Ceny vstupenek na baráž o MS: stejné jako před 20 lety! Jak zabránit zájmu Irů?
Klíčová březnová utkání české reprezentace o postup na letní světový šampionát do Ameriky (26. března v Edenu s Irskem, v případě výhry o pět dní později s vítězem Dánsko/Sev. Makedonie) se blíží. Vedení asociace zveřejnilo podrobnosti k tomu, jak se dostat ke vstupenkám na zápasy v Edenu, případně na Letné. Prodej se spustí ve středu 4. února. Nákup vstupenek bude nově probíhat výhradně přes věrnostní program FC REPRE. Asociace nastavila ceny pro fanoušky velice příznivě – jsou stejné, jako v roce 2005 na baráž o MS proti Norsku.
„Po dvaceti letech máme znovu jedinečnou šanci dostat český fotbal na mistrovství světa. Los nám přisoudil dvě domácí utkání a naším cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se národní tým bude moct opřít o maximální podporu fanoušků. Eden i Letná jsou symboly velkých vítězství a místem, kde se českému fotbalu dlouhodobě daří,“ pozval na důležité zápasy předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda.
Asociace musela důkladně připravit strategii, jak na exponované duely prodávat vstupenky. Hledala především způsob, aby zápas nevyprodali hostující fanoušci z Irska, kteří mají o vstupenky enormní zájem. Pro celý tým je důležité, aby měl v důležitých zápasech maximální podporu domácího publika.
Jak se tedy ke vstupenkám dostat? Nákup bude nově probíhat výhradně přes věrnostní program FC REPRE. Kupující fanoušek české reprezentace zadá platné číslo dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, aj.) včetně data expirace. Následně bude na pozadí ověřena totožnost skrz Národní identitní autoritu (NIA). Ověření totožnosti platí také pro stávající členy FC REPRE, kterým se možnost ověření totožnosti zobrazí v jejich profilu na webu fanouškovského programu. Informaci dostanou také e-mailem v rámci newsletteru FC REPRE.
Prodej vstupenek odstartuje ve středu 4. února od 13:00. Pro členy FC REPRE, kteří již navštívili zápasy české reprezentace a mají vyšší úroveň členství, budou vyhrazeny termíny dle připraveného harmonogramu. Současně dojde ke spuštění ověřování totožnosti nových i stávajících členů FC REPRE prostřednictvím Národní identitní autority (NIA).
Nejaktivnější členové reprezentačního fanklubu budou mít možnost zlevněných vstupenek (až 15 procent), další možností je zakoupení zvýhodněného balíčku vstupenek na oba zápasy (pokud Česko přes Irsko nepostoupí, nastoupí ve druhém utkání na Letné s poraženým z dvojice Dánsko/Sev. Makedonie). V případě balíčků je fanouškům nabízena další třicetiprocentní sleva.
Ceny vstupenek jsou nastaveny velmi příznivě. Vychází z historického barážového utkání Česko – Norsko z roku 2005, kdy se národnímu týmu podařilo postoupit na šampionát do Německa.
Vstupenky budou k dispozici v cenových kategoriích 1650 Kč, 1250 Kč, 750 Kč a 500 Kč. „Cílem je, aby byly největší zápasy národního týmu za poslední roky dostupné co nejširší skupině českých fanoušků. A proto jsme se rozhodli dát vstupenky do prodeje za stejné ceny, jako před 20 lety,“ vysvětlila ve svém prohlášení asociace.
Registrace do fanouškovského programu reprezentace je možná na stránkách asociace.