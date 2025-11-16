Köstl před Gibraltarem: Řešili jsme Vašulína i Eduarda. Proč vybral Chytila?
Poslední zastávkou roku české reprezentace je potřetí v řadě Olomouc, kde se v pondělí utká s Gibraltarem. „Vstřelit rychlý gól bude jednou ze zásadních věcí,“ ví trenér Jaroslav Köstl, jenž v sobotu za zraněného Lukáše Provoda povolal útočníka Mojmíra Chytila.
Nepřemýšleli jste nad tím, že povoláte nejlepšího ligového střelce Daniela Vašulína, který je tady z Olomouce?
„Mojmír je taky tady z Olomouce, ale rozumím otázce. (úsměv) Už v Praze jsme řešili křídla nebo desítky, spíš záložní řadu, protože jsme tam moc hráčů neměli. Ale někým si tam pomůžeme, takže pak už jsme řešili spíš hráče nahoru. Vašulín byl jedním z jmen, které jsme řešili, dalším byl Yannick Eduardo, ale nechtěli jsme ho ukrást Míšovi Bílkovi, protože jednadvacítka hraje důležitý zápas v úterý. Nakonec jsme se ve sportovním úseku rozhodli pro Mojmíra z několika důvodů.“
Jakých?
„Furt považuju Mojmíra za jednoho z nejlepších útočníků u nás, jeho typologie se nám může hodit. Druhým důvodem je nějaká historie v národním týmu. Změn už během tohoto srazu bylo opravdu hodně a já bych nepodceňoval, jak v nějakých ohledech funguje nároďák. Není to úplně jednoduché. Mojmír to tady zná, má to zažité. Čas na zapracování byl fakt krátký. Věřím, že nám může pomoct. A posledním důvodem je, že Mojmír nás nikdy nezklamal. Shodou okolností už před rokem jsme ho donominovávali sem na poslední zápas Ligy národů. Taky přijel a ukázal kvalitu.“
Zaujala mě zmínka o devatenáctiletém Yannicku Eduardovi. Jaký má potenciál ve vašich očích?
„Když jsme s Ivanem Haškem přicházeli v lednu 2024, vypisovali jsme si hráče ze zahraničí s českými kořeny. Dlouho jsme se snažili ho kontaktovat, povedlo se to nakonec přes mládežnické trenéry, byl to možná Venda Jílek. Dostali jsme se na něj i v Lipsku, pátrali jsme. (úsměv) Potenciál má ohromný, takový typ do budoucna tady určitě může být. Přál bych to všem, ale můžou tady být v uvozovkách jen vyvolení. Věřím, že on může být jedním z nich.“
Nováčků s bývalým koučem Ivanem Haškem jste vytáhli opravdu hodně, je jedním z vašich cílů vytvořit si širší portfolio hráčů, ze kterých vybírat?
„Jednak je to tím, že ti hráči mají kvalitu. Ale taky tím, že moc hráčů nemáme. Když se podívám do Evropy, moc jich tam není. U českých stěžejních klubů hrají na klíčových pozicích cizinci, takže je to asi důležitý důsledek toho, kam český fotbal směřuje. Hráči dnes mají asi daleko větší šanci dostat se do reprezentace než před deseti lety. Je to zas nějaké oživení, vidíte na nich energii. Mám z nich radost, usmívají se, jsou šťastní, že tady mohou být. Věřím, že pokud někdo z nich nastoupí, odvděčí se skvělým výkonem.“
A nastoupí? Ve čtvrtek debutovalo pět hráčů, chybí ještě Štěpán Chaloupek a Jakub Markovič.
„Záleží na zdravotním stavu i průběhu utkání. Uvidíme, jak to dopadne. (úsměv) Přál bych jim to , měli jsme s hráči meeting v pátek, bavili jsme se i o tom, co pro ně reprezentace znamená, jaké to je tady být. Všichni to pochopili. Mám rád tyhle příběhy. A ještě radši budu, když ti hráči tady budou hrát stabilně a dlouhodobě. Že to nebude jen výstřel reprezentačního srazu v listopadu 2025, ale že se tady udrží.“
Co je vůbec Lukáši Provodovi, který se ze srazu odjel léčit?
„Přijel s drobným zraněním už z ligového zápasu Plzeň-Slavia. Vypadalo to, že by mohl začít trénovat po San Marinu, chtěli jsme ho použít na Gibraltar, ale nakonec se to nevyvíjelo směrem, jaký jsme očekávali. Není to žádný fatální problém, ale má určitý diskomfort na noze, se kterým nemohl nastoupit. Za nás nedávalo smysl, aby tady s námi dál byl.“
Tomáš Chorý už je stoprocentní?
„Trénoval už v Ostravě, alespoň na nějakou část zápasu by mohl být připravený. Máme tam ještě jeden zdravotní problém, uvidíme.“
Co chcete vidět proti Gibraltaru?
„Chtěl bych, aby se tam objevily prvky, na kterých jsme pracovali. Máme o dva tréninky víc než před čtvrtečním zápasem. Budou i nějaké změny v sestavě, které jsme avizovali dopředu. Věřím, že jsme připraveni na to, abychom to zvládli nejen výsledkově, ale i herně. Tak aby si lidi mohli zakřičet gól vícekrát než jednou. Některé věci se budeme snažit zachovat, ale chceme být zajímavější pohybově i technicky. Když jsme si dělali analýzu se San Marinem, některé výchozí postavení jsme měli v pořádku, ale potom to padlo někam, kam jsme nechtěli. Hra byla rozkouskovaná, nedostali jsme se ani do pořádného tempa. Na tomhle musíme zapracovat, aby se to v pondělí povedlo lépe.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|7
|6
|1
|0
|23:2
|19
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4
Černá Hora
|7
|3
|0
|4
|6:14
|9
|5
Gibraltar
|7
|0
|0
|7
|3:22
|0