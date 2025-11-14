Předplatné

ONLINE: Chorvatsko - Faerské ostrovy. Hraje se zápas, který může Česku zajistit baráž

Českým fotbalistům se přímý postup na MS vzdálil
Kvalifikace MS fotbal 2026
Že se česká reprezentace bude muset o MS 2026 poprat v březnové baráži, je už od října téměř jasné. Dnes by mělo dojít k definitivnímu potvrzení. V kvalifikační skupině L je totiž na programu duel mezi Chorvatskem a Faerskými ostrovy. Pokud skončí předpokládaným vítězstvím domácího týmu, českou reprezentaci už nikdo z konečného druhého místa nesesadí. Jak si Modrič a spol. povedou? Utkání startuje ve 20:45, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

--

Skupina A:

20:45 Lucembursko - Německo (Lucemburk), Slovensko - Severní Irsko (Košice).

#TýmZVRPSkóreB
1Německo43018:39
2Slovensko43015:29
3Sev. Irsko42026:56
4Lucembursko40041:100

    Skupina G:

    Helsinky: Finsko - Malta 0:1 (0:0)
    Branka: 82. Grech.

    20:45 Polsko - Nizozemsko (Varšava).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Nizozemsko651022:316
    2Polsko641110:413
    3Finsko83148:1410
    4Malta71242:165
    5Litva70346:113

      Skupina L:

      20:45 Gibraltar - Černá Hora (Gibraltar), Chorvatsko - Faerské ostrovy (Rijeka).

      #TýmZVRPSkóreB
      1Chorvatsko651020:116
      2Česko741212:813
      3Faerské ostrovy740310:612
      4Černá Hora62044:136
      5Gibraltar60062:200

