Je hotovo, Česko míří do baráže o MS! Chorvaté slaví postup, Slováci urvali výhru

Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Kvalifikace MS fotbal 2026
Že se česká reprezentace bude muset o MS 2026 poprat v březnové baráži, bylo už od října téměř jasné. Nyní se to potvrdilo definitivně. Chorvatsko totiž v pátečním kvalifikačním duelu zdolalo Faerské ostrovy 3:1, zajistilo si přímý postup a českému týmu zařídilo jistotu druhého místa ve skupině, ze kterého se postupuje do baráže.

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Skupina A:

20:45 Lucembursko - Německo (Lucemburk), Slovensko - Severní Irsko (Košice).

#TýmZVRPSkóreB
1Německo540110:312
2Slovensko54016:212
3Sev. Irsko52036:66
4Lucembursko50051:120

    Skupina G:

    Helsinky: Finsko - Malta 0:1 (0:0)
    Branka: 82. Grech.

    20:45 Polsko - Nizozemsko (Varšava).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko752023:417
    2Polsko742111:514
    3Finsko83148:1410
    4Malta71242:165
    5Litva70346:113

      Skupina L:

      20:45 Gibraltar - Černá Hora (Gibraltar), Chorvatsko - Faerské ostrovy (Rijeka).

      #TýmZVRPSkóreB
      1Chorvatsko761023:219
      2Česko741212:813
      3Faerské ostrovy840411:912
      4Černá Hora73046:149
      5Gibraltar70073:220

