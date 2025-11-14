ONLINE: Chorvatsko - Faerské ostrovy. Hraje se zápas, který může Česku zajistit baráž
Že se česká reprezentace bude muset o MS 2026 poprat v březnové baráži, je už od října téměř jasné. Dnes by mělo dojít k definitivnímu potvrzení. V kvalifikační skupině L je totiž na programu duel mezi Chorvatskem a Faerskými ostrovy. Pokud skončí předpokládaným vítězstvím domácího týmu, českou reprezentaci už nikdo z konečného druhého místa nesesadí. Jak si Modrič a spol. povedou? Utkání startuje ve 20:45, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.
Skupina A:
20:45 Lucembursko - Německo (Lucemburk), Slovensko - Severní Irsko (Košice).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|4
|3
|0
|1
|8:3
|9
|2
Slovensko
|4
|3
|0
|1
|5:2
|9
|3
Sev. Irsko
|4
|2
|0
|2
|6:5
|6
|4
Lucembursko
|4
|0
|0
|4
|1:10
|0
Skupina G:
Helsinky: Finsko - Malta 0:1 (0:0)
Branka: 82. Grech.
20:45 Polsko - Nizozemsko (Varšava).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Nizozemsko
|6
|5
|1
|0
|22:3
|16
|2
Polsko
|6
|4
|1
|1
|10:4
|13
|3
Finsko
|8
|3
|1
|4
|8:14
|10
|4
Malta
|7
|1
|2
|4
|2:16
|5
|5
Litva
|7
|0
|3
|4
|6:11
|3
Skupina L:
20:45 Gibraltar - Černá Hora (Gibraltar), Chorvatsko - Faerské ostrovy (Rijeka).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0