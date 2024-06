SESTŘIH: Anglie - Slovensko 2:1p. Favorit minutu od krachu, rozhodl Kane

Bylo to blizoučko. Pouhou minutku byli Slováci od absolutní senzace, zdaleka největší na EURO. Třetí gól Ivana Schranze na turnaji držel vedení outsidera nad Anglií. Až do páté minuty nastavení, kdy fantasticky vyrovnal Jude Bellingham a hned po startu prodloužení vyřídil postup „Albionu“ (2:1) do čtvrtfinále kanonýr Harry Kane. Calzonovi hrdinové na turnaji po srdnatém boji končí.