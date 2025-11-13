Haaland v kvalifikaci dvakrát skóroval, Norové mají téměř jistý postup na MS
Fotbalisté Norska v kvalifikaci mistrovství světa zvítězili 4:1 nad Estonskem a téměř jistě mohou slavit první účast na světovém šampionátu od roku 1998. Dvakrát se trefil kanonýr Erling Haaland, který suverénně vede tabulku kvalifikačních střelců už s 14 góly. Útočník Manchesteru City celkově skóroval v šestnáctém z posledních 17 startů za klub i reprezentaci.
Na góly se ale v Oslu čekalo až do druhého poločasu, než se v 50. a 52. minutě prosadil pokaždé hlavou útočník Atlética Madrid Sörloth. Haaland během povedené norské dvanáctiminutovky vedení zdvojnásobil a za hosty už jen snížil prvním reprezentačním gólem pardubický útočník Saarma.
Svěřenci trenéra Staleho Solbakkena vyhráli ve skupině I i sedmý zápas a mají šestibodový náskok na druhou Itálii, která se tak může na Seveřany už jen bodově dotáhnout a má zároveň výrazně horší skóre. Italy dnes večer čeká duel v Moldavsku, v posledním kole se v neděli střetnou s Nory.
Maďarsko ve skupině F zvítězilo gólem Vargy 1:0 v Arménii a živí postupové šance. K jistotě minimálně baráže mu stačí, pokud Irsko ve večerním zápase prohraje s vedoucím Portugalskem.
Ve skupině D Island udržel naději přinejmenším na baráž vítězstvím 2:0 v Ázerbájdžánu. Má teď stejně bodů jako Ukrajina, která se večer utká v Paříži s vedoucí Francií. Vicemistři světa mají v čele tabulky tříbodový náskok.
Skupina D:
Baku: Ázerbájdžán - Island 0:2 (0:2)
Branky: 20. Gudmundsson, 39. Ingason.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|4
|3
|1
|0
|9:3
|10
|2
Island
|5
|2
|1
|2
|13:9
|7
|3
Ukrajina
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|4
Ázerbajdžán
|5
|0
|1
|4
|2:13
|1
Skupina F:
Jerevan: Arménie - Maďarsko 0:1 (0:1)
Branka: 33. Varga.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|2
Maďarsko
|5
|2
|2
|1
|9:7
|8
|3
Irsko
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|4
Arménie
|5
|1
|0
|4
|2:10
|3
Skupina I:
Oslo: Norsko - Estonsko 4:1 (0:0)
Branky: 50. a 52. Sörloth, 56. a 62. Haaland - 65. Saarma.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|7
|7
|0
|0
|33:4
|21
|2
Itálie
|6
|5
|0
|1
|18:8
|15
|3
Izrael
|7
|3
|0
|4
|15:19
|9
|4
Estonsko
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|5
Moldavsko
|6
|0
|1
|5
|4:26
|1