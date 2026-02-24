Darida přijal nabídku na návrat do reprezentace. Velmi si ho vážím, řekl Nedvěd
Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Vladimír Darida přijal nabídku na návrat do národního mužstva, které na konci března čeká play off kvalifikace o mistrovství světa. Pětatřicetiletý královéhradecký záložník se po rozhovorech s novým trenérem Miroslavem Koubkem a generálním manažerem Pavlem Nedvědem rozhodl, že chce maximálně pomoci k tomu, aby tým postoupil na šampionát. Vedení reprezentace o tom informovalo na sociální síti X.
Darida se vrací do národního mužstva po necelých pěti letech. Reprezentační kariéru původně ukončil již po mistrovství Evropy v roce 2021. Za národní A-tým, který vedl i jako kapitán, si dosud bývalý hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín a Arisu Soluň připsal 76 startů a osm gólů.
Reprezentace bude v březnu usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006. Český celek v semifinále play off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Nový reprezentační kouč Koubek chtěl Daridu pro baráž získat a sešel se s ním na konci ledna. Zkušený záložník, který se vloni v létě vrátil do Čech, patří k nejlepším hráčům této ligové sezony, s osmi brankami se dělí o pozici čtvrtého nejlepšího střelce soutěže. Darida se několik týdnů rozmýšlel a nakonec se rozhodl nabídku přijmout.
„Vnímám, že všichni kolem národního týmu - realizační tým, vedení i hráči - dělají maximum pro to, aby se České republice podařilo postoupit na mistrovství světa. Ve fotbalové veřejnosti je obrovská touha tenhle sen naplnit a já ji cítím úplně stejně,“ uvedl Darida.
„Po otevřených a upřímných rozhovorech s trenérem Miroslavem Koubkem a generálním manažerem Pavlem Nedvědem, kterých si velmi vážím, jsem si uvědomil, že i já chci být v této chvíli k dispozici a pomoct, pokud o mě bude zájem,“ řekl Darida.
Naznačil, že spíše neplánuje déletrvající návrat. „Nejde o žádné osobní ambice ani návraty, ale o ochotu přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech před MS a udělat společně maximum pro to, aby se český fotbal na světový šampionát vrátil,“ doplnil královéhradecký záložník, který o víkendu vynechal poslední ligové kolo kvůli nemoci.
Daridovo rozhodnutí uvítal i Nedvěd. „Velmi si ho vážím. Je to zkušený hráč s velkým charakterem, který má reprezentačnímu týmu stále co nabídnout - nejen na hřišti, ale i v kabině. Pokud bude zdravotně v pořádku a trenér se ho rozhodne nominovat, může být pro mužstvo velkým přínosem. Oceňuji jeho přístup i ochotu znovu bojovat za české barvy,“ uvedl generální manažer českých reprezentací.