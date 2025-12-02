Vedení fotbalu o trenérovi reprezentace: Máme dvě jména. Žhavá linka vede k Trpišovskému
Otazníky kolem nového trenéra reprezentace zůstávají. Jen jich je méně. „Výběr se zúžil na dvě jména. Jasno bychom chtěli mít do Vánoc,“ prohlásil šéf FAČR David Trunda po úterním zasedání výkonného výboru v Kroměříži. Jednou z variant má být Jindřich Trpišovský ze Slavie, druhou zahraniční expert. „To nebudeme konkretizovat. Ale můj názor znáte. Jindřich Trpišovský je jedním z nejlepších trenérů v české historii,“ poznamenal první muž federace.
Původně mělo jít o shodu a výkonný výbor měl jasně říct: na baráž chceme k reprezentaci Jindřicha Trpišovského. Nakonec se tak nestalo, ale zdroje iSport.cz se shodují, že žhavá linka míří k trenérovi aktuálního lídra Chance Ligy.
Změnu svým způsobem naznačil v pondělí Jaroslav Tvrdík, nadřízený Trpišovského ve Slavii a zároveň člen výkonného výboru asociace. Na přímou otázku ohledně možného nástupu slávistického trenéra k národnímu mužstvu odpověděl: „Kdo bude trénovat národní tým? Já jsem předseda představenstva a tohle je na majiteli klubu. Musela by existovat širší dohoda mezi FAČR a Slavií.“
Čili žádné jasné odmítnutí, jako tomu bylo před dvěma lety, kdy Trpišovského nahánělo Fouskovo vedení svazu. Ovšem rovněž jasná připomínka, že celou akci by musel posvětit majitel klubu Pavel Tykač.
Asociace ihned po říjnovém odvolání Ivana Haška poslala na veřejnost informaci, že k národnímu týmu chce přivést zahraničního trenéra. Probíhala jednání, mimo jiné s Fatihem Terimem či Jürgenem Klinsmannem, ovšem bez úspěchu. Mezitím v listopadových utkáních doručil dvě povinné výhry bridge kouč Jaroslav Köstl.
Ve hře zůstávala také ta možnost, že by Köstl reprezentaci vedl i v baráži, ovšem rozhodně se z pohledu asociace nejednalo o ideální řešení. Generální manažer reprezentací stále cílil na cizince, ovšem začínalo být zřejmé, že především z ekonomických (avšak nejenom) důvodů se to nepovede. A že se pozornost strhne na domácího trenéra.
Varianta Trpišovský: zůstal by i na MS?
Také se ukázalo, že si vedení fotbalu nepřestalo myslet na Trpišovského, kterého oťukával Pavel Nedvěd už po svém nástupu do funkce generálního manažera reprezentací. „Já považuju Jindřicha Trpišovského za jednoho z nejlepších a nejúspěšnějších trenérů v historii českého fotbalu. Člověk vnímá práci, kterou odvedl ve Slavii. Pokud se bavíme o možnosti, že by trénoval národní tým, tak víme, že to je skvělý trenér a člověk. Odpověď bych teď nechal v této podobě,“ popsal v rozhovoru pro Sport minulý týden David Trunda.
Na doplňující otázku: Už jste se ho ptali, nedopadlo to. Zkusíte ho ještě jednou, dvakrát?, dodal: „Já myslím, že odpověď: ‚Hledáme zahraničního trenéra, ale mohlo by to směřovat k oslovení českého‘, bude dostačující…“
To nasvědčovalo tomu, že se fotbal Trpišovského nevzdal. A informace redakce to potvrzují.
Je tu potom ještě další otázka: pokud trenér kývne a pokud v baráži uspěje, zůstane u týmu i pro mistrovství světa? To vůbec není jisté, protože turnaj se významně překrývá s přípravou Slavie na novou sezonu.
V takovém případě by už slávistické vedení v čele s Tykačem mohlo mít významnější důvody říct Ne.