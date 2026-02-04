Koubek: Hložek asi v baráži nebude k dispozici. Daridu si přejeme v týmu
Necelé dva měsíce před klíčovou baráží o světový šampionát (čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku) skládá Miroslav Koubek kostru českého národního týmu. Zkušený kouč už v nové funkci mluvil s většinou klíčových hráčů, udělal si obrázek, co se v mužstvu dělo v éře jeho předchůdce Ivana Haška. Připustil, že nejspíš nebude moct využít Adama Hložka, který si obnovil zranění lýtka. Přiznal i to, že si přeje návrat Vladimíra Daridy.
Co už jste stihl před březnovou baráží o světový šampionát?
„Já se cítím velmi pracovně, věnuji tomu veškeré úsilí, také na to, abychom dokonale navnímali soupeře. Kontaktovali jsme se s většinou hráčů, kteří přichází v úvahu, i když ještě ne se všemi (Koubek s Nedvědem se chystají mimo jiné ještě do Hoffenheimu za trojicí Coufal, Hložek, Hranáč, do Lyonu za Šulcem a Karabcem). Cítíme z týmu odhodlání, motivaci a touhu to dokázat.“
V jakém stavu je aktuálně zraněný Adam Hložek?
„Informace nejsou úplně nejpříznivější. Opakované zranění není nic dobrého. Upřímně to vypadá tak, že v březnové baráži nebude k dispozici.“
Může se v nominaci objevit nějaký nováček, nebo naopak navrátilec jako Vladimír Darida?
„Vždycky si můžete nechat okénko na nějaké překvapení. Zamýšlíme se nad tím.“
Nad čím konkrétně?
„Zatím to nechám otevřené.“
Padlo tady jméno Vladimíra Daridy - proč uvažujete o jeho návratu do týmu?
„Pokud jsme Vláďu oslovili, tak si ho přejeme do týmu. Je to za podzim nejlepší záložník české ligy, s nepřebernými mezinárodními zkušenostmi, bývalý kapitán národního mužstva. Ve fotbale platí: nikdy neříkej nikdy. Přejeme si, kdyby to v jeho případě platilo a do mužstva se vrátil.“
Do kdy se má rozhodnout?
„Nedali jsme mu konkrétní den, kdy musí udělat finální rozhodnutí. Necháváme ho zatím v klidu.“
Kapitán? První se to dozví hráči
Spoléháte na formu Pavla Šulce?
„Hlavně se modlím, aby se nezranil.“
Jaký dojem máte z rozhovorů s Tomášem Součkem a Ladislavem Krejčím, které jste s Pavlem Nedvědem navštívili v Anglii?
„S Tomášem budete jako trenér vždycky počítat, je to velká osobnost, hraje Premier League. Hovořili jsme s vyzrálými osobnostmi, které si uvědomují všechny souvislosti. Zpětná vazba z rozhovorů byla od hráčů veskrze pozitivní.“
O novém kapitánovi se rozhodnete těsně před březnovým srazem?
„Proběhne to asi dřív, než pár dnů před srazem. Dokola opakuji, že se to jako první musí dozvědět hráči, média následně.“
Co jste všechno s hráči řešili?
„Kostra rozhovorů byla o tom se vzájemně poznat, přeci jen jsem u mužstva nový a všechny hráče jsem v minulosti netrénoval. Osobní kontakt je nezastupitelný. Pak tam byla motivační složka k úkolu, co nás čeká. Určitě mě zajímala i minulost, zpětná vazba byla odpovídající, v těchto věcech jsem se zorientoval. Zaznělo tam i sportovní téma, co chceme hrát.“
Při nástupu do funkce jste mluvil o tom, že je u hráčů třeba zažehnout oheň. Jak ho zapálíte?
„Musí se o to zasloužit všichni. V kabině to nemůže stát na jednom člověku, stejně tak v realizáku. Je to týmová práce. Ideální by bylo, aby vznikla skupina hráčů, lídrů, co potáhnou kabinu správným směrem.“
Do jaké míry máte jasno o nominaci?
„Všichni víme, jaké hráče máme, kde působí. Kdo z české ligy hraje evropské poháry. Vybíráme hráče z tohoto soudku. Baráž bude o velkých mezinárodních zkušenostech, při nominaci půjde o jedno z kritérií. Konkrétní jména teď neuvádíme.“
S čím přijede do Prahy v březnu Irsko?
„S velkým srdcem, jsou to rváči. Je to velice tvrdý, soubojový tým, mají rychlý přechod do útoku. Jsou agresivní, organizovaní zejména směrem dozadu. Hrají trošku typičtější ostrovní fotbal. Ale také umí kombinovat, hrají to, co mu soupeř dovolí. Hlavně je u nich týmovost, soudržnost. Vidím je jako herně průměrné mužstvo, ale s velkým srdcem, nesmírně pevné a odhodlané.“