ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve vzájemných zápasech vstřelené góly ve vzájemných zápasech rozdíl skóre ve skupině vstřelené góly ve skupině penaltový rozstřel, pokud spolu týmy skupinu zakončují nejméně žlutých a červených karet lepší postavení po kvalifikac los, pokud půjde o Německo, které jako pořadatel postoupilo automaticky

Co rozhoduje v tabulce třetích týmů?