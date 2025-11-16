Předplatné

Potupa Itálie! Haaland s Norskem míří na MS, postup slaví i Portugalci. Šok pro Maďary

Video placeholder
Ostuda repre: Köstl nemůže vyhrát, Nedvěd mlčí. Čeká se zimní boj o MVP Vašulína • Zdroj: iSport.tv
Fotbalisté Portugalska po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií postoupili na mistrovství světa
Angličané na závěr kvalifikace uspěli i v Albánii, dvěma góly rozhodl Harry Kane
Norové otočili závěrečný duel kvalifikace v Itálii z 0:1 na 4:1
Fotbalisté Portugalska po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií postoupili na mistrovství světa
Angličané na závěr kvalifikace uspěli i v Albánii, dvěma góly rozhodl Harry Kane
Norové otočili závěrečný duel kvalifikace v Itálii z 0:1 na 4:1
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (2)

Portugalští a norští fotbalisté postoupili na mistrovství světa. Portugalci po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a na světovém šampionátu se představí posedmé v řadě. Norové zvítězili i díky dalším dvěma gólům Erlinga Haalanda v Itálii 4:1 a kvalifikací prošli bez ztráty bodu. Na závěrečném turnaji si zahrají poprvé od roku 1998.

Portugalskou kanonádu při absenci potrestaného Cristiana Ronalda režírovali záložníci a autoři hattricků Joao Neves a Bruno Fernandes. Po jednom gólu přidali stoper Renato Veiga a útočníci Goncalo Ramos a Francisco Conceicao.

Svěřenci španělského trenéra Roberta Martíneze mohli slavit postup už ve čtvrtek, jenže v Dublinu s Irskem prohráli 0:2 a zápas dohráli bez vyloučeného Ronalda. Teď už se kapitán týmu může těšit na rekordní šestý start na MS, ale hrozí mu, že kvůli zatím neoznámenému disciplinárnímu trestu úvod turnaje nestihne.

Portugalci zaznamenali druhé nejvyšší vítězství v historii. Vyhrát vyšším rozdílem se jim povedlo jen v září 2023 proti Lucembursku (9:0).

„Takový počet gólů je výsledkem kolektivní práce nejen během zápasu, ale i během týdne na tréninku. Není to poprvé, co jsme si vytvořili tolik šancí, ale poprvé jsme z tolika z nich skórovali,“ řekl záložník PSG Neves.

Norsko: 37 gólů za osm zápasů!

Norové mohli o postup přijít už jen teoreticky. Ve čtvrtek ještě oslavy oddálili jejich italští konkurenti, když zvítězili v Moldavsku 2:0 díky dvěma pozdním gólům, v posledním zápase kvalifikace ale potřebovali Nory porazit o devět branek, aby se vyhnuli baráži.

K tomu se ale v Miláně ani zdaleka nepřiblížili, ačkoli šli v 11. minutě do vedení. Seveřané výsledek ve druhém poločase otočili. Nejprve srovnal Nusa, pak se dvakrát v rozmezí dvou minut trefil Haaland a v nastaveném čase se ještě prosadil střídající Larsen. Výběr kouče Staleho Solbakkena v bojích o MS nastřílel 37 branek, z toho 16 dal jasně nejlepší střelec kvalifikace Haaland.

V „portugalské“ skupině F si baráž zajistili po velkém dramatu Irové, kteří v přímém souboji o druhé místo v Budapešti zvítězili 3:2 nad Maďarskem. Domácí tým v utkání dvakrát vedl, ale Troy Parrott pokaždé vyrovnal a v nastaveném čase dovršením hattricku sebral Maďarům šanci na účast na šampionátu. Spoluhráč Matěje Šína z nizozemského klubu AZ Alkmaar v kvalifikaci vstřelil pět branek a všechny během listopadového srazu, protože byl také jediným střelcem čtvrtečního duelu s Portugalci.

„Podívejte se na náš tým. Všichni brečí. Po Portugalsku jsem říkal, že to byl sen, ale dnešek... V mém životě už ho nejspíš nic nepřekoná,“ rozplýval se irský hrdina Parrott.

V baráži se mužstvo islandského kouče Heimíra Hallgrímssona popere o první účast na MS od roku 2002.

Ukrajina si zajistila baráž

Vedle Norska zakončila kvalifikaci se stoprocentní bilancí z osmi zápasů také Anglie. Tým německého kouče Thomase Tuchela se navíc stal první evropskou reprezentací, která se probojovala na MS bez jediné inkasované branky ve skupině s alespoň šesti odehranými zápasy, a to při celkovém skóre 22:0. Závěrečné vítězství 2:0 v Albánii zařídil autor obou gólů útočník Kane, celkem pomohl Angličanům na šampionát osmi trefami. Angličané zvítězili v jedenáctém soutěžním zápase za sebou, což se jim podařilo poprvé v historii.

Francouzi rovněž s jistotou postupu zvítězili 3:1 v Baku nad Ázerbájdžánem a kvalifikaci také završili bez porážky. Kouč Didier Deschamps v zápase pošetřil řadu reprezentačních opor včetně zraněného Kyliana Mbappého a po inkasované brance ve 4. minutě musel jeho tým zápas otáčet. Obrat na hřišti soupeře se Francii povedl poprvé od září 2013, kdy otočila duel v Bělorusku.

Druhé místo ve skupině D a účast v baráži si zajistila Ukrajina, která v přímém souboji porazila na neutrální půdě ve Varšavě 2:0 Island. Rozhodlo se až v závěrečné desetiminutovce, během níž se trefili útočníci Zubkov a Huculjak. Islandu stačila remíza, jenže stejně jako v úvodním vzájemném zápase kvalifikace i v baráži o mistrovství Evropy minulý rok s Ukrajinou prohrál.

Skupina D:

Varšava: Ukrajina - Island 2:0 (0:0)
Branka: 83. Zubkov, 90.+3 Huculjak.

Baku: Ázerbájdžán - Francie 1:3 (1:3)
Branky: 4. Dadašov - 17. Mateta, 30. Akliouche, 45. vlastní Magomedalijev.

#TýmZVRPSkóreB
1Francie651016:416
2Ukrajina631210:1110
3Island621313:117
4Ázerbajdžán60153:161

    Skupina F:

    Budapešť: Maďarsko - Irsko 2:3 (2:1)
    Branky: 3. Lukács, 38. Varga - 15. z pen., 80. a 90.+6 Parrot.

    Porto: Portugalsko - Arménie 9:1 (5:1)
    Branky: 30., 41. a 81. J. Neves, 45.+3. z pen., 52. a 72. z pen. Fernandes, 7. Veiga, 28. Ramos, 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan.

    #TýmZVRPSkóreB
    1Portugalsko641120:713
    2Irsko63129:710
    3Maďarsko622211:108
    4Arménie61053:193

      Skupina I:

      Milán: Itálie - Norsko 1:4 (1:0)
      Branky: 11. Esposito - 78. a 80. Haaland, 63. Nusa, 90.+3 Larsen.

      Kišiněv: Izrael - Moldavsko 4:1 (1:1)
      Branky: 65. a 88. Revivo, 21. Turgeman z pen., 85. Peretz - 37. Nicolaescu. ČK: 18. Perciun.

      #TýmZVRPSkóreB
      1Norsko880037:524
      2Itálie860221:1218
      3Izrael840419:2012
      4Estonsko81168:214
      5Moldavsko80175:321

        Skupina K:

        Leskovac: Srbsko - Lotyšsko 2:1 (0:1)
        Branky: 49. Katai, 60. Stankovič - 12. Gutkovskis.

        Tirana: Albánie - Anglie 0:2 (0:0)
        Branky: 74. a 82. Kane.

        #TýmZVRPSkóreB
        1Anglie880022:024
        2Albánie84227:514
        3Srbsko84139:1013
        4Lotyšsko81255:155
        5Andorra80173:161

          Vstoupit do diskuze (2)

          Fotbal 2025

          Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

          Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

          Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

          Doporučujeme

          Články z jiných titulů