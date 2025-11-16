Potupa Itálie! Haaland s Norskem míří na MS, postup slaví i Portugalci. Šok pro Maďary
Portugalští a norští fotbalisté postoupili na mistrovství světa. Portugalci po drtivém vítězství 9:1 nad Arménií ovládli kvalifikační skupinu F a na světovém šampionátu se představí posedmé v řadě. Norové zvítězili i díky dalším dvěma gólům Erlinga Haalanda v Itálii 4:1 a kvalifikací prošli bez ztráty bodu. Na závěrečném turnaji si zahrají poprvé od roku 1998.
Portugalskou kanonádu při absenci potrestaného Cristiana Ronalda režírovali záložníci a autoři hattricků Joao Neves a Bruno Fernandes. Po jednom gólu přidali stoper Renato Veiga a útočníci Goncalo Ramos a Francisco Conceicao.
Svěřenci španělského trenéra Roberta Martíneze mohli slavit postup už ve čtvrtek, jenže v Dublinu s Irskem prohráli 0:2 a zápas dohráli bez vyloučeného Ronalda. Teď už se kapitán týmu může těšit na rekordní šestý start na MS, ale hrozí mu, že kvůli zatím neoznámenému disciplinárnímu trestu úvod turnaje nestihne.
Portugalci zaznamenali druhé nejvyšší vítězství v historii. Vyhrát vyšším rozdílem se jim povedlo jen v září 2023 proti Lucembursku (9:0).
„Takový počet gólů je výsledkem kolektivní práce nejen během zápasu, ale i během týdne na tréninku. Není to poprvé, co jsme si vytvořili tolik šancí, ale poprvé jsme z tolika z nich skórovali,“ řekl záložník PSG Neves.
Norsko: 37 gólů za osm zápasů!
Norové mohli o postup přijít už jen teoreticky. Ve čtvrtek ještě oslavy oddálili jejich italští konkurenti, když zvítězili v Moldavsku 2:0 díky dvěma pozdním gólům, v posledním zápase kvalifikace ale potřebovali Nory porazit o devět branek, aby se vyhnuli baráži.
K tomu se ale v Miláně ani zdaleka nepřiblížili, ačkoli šli v 11. minutě do vedení. Seveřané výsledek ve druhém poločase otočili. Nejprve srovnal Nusa, pak se dvakrát v rozmezí dvou minut trefil Haaland a v nastaveném čase se ještě prosadil střídající Larsen. Výběr kouče Staleho Solbakkena v bojích o MS nastřílel 37 branek, z toho 16 dal jasně nejlepší střelec kvalifikace Haaland.
V „portugalské“ skupině F si baráž zajistili po velkém dramatu Irové, kteří v přímém souboji o druhé místo v Budapešti zvítězili 3:2 nad Maďarskem. Domácí tým v utkání dvakrát vedl, ale Troy Parrott pokaždé vyrovnal a v nastaveném čase dovršením hattricku sebral Maďarům šanci na účast na šampionátu. Spoluhráč Matěje Šína z nizozemského klubu AZ Alkmaar v kvalifikaci vstřelil pět branek a všechny během listopadového srazu, protože byl také jediným střelcem čtvrtečního duelu s Portugalci.
„Podívejte se na náš tým. Všichni brečí. Po Portugalsku jsem říkal, že to byl sen, ale dnešek... V mém životě už ho nejspíš nic nepřekoná,“ rozplýval se irský hrdina Parrott.
V baráži se mužstvo islandského kouče Heimíra Hallgrímssona popere o první účast na MS od roku 2002.
Ukrajina si zajistila baráž
Vedle Norska zakončila kvalifikaci se stoprocentní bilancí z osmi zápasů také Anglie. Tým německého kouče Thomase Tuchela se navíc stal první evropskou reprezentací, která se probojovala na MS bez jediné inkasované branky ve skupině s alespoň šesti odehranými zápasy, a to při celkovém skóre 22:0. Závěrečné vítězství 2:0 v Albánii zařídil autor obou gólů útočník Kane, celkem pomohl Angličanům na šampionát osmi trefami. Angličané zvítězili v jedenáctém soutěžním zápase za sebou, což se jim podařilo poprvé v historii.
Francouzi rovněž s jistotou postupu zvítězili 3:1 v Baku nad Ázerbájdžánem a kvalifikaci také završili bez porážky. Kouč Didier Deschamps v zápase pošetřil řadu reprezentačních opor včetně zraněného Kyliana Mbappého a po inkasované brance ve 4. minutě musel jeho tým zápas otáčet. Obrat na hřišti soupeře se Francii povedl poprvé od září 2013, kdy otočila duel v Bělorusku.
Druhé místo ve skupině D a účast v baráži si zajistila Ukrajina, která v přímém souboji porazila na neutrální půdě ve Varšavě 2:0 Island. Rozhodlo se až v závěrečné desetiminutovce, během níž se trefili útočníci Zubkov a Huculjak. Islandu stačila remíza, jenže stejně jako v úvodním vzájemném zápase kvalifikace i v baráži o mistrovství Evropy minulý rok s Ukrajinou prohrál.
Skupina D:
Varšava: Ukrajina - Island 2:0 (0:0)
Branka: 83. Zubkov, 90.+3 Huculjak.
Baku: Ázerbájdžán - Francie 1:3 (1:3)
Branky: 4. Dadašov - 17. Mateta, 30. Akliouche, 45. vlastní Magomedalijev.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Francie
|6
|5
|1
|0
|16:4
|16
|2
Ukrajina
|6
|3
|1
|2
|10:11
|10
|3
Island
|6
|2
|1
|3
|13:11
|7
|4
Ázerbajdžán
|6
|0
|1
|5
|3:16
|1
Skupina F:
Budapešť: Maďarsko - Irsko 2:3 (2:1)
Branky: 3. Lukács, 38. Varga - 15. z pen., 80. a 90.+6 Parrot.
Porto: Portugalsko - Arménie 9:1 (5:1)
Branky: 30., 41. a 81. J. Neves, 45.+3. z pen., 52. a 72. z pen. Fernandes, 7. Veiga, 28. Ramos, 90.+2 Conceicao - 18. Spercjan.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|6
|4
|1
|1
|20:7
|13
|2
Irsko
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|3
Maďarsko
|6
|2
|2
|2
|11:10
|8
|4
Arménie
|6
|1
|0
|5
|3:19
|3
Skupina I:
Milán: Itálie - Norsko 1:4 (1:0)
Branky: 11. Esposito - 78. a 80. Haaland, 63. Nusa, 90.+3 Larsen.
Kišiněv: Izrael - Moldavsko 4:1 (1:1)
Branky: 65. a 88. Revivo, 21. Turgeman z pen., 85. Peretz - 37. Nicolaescu. ČK: 18. Perciun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|8
|8
|0
|0
|37:5
|24
|2
Itálie
|8
|6
|0
|2
|21:12
|18
|3
Izrael
|8
|4
|0
|4
|19:20
|12
|4
Estonsko
|8
|1
|1
|6
|8:21
|4
|5
Moldavsko
|8
|0
|1
|7
|5:32
|1
Skupina K:
Leskovac: Srbsko - Lotyšsko 2:1 (0:1)
Branky: 49. Katai, 60. Stankovič - 12. Gutkovskis.
Tirana: Albánie - Anglie 0:2 (0:0)
Branky: 74. a 82. Kane.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|8
|8
|0
|0
|22:0
|24
|2
Albánie
|8
|4
|2
|2
|7:5
|14
|3
Srbsko
|8
|4
|1
|3
|9:10
|13
|4
Lotyšsko
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
|5
Andorra
|8
|0
|1
|7
|3:16
|1