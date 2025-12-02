Akce Trpišovský k repre se rozjíždí! Kouč už není proti. Vedení fotbalu: Máme dvě jména
V užším výběru na pozici reprezentačního kouče jsou dvě jména. Jedním je cizinec, tím druhým Jindřich Trpišovský. „Jasno chceme mít do Vánoc,“ vyřkl deadline svazový předseda David Trunda. Zdroje deníku Sport se shodují na tom, že žhavá linka vede do Edenu a pravděpodobnost realizace je vysoká. Kouč Slavie údajně otočil, protože vstupní podmínky pro příchod k národnímu týmu se výrazně změnily. A z dáli zní silný hlas hráčů: Trenére, pojďte s námi do toho! Důležité slovo bude mít Pavel Tykač.
Otazníky kolem nového trenéra reprezentace zůstávají. Jen jich je méně. „Výběr se zúžil na dvě jména,“ prohlásil šéf FAČR David Trunda po úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži. Jednou z variant, podle zdrojů redakce, je Jindřich Trpišovský ze Slavie, druhou zahraniční expert. „To nebudeme konkretizovat. Ale můj názor znáte. Jindřich Trpišovský je jedním z nejlepších trenérů v české historii,“ poznamenal první muž federace. Víceméně připustil, že „akce Trpišovský“ se rozjíždí na plné obrátky.
Změnu v uvažování svým způsobem naznačil v pondělí Jaroslav Tvrdík, nadřízený Trpišovského ve Slavii a zároveň člen výkonného výboru asociace. Na přímou otázku ohledně možného nástupu slávistického trenéra k národnímu mužstvu odpověděl: „Kdo bude trénovat národní tým? Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií.“ Čili žádné jasné odmítnutí, jako tomu bylo před dvěma lety, kdy Trpišovského nahánělo Fouskovo vedení svazu. Tvrdík napodruhé proti není. Naopak.
Bylo pár dní po vyhazovu Ivana Haška od reprezentace, přesně devatenáctého října. V tiskovém centru Edenu seděl po bezbrankové remíze se Zlínem přepadlý slávistický kouč. Mezi sadou otázek k podprůměrnému výkonu vyskočila jedna mimo standardní proud. Zda by uvažoval o převzetí reprezentace pro baráž. Odpověď nikoho nepřekvapila.
„Neumím si představit, že bych na jaře dokázal dělat dvě věci najednou. Bude se hrát o titul a skloubit to by bylo těžké,“ začal vyprávět. „Člověk musí mít jednu prioritu a tou je pro mě absolutně Slavia. Nechci si reprezentaci dostávat do hlavy a upřímně si vůbec neumím představit, že bych takhle tříštil myšlenky.“
Jenže věci se mění, v čase vyvíjejí. Od té doby, zhruba po měsíci a půl, se podmínky pro příchod nejlepšího tuzemského kouče se změnily. A to výrazně. Ale popořadě.
Asociace ihned po říjnovém odvolání Haška poslala na veřejnost informaci, že k národnímu týmu chce přivést zahraničního trenéra. Probíhala jednání, mimo jiné s Fatihem Terimem či Jürgenem Klinsmannem, ovšem bez úspěchu. Mezitím v listopadových utkáních doručil dvě povinné výhry bridge kouč Jaroslav Köstl.
Ve hře zůstávala také ta možnost, že by Köstl reprezentaci vedl i v baráži, ovšem rozhodně se z pohledu asociace nejednalo o ideální řešení. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd stále cílil na cizince, ovšem začínalo být zřejmé, že především z ekonomických (avšak nejenom) důvodů se to nepovede. A že se pozornost strhne na domácího trenéra.
Trpišovský už není proti
Také se ukázalo, že si vedení fotbalu nepřestalo myslet na Trpišovského, kterého oťukával Pavel Nedvěd už po svém nástupu do funkce generálního manažera reprezentací. „Já považuju Jindřicha Trpišovského za jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších trenérů v historii českého fotbalu. Člověk vnímá práci, kterou odvedl ve Slavii. Pokud se bavíme o možnosti, že by trénoval národní tým, tak víme, že to je skvělý trenér a člověk. Odpověď bych teď nechal v této podobě,“ popsal v rozhovoru pro Sport minulý týden David Trunda.
Na doplňující otázku: Už jste se ho ptali, nedopadlo to. Zkusíte ho ještě jednou, dvakrát?, dodal: „Já myslím, že odpověď: ‚Hledáme zahraničního trenéra, ale mohlo by to směřovat k oslovení českého‘, bude dostačující…“
To nasvědčovalo tomu, že se fotbal Trpišovského nevzdal. Teď se to potvrdilo.
Podle důvěryhodných zdrojů Sportu může smělý podnik celkem rychle, klidně v horizontu dvou týdnů, dojít do finiše. Trenér Slavie už není vyloženě proti. Sešly se totiž výhodné podmínky. Česko bude hrát baráž v domácím prostředí, velmi pravděpodobně v Edenu. V prvním kole s Irskem, v případě vítězství i finále proti úspěšnějšímu z duelu Dánska se Severní Makedonií. Kouč by i nadále mohl obývat svoji kancelář na stadionu, nikam by se nestěhoval, nikam by necestoval, nebyl by vytržen z domácích podmínek. Pro někoho detail, pro jiného podstatná věc. Třeba právě pro Trpišovského.
Další důležitý aspekt? Slavia na konci podzimu šturmuje, v sobotu se Slováckem zabrala naplno popáté v řadě, naopak Sparta klesá do kolen. Ztrácí pět bodů a před sebou má složité zápasy s Olomoucí a rozjetým Libercem. Propast se může prohloubit. Kdyby tomu bylo naopak, a Slavia se pohybovala v bodovém manku, svaz by velmi pravděpodobně uvažoval jiným (zahraničním) směrem. Věděl by, že dosáhnout na fachmana s bílou kšiltovkou nemá reálné základy.
Akci může zastavit Tykač
K naverbování Trpišovského výrazně pomáhá i silné pojítko na kabinu. S řadou hráčů pracuje, nebo pracoval ve Slavii. Zná jejich přednosti, oni znají jeho metody. Redakční zdroje dokonce hovoří o tom, že mezi opěrnými hráči reprezentace panuje na slávistickém trenérovi jednomyslná shoda. Nejen mezi současnými slávisty, ale také u Ladislava Krejčího, nebo Pavla Šulce. Dá se celkem s úspěchem předpokládat, že pro jsou i Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. V dohledné době to mají dát trenérovi jasně najevo, požádat ho, zda by do toho s nimi šel. A Trpišovský je prý připravený přání vyhovět. „Kvůli hráčům to chce udělat,“ shodují se zdroje.
Pro některé jde o poslední šanci, jak se dostat na světový šampionát, a hodlají pro to udělat všechno. „Od hráčů slyším, jak na mistrovství světa hrozně chtějí. Třeba Lukáš Provod to vnímá jako obrovskou výzvu, jsou pro to schopni udělat maximum, mají chuť a touhu,“ popsal Jaroslav Tvrdík.
V překladu, hráči chtějí mít pro baráž u sebe toho nejlepšího. Trenéra, co jim zajistí největší šanci na postup.
Celou akci, která se pomalu rozjíždí, může zastavit Pavel Tykač. O majiteli Slavie je známé, že k reprezentaci nemá vřelý vztah. Spíš veskrze negativní. Bytostně mu vadí vytržení hráčů z dennodenního procesu v klubu, bojí se zranění, ke kterým během reprezentačních oken pravidelně dochází. Říjnové zápasy odnesli slávisté Vasil Kušej s Davidem Douděrou, listopadový sraz zase předčasně opustil Lukáš Provod. Jeden z nejbohatších Čechů si moc dobře pamatuje i vážné zranění gólmana Jindřicha Staňka na mistrovství Evropy. Nejen z těchto důvodů může do svazových plánů hodit vidle.
V případě všeobecné dohody by smlouva se svazem platila jen na baráž, nikoliv i pro případné mistrovství světa. Byť se nedá vyloučit, že by se v případě postupu vymýšlel další plán, jak slávistického kouče zabalit i na šampionát do Severní Ameriky.
Kdyby vše nakonec krachlo? Kdyby si Pavel Tykač postavil hlavu? V záloze je řešení s trenérem-cizincem. Definitivně ze hry vypadl explzeňský Miroslav Koubek i Luboš Kozel z Jablonce.