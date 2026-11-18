Kvalifikace EURO 2028: Česko při losu ve druhém koši. Hrozí specifika, obavy expertů
Před třiceti lety přebírali Miroslav Kadlec, Karel Poborský, Pavel Nedvěd a další české hvězdy stříbrné medaile ve Wembley po finále EURO 96. Národní tým drží od té doby unikátní bilanci – v moderní historii ještě nikdy nechyběl na závěrečném turnaji evropských šampionátů. Po aktuálních šesti porážkách a sestupu z elitní skupiny Ligy národů čeká Santi Deniu a jeho kolegy „kvalifikace pravdy“ o EURO 2028. Když se před prosincovým losem podíváme na složení košů a postupový klíč, zjistíme, že reprezentaci čeká extrémně náročný úkol.
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Závěrečná prohra 1:2 v Chorvatsku definitivně určila, v jaké pozici budou čeští fotbalisté očekávat los kvalifikace o EURO. Slavnostní akt proběhne v neděli 6. prosince v Belfastu, Česku hrozí silní soupeři. Španělský trenér Santi Denia zapsal šestou porážku a sestupující tým se propadl do druhého výkonnostního koše.
Mužstvo stejně jako v Lize národů narazí na jednoho elitního soupeře – mohou se opakovat souboje se Španělskem, Anglií či Chorvatskem. V osudí jsou další zvučné extratřídy – Francie, Portugalsko nebo Německo. Z hlediska boje o postup zní slibněji varianty Řecko, Dánsko, Itálie – byť stále jde o týmy nabité hvězdami.
Mimořádný počin v evropské konkurenci
Národní tým evropské kvalifikace historicky zvládá skvěle. Od roku 1996 Češi nechyběli na žádném turnaji – postup slavili osmkrát v řadě, což je v evropské konkurenci mimořádný počin.
Natáhnout úspěšnou sérii bude v nadcházející kvalifikaci nesmírně složité.
„Vadí mi, že nevím, s kým chce Santi Denia hrát. O souboji s Chorvatskem přednáší jako o finále mistrovství světa. A my do něj nastoupíme s ligovým výběrem. Tak já vám nevím, jestli si Španěl dělá srandu, nebo zapomněl, o čem pár dní předtím mluvil,“ napsal v pravidelném komentáři pro Sport Ladislav Vízek, bývalý reprezentant a fotbalový glosátor.
Expert Rada říká: Nemáme špílmachra
Šest porážek, slabá ofenziva a neustálé hledání sestavy mnoho jistot do jarního ostrého startu nedávají. „Chorvatsko mělo být zásadním testem v Lize národů a Denia postaví jedenáctku, které chybí jakékoliv vazby,“ kroutil hlavou Vízek.
„Nemáme špílmachra, naposledy jím byl Tomáš Rosický. Přitom je to klíčová pozice pro mančaft, udává tón celé hře. Třeba jako Ödegaard v Norsku, Rodri ve Španělsku. Jenže my takové nemáme ani v lize – nejlepším konstruktivním záložníkem je Vláďa Darida. Jenže tomu je 36 let a národního týmu se vzdal,“ přidal se bývalý trenér národního týmu Petr Rada.
O nasazení rozhodla Liga národů
V Chorvatsku nešlo jen o záchranu v elitní skupině Ligy národů, ale také o nasazení v prvním, či druhém koši. UEFA nasazuje týmy čistě na základě celkového pořadí v aktuálním ročníku Ligy národů. Po prohře v Osijeku Česko spadlo do druhého koše, se zeměmi ze stejné výkonnostní kategorie se určitě nepotká.
Pád o patro níž znamená, že český tým se ve své kvalifikační skupině utká s jedním z absolutních gigantů. Podzim v Lize národů ukázal, že na podobné soupeře aktuální výběr nestačí. Což může vzhledem k postupovému klíči na závěrečný turnaj za dva roky znamenat velký problém.
Na šampionát přímo postoupí vítězové 12 kvalifikačních skupin a osm nejlepších týmů na druhých místech. Zbylé čtyři celky na druhých místech čeká baráž. Přítomnost top favorita ve skupině může výrazně zamíchat kartami v boji o klíčovou druhou pozici. Každý bod ze vzájemných zápasů s elitním soupeřem, a hlavně stoprocentní bodový zisk proti papírově slabším sokům, mohou rozhodovat.
Jistotu účasti nemají ani pořádající země
EURO v roce 2028, které společně hostí Anglie, Skotsko, Wales a Irsko, přináší na fotbalovou mapu zajímavé specifikum. Všechny čtyři pořadatelské země se musí zapojit do standardního kvalifikačního procesu. Celkem 54 evropských reprezentací se rozdělí do dvanácti skupin po čtyřech nebo pěti účastnících, z nichž vzejde finální složení pro letní turnaj.
Co se stane, když ostrovní celky v kvalifikaci selžou? UEFA pro ně rezervovala maximálně dvě záchranná místa, která připadnou dvěma nejlépe postaveným pořadatelským zemím, pokud si nevybojují přímý postup. Zbytek startovního pole vzejde z baráže, jejíž složitý formát se bude měnit přesně podle toho, kolik „divokých karet“ se nakonec využije.
V play off se může hrát o čtyři, tři, ale v krajním případě i o pouhé dvě letenky na šampionát. Pro český tým z toho vyplývá jasné varování: spoléhat na zadní vrátka přes baráž, kam proklouznou zbylé týmy z druhých míst a úspěšné celky z Ligy národů, bude kvůli nejistému počtu volných míst obrovský hazard.
Cíl musí být jasný: přímý postup. Zvládnou ho Češi po šesti porážkách pod Deniou?