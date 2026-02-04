Nedvěd: Trenér Koubek má zvláštní dar. Při schůzkách s hráči jsem byl negativní
Od začátku roku jede na plné pecky, prakticky každý den má nabitý program. Pavel Nedvěd (53) v roli reprezentačního manažera mimo jiné objížděl společně s Miroslavem Koubkem klíčové hráče národního týmu. Cílem je dostat Česko na mistrovství světa do Ameriky přes náročnou baráž. Legendární záložník při středečním setkání s novináři mluvil o prvních týdnech po boku zkušeného trenéra. „Ničeho se nebojí,“ zmínil držitel Zlatého míče z roku 2003.
Jaký dojem na vás udělal trenér Koubek?
„Mám z něj skvělý pocit, já ve fotbale dám na pocity opravdu hodně. Je to pro mě rozhodující faktor. Když se cítíš dobře a práce má smysl, děláš ji rád. Jsem maximálně spokojený s tím, jak jsme to s trenérem rozjeli. Potvrdil všechno, co jsem od něj očekával, jeho pracovitost je neskutečná. Našli jsme se super.“
Co znamená, že v sobě má všechno?
„Jeho profil přesně odpovídá tomu, co jsem měl v hlavě u reprezentačního trenéra. To znamená zkušený trenér, který má něco odtrénováno, má za sebou úspěchy. Ví, jak reagovat na utkání a má jasnou představu o tom, jak hrát. K tomu patří i typy hráčů, které chce nominovat, tam má také jasno.“
Koho z hráčů jste stihli osobně navštívit?
„Objeli jsme hráče tak z 80 procent, co jsme chtěli. Něco nám nevyšlo (s trenérem Koubkem se chystají do Hoffenheimu za trojicí Hranáč, Coufal, Hložek). Byli jsme na kempech ve Španělsku (Plzeň, Slavia, Sparta), byli jsme i v Německu (Schick) a v Anglii (Krejčí, Souček). Oslovili jsme stěžejní hráče, aby od nich trenér získal potřebné informace. Splnilo se mu maximálně to, co jsme očekávali. Schůzky s hráči byly hodně dlouhé, to jsem přivítal. Kluci se otevřeli, řekli, co si myslí. Shodli jsme se na spoustě věcí, u kterých víme, že nefungovaly. Jsem přesvědčený, že dneska fungovat budou. Trenér má úplně jasnou představu. Jeho věk je také o tom, že se ničeho nebojí. Jde do toho naplno, jde o jeho vrchol kariéry. Dělá pro postup na mistrovství světa všechno.“
Na podzim proběhly u národního týmu i nepříjemné věci, například odmítnutí děkovačky u části fanoušků po zápase s Gibraltarem v Olomouci. Je třeba na hráče víc tlačit?
„Určitě jsme se při osobních setkáních vzájemně otevřeli. Trenér byl na schůzkách s hráči hlavně proto, aby navnímal situaci, jaká byla v týmu v uplynulém období. Tohle se povedlo maximálně. Já byl dost negativní, chtěl jsem ze sebe dostat hlavně věci, co nefungovaly. Teď fungovat musí a budou. Hráči to kvitovali, sami říkali, co pro ně nebylo fajn. Proto jsme teď na úplně jiné vlně. Máme do baráže ještě dva měsíce, věřím, že to zvládneme.“
Hašek? Něco tam bylo blbě
Co podle vás v týmu nejvíc nefungovalo?
„To jsou věci z interních schůzek, které nejsou pro veřejnost. Jsem spokojený s tím, jak kluci tu situaci vzali. Jednu věc vám ale řeknu, tu jsem sděloval všem hráčům. Do play off jsme se jako reprezentace dostali hlavně kvůli tomu, že to dokázali hráči. Ale dokázali to sami za sebe. Nedokázali jsme to jako tým, ten jsem tam nikdy úplně neviděl. Když se nám tým podaří vytvořit, půjde úplně o něco jiného.“
Jak probudit v hráčích vášeň pro národní tým?
„Trenér Koubek má zvláštní dar. Dokáže být tvrdý, přísný, ale také skvělý, zábavný. Spousty kluků, kteří ho neznali, jsou s ním spokojení.“
Ivan Hašek tenhle dar neměl?
„Jsem u reprezentace šest měsíců, Ivan u ní byl trošku déle. Nemyslím si, že s ním byli kluci nespokojení. Ale pro mě tam bylo něco blbě.“
A co?
„Když pominu výsledky, které nebyly ideální, v některých zápasech dostačující… Věci, které tam chyběly, víme my, vědí je hráči. Teď uděláme všechno pro to, abychom se na mistrovství dostali.“
V Anglii jste mluvili s Tomášem Součkem, který přišel o kapitánskou pásku, a Ladislavem Krejčím, jeho možným nástupcem. Jsou to pro vás hlavní lídři reprezentace?
„Tomáš z toho byl smutný, že přišel o pásku. Akceptoval, že nebude kapitán a je k dispozici týmu, to je pro trenéra důležité. Tihle dva hrají nejtěžší soutěž na světě (Premier League). Žádný trenér se o ně nechce připravit.“