Haaland v kvalifikaci dvakrát skóroval, Norové mají téměř jistý postup na MS

Nor Erling Haaland se v utkání proti Estonsku raduje z gólu
Nor Erling Haaland se v utkání proti Estonsku raduje z góluZdroj: ČTK / Fredrik Varfjell
ČTK, iSport.cz
Fotbalisté Norska v kvalifikaci mistrovství světa zvítězili 4:1 nad Estonskem a téměř jistě mohou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Erling Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních 17 startů za klub i reprezentaci.

Na góly se ale v Oslu čekalo až do druhého poločasu, než se v 50. a 52. minutě prosadil pokaždé hlavou útočník Atlética Madrid Sörloth. Haaland během povedené norské dvanáctiminutovky vedení zdvojnásobil a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.

Svěřenci trenéra Staleho Solbakkena vyhráli ve skupině I i sedmý zápas a mají šestibodový náskok na druhou Itálii, která se tak může na Seveřany už jen bodově dotáhnout a má zároveň výrazně horší skóre. Italy dnes večer čeká duel v Moldavsku, v posledním kole se v neděli střetnou s Nory.

Maďarsko ve skupině F zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, pokud Irsko ve večerním zápase prohraje s vedoucím Portugalskem.

Ve skupině D Island udržel naději přinejmenším na baráž vítězstvím 2:0 v Ázerbájdžánu. Má teď stejně bodů jako Ukrajina, která se večer utká v Paříži s vedoucí Francií. Vicemistři světa mají v čele tabulky tříbodový náskok.

Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie43109:310
2Island521213:97
3Ukrajina42118:77
4Ázerbajdžán50142:131

    Skupina F:
    Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
    Branka:     33. Varga.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Portugalsko431011:410
    2Maďarsko52219:78
    3Irsko41124:54
    4Arménie51042:103

      Skupina I:
      Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
      Branky:       50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Norsko770033:421
      2Itálie650118:815
      3Izrael730415:199
      4Estonsko81168:214
      5Moldavsko60154:261

        Články z jiných titulů