Problém jako u Slavie. FAČR zasáhl proti překupníkům, nabízeli lístky za téměř milion
Už dopředu slíbila, že případné kšefty se vstupenkami na březnovou baráž o postup na mistrovství světa v Americe nebude tolerovat. A tak se nyní děje. Fotbalová asociace České republiky zasáhla proti asi sto padesáti překupníkům, kteří nabízeli stovky lístků na černém trhu, a to za násobky původní ceny.
Aby fanoušek získal vstupenky na semifinále baráže proti Irsku, musel se řídit jasnými pravidly. Ve zkratce: bez registrace do věrnostního programu FC REPRE a následného ověření totožnosti to zkrátka nebylo možné.
„Asociace k tomu přistoupila z bezpečnostních důvodů a proto, aby obě utkání mohl sledovat maximální možný počet fanoušků českého týmu,“ sdělili zástupci FAČR s tím, že soupeři národního mužstva dostanou k dispozici počet vstupenek podle protokolu UEFA.
Je totiž zřejmé, že Irové mají o březnové utkání v Praze enormní zájem. Při možnosti probojovat se na světový šampionát se jich chystají do Česky tisícovky. Proto asociace už dopředu varovala: „Každý, u koho bude prokázáno porušení podmínek prodeje a užívání vstupenek, může být vyloučen z fanouškovského programu a v budoucnu mu také může být znemožněn nákup vstupenek na utkání české fotbalové reprezentace.“
I přes přísná opatření se našli lidé, kteří se rozhodli na vstupenkách vydělat. „K dnešnímu dni bylo zjištěno, že se na černém trhu objevily nižší stovky vstupenek v hodnotě téměř jednoho milionu korun, přestože je jejich původní hodnota zhruba třetinová,“ informovala asociace v oficiálním prohlášení.
Stejný problém řešila Slavia před nedávným zápasem Ligy mistrů proti Barceloně. „Dohromady lidé utratili deset milionů korun na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu jen během posledních 24 hodin,“ napsal šéf klubu Jaroslav Tvrdík na sociální síti X.
FAČR nyní bude postupovat následovně: „V případech, kdy bude shledání porušení podmínek, bude uplatněno právo pořadatele odstoupit od kupní smlouvy,“ doplnili zástupci. Díky tomu pochopitelně zanikne nárok na účast na barážovém utkání a uvolněné lístky budou následně vráceny do oficiálního předprodeje. Podle asociace zároveň půjde o poslední příležitost, jak pořídit lístky na vyprodané utkání proti Irsku, které se hraje 26. března v Edenu.
Po něm se tým nového trenéra Miroslava Koubka představí ještě 31. března na pražské Letné, kde ho čeká buď Dánsko, nebo Severní Makedonie. Pokud Češi zvládnou souboj s Irskem, porvou se s vítězem duelu o postup na mistrovství světa. V opačném případě si zahrají s poraženým celkem přípravné utkání.
Vstupenky na druhé březnové utkání jsou stále k dispozici v cenových kategoriích 1650, 1250, 750 a 500 korun. Stejné částky platily i na střetnutí s Iry.