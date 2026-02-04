Reprezentační Q&A: Jak je to s Daridou? Co kapitán a kdy se hráči před baráží sejdou?
Do prvního barážového utkání s Irskem zbývá přesně padesát dní. Trenér Miroslav Koubek a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd mají za sebou inspekční cesty ve Španělsku, Anglii a Německu. Nominace na zásadní březnový týden (26. s Irskem, případně 31. s vítězem utkání Dánsko – Severní Makedonie), ve kterém se rozhodne o postupu na mistrovství světa do Ameriky, se bude tvořit z okruhu zhruba třiceti hráčů. Bude mezi nimi Vladimír Darida? Deník Sport a web iSport hledají odpovědi u pěti nejpalčivějších otázek.
Kdo bude kapitán?
Jisté je, že to nebude Tomáš Souček. Odmítnutí poděkovat kotelníkům po vítězném utkání s Gibraltarem v Olomouci dopadlo na jeho hlavu. Výkonný výbor FAČR mu pásku na jeden zápas, ten s Irskem, odebral. Zároveň nikdo nikde neřekl, že ji poté automaticky dostane zpátky. Proto se vymýšlí, koho do důležité role dosadit. Jasno zatím není. V zákulisí se nejvíce propírají dvě jména – Ladislav Krejčí a Lukáš Provod.
Ani v jednom případě by jistě nešlo o krok vedle. Krejčí, v současnosti stoper Wolverhamptonu, posledního celku Premier League, dovedl jako kapitán ke dvěma titulům Spartu. Slávistický elegán je lídrem posledního českého mistra. V reprezentaci je uznávaným hráčem, v klubu je jedním ze skupiny tří kapitánů. Je otázkou, zda by neodmítl. Se Součkem je totiž pojí úzký kamarádský vztah. Bylo by spíše překvapením, kdyby volba padla na někoho třetího. V úvahu připadá ještě Tomáš Holeš. Ten je však zraněný, jeho návrat se odhaduje v řádu týdnů. Baráž by stihnout měl, ale co kdyby ne? Zase by se musel vybírat někdo další.
Kývne Darida na návrat?
Téměř desetiletou kariéru v národním týmu ukončil po covidovém mistrovství Evropy v roce 2021. Zejména kvůli rodině, kterou během reprezentačních oken opouštěl. Koubek s Nedvědem si však přejí jeho comeback pro exponovaný barážový týden. Minulý týden se s ním setkali, vysvětlili mu své záměry, ale především zaznělo: chlape, my tě potřebujeme! Nově ustanovený kapitán Hradce se ještě nerozhodl, na Strahov má poslat depeši. Kdy? Termín nechce nikdo konkretizovat. Všeobecně se má za to, že co nejdřív.
Miroslav Koubek totiž potřebuje mít jasno. Pětatřicetiletý Darida se trenérovi do srdce sestavy hodí typologicky. Proto je o něj takový zájem. Asi by neodehrál plnou porci minut, třeba by ani nebyl v základní sestavě, třeba ano. Záleželo by na mnoha okolnostech. V tuhle chvíli platí, že se hledá garde k Tomáši Součkovi. S Daridou se znají skvěle, vedle sebe odehráli řadu důležitých partií, na reprezentační úrovni celkem šestadvacet.
S kým vedení reprezentace mluvilo?
Důležité na úvod, individuální debaty s reprezentanty probíhají ve velmi upřímném tónu. Hlavně Pavel Nedvěd prý dovede být v mluvě ostrý. Hráčům říká nepříjemné věci. Může si to dovolit. Je legendou českého fotbalu, ale především získal důležité poznatky během nepodařených podzimních srazů. Společně s Miroslavem Koubkem navštívili v polovině ledna předsezonní kempy Slavie, Sparty a Plzně, kde se koncentruje největší počet potenciálních reprezentantů. V dalších dnech se stihli vypravit za Tomášem Součkem a Ladislavem Krejčím do Anglie, napřímo mluvili také s Patrikem Schickem, hvězdou Leverkusenu.
Koubek s Nedvědem si schůzky pochvalují. Dostali důležitou zpětnou vazbu nejen ke hře mužstva, ale také ke vztahovému nastavení celého reprezentačního soukolí. Není tajemstvím, že uvnitř to skřípalo. Koubek chce hrany obrousit, vyvolat v hráčích vášeň. Pokud se mu to povede, výrazně si zvýší šance na postup do Ameriky. Ještě se chystá na návštěvu Robina Hranáče a Vladimíra Coufala, nosné sloupy defenzivy bundesligového Hoffenheimu. A také Lyonu, kde kraluje Pavel Šulc. V úvahu jistě připadá i jeho klubový spoluhráč Adam Karabec.
Kdy se hráči před baráží sejdou?
V průběhu ledna se na Strahově velmi intenzivně řešilo, zda má smysl požádat Ligovou fotbalovou asociaci o odložení kola předcházející baráži. Prvotní myšlenka vznikla už krátce po losu během debaty předsedy Davida Trundy s Pavlem Nedvědem. Hlubší rozbor se pak odehrál za přítomnosti nového reprezentačního trenéra. Důvody pro odložení převážily: více času na práci s týmem, též více soustředění před klíčovým týdnem a také eliminace případného zranění krátce před baráží.
Kdyby LFA na požadavek svazové centrály nepřistoupila, reprezentanti by o víkendu odehráli svá klubová utkání, v pondělí by přijeli na sraz a už ve čtvrtek by šli v Edenu do akce. Takhle se rekruti z Chance Ligy sejdou už před víkendem, zřejmě v pátek. Slávisté, a také případně Darida, mohou klidně dřív, jelikož nehrají evropské poháry. U hráčů Plzně a Olomouce, kde v úvahu připadá Michal Beran, či Jan Kliment, bude záležet na postupu do osmifinále Evropské ligy, potažmo Konferenční ligy. Odvety jsou na programu devatenáctého března, přesně týden před startem baráže. Sparta je v osmifinále automaticky. Nic z toho neplatí pro hráče z ciziny, nikde jinde se ligová kola neodkládala.
Bude se čekat na Adama Hložka?
Stoprocentně ano. V týmu přece potřebujete hráče, co umí v ofenzivní zóně udělat rozdíl. Takoví borci jsou v zápasech barážového charakteru extrémně cenní. Bohužel Adam Hložek kouká na fotbal jen z tribuny. V novém roce neodehrál za Hoffenheim ani minutu. Má poraněný lýtkový sval a predikce návratu je značně nejistá. V tuhle chvíli to spíše vypadá, že kvalifikaci o americký šampionát nestihne.
Pokud by to tak dopadlo, což si logicky nikdo nepřeje, v útočné formaci se uvolní místo. Pak se zvedá šance pro Tomáše Čvančaru, Matěje Vydru, Mojmíra Chytila, případně Jana Klimenta, který však pod Koubkem v Plzni příliš nehrál. V reprezentaci však všichni doufají, že se Hložkův zdravotní stav prudce zlepší.