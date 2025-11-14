Je hotovo, Česko míří do baráže o MS! Chorvaté slaví postup, Slováci urvali výhru
Že se česká reprezentace bude muset o MS 2026 poprat v březnové baráži, bylo už od října téměř jasné. Nyní se to potvrdilo definitivně. Chorvatsko totiž v pátečním kvalifikačním duelu zdolalo Faerské ostrovy 3:1, zajistilo si přímý postup a českému týmu zařídilo jistotu druhého místa ve skupině, ze kterého se postupuje do baráže.
PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.
Skupina A:
20:45 Lucembursko - Německo (Lucemburk), Slovensko - Severní Irsko (Košice).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|5
|4
|0
|1
|10:3
|12
|2
Slovensko
|5
|4
|0
|1
|6:2
|12
|3
Sev. Irsko
|5
|2
|0
|3
|6:6
|6
|4
Lucembursko
|5
|0
|0
|5
|1:12
|0
Skupina G:
Helsinky: Finsko - Malta 0:1 (0:0)
Branka: 82. Grech.
20:45 Polsko - Nizozemsko (Varšava).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|7
|5
|2
|0
|23:4
|17
|2
Polsko
|7
|4
|2
|1
|11:5
|14
|3
Finsko
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|4
Malta
|7
|1
|2
|4
|2:16
|5
|5
Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
Skupina L:
20:45 Gibraltar - Černá Hora (Gibraltar), Chorvatsko - Faerské ostrovy (Rijeka).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0