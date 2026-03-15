Koubek řeší útočníky pro baráž: Schick a Chorý, ale kdo dál? Ve hře Hložek i „potížista“
V úterý usedne Miroslav Koubek ve slavnostních prostorech pivovaru Staropramen za stůl a oznámí nominaci na baráž o mistrovství světa v Americe. V posledních dnech dostává dobré zprávy z domova i ze světa. Do derby naskočil Lukáš Provod, blíží se návrat Pavla Šulce, možná i Adama Hložka. V sobotu byl Patrik Schick v akci proti Bayernu Mnichov. Právě sestava útočníků vyvolává otazníky. Deník Sport a web iSport předpovídají, na koho reprezentační trenér ukáže.
Patrik Schick
- 30 let
- Bayer Leverkusen
- Branek v sezoně: 13
Na březnové zápasy s Hamburkem a Freiburgem koukal z tribuny. Na vině byly svalové trable. Koubek od té doby jistě špatně spal, jelikož na zdravotní kartě české ofenzivní star je historicky plno záznamů. Ke všemu svalové problémy – co se týče délky léčby – bývají velmi nevyzpytatelné. Nicméně útočné eso je zpátky. V nominaci na baráž bude na beton. Jisté místo v sestavě však nemá. Chasník Chorý je na jaře ve výtečné fazoně. Variantou je i rozestavení se dvěma hroty. Vedle sebe je zkoušel i Ivan Hašek. Nevypadalo to nejhůř.
Šance podle iSportu na nominaci: 100 %
Tomáš Chorý
- 31 let
- SK Slavia Praha
- Branky v sezoně: 18
V lize tvoří nejlepší kariérní zápis, šestnáctkrát nikdy neskóroval, a to má deset dalších zápasů k navrstvení bilance. Sílu ukazuje v obou boxech. Má nejlepší formu v kariéře, a proto je regulérním kandidátem na základní sestavu. Jediné minus? Ani jednou se neprosadil v duelech Ligy mistrů. Právě v měření s evropskou špičkou má Schick silně navrch. Kdyby Koubek vsadil jen na jednoho klasického útočníka, třeba by právě proto volil hvězdu Leverkusenu. Co je jisté, Chorý v nominaci bude. S trenérem má výborné vztahy.
Šance podle iSportu na nominaci: 100 %
Mojmír Chytil
- 26 let
- SK Slavia Praha
- Branek v sezoně: 11
V hierarchii slávistických útočníků je až na druhém místě. Proto v sezoně naskočil v základní sestavě jen patnáctkrát z čtyřiatřiceti možností. To ale není vyloženě na škodu. Všudybyl Chytil se umí coby střídající hráč okamžitě dostat pod kůži rivala, platí důrazem a neodbytností. Jedenáct sezonních branek taky není k zahození. V tomto ohledu je třetím z českých ranařů. Rozhodně nejde podcenit spolupráci s Chorým. Jakmile Slavii teče do bot, rodák ze Skalky natahuje dres a jde k dvoumetrovému obrovi do bitvy. Vzpomínáte, jak změnil ráz derby? Tak vidíte.
Šance podle iSportu na nominaci: 95 %
Adam Hložek
- 23 let
- TSG Hoffenheim
- Branek v sezoně: 0
Tuhle sezonu by nejraději zmačkal a zahodil. Vždyť zatím odehrál jen mizerných třiadvacet minut… Na podzim měl zlomenou nohu, po návratu stihl třikrát vyrazit do zápasu jako střídající hráč, jenže další dlouhou stopku mu vystavila bolavá tkáň v lýtku. Přesto existuje naděje, že by Hložek mohl o následujícím víkendu pár zápasových minut nasát. Nominační naděje by vyletěla prudce vzhůru. Bývalé dítě Sparty má dovednosti rozdílového hráče. Zřejmě by fyzicky nezvládl celé utkání, ale jako žolík by se jistě moc hodil.
Šance podle iSportu na nominaci: 65 %
Tomáš Čvančara
- 25 let
- Celtic FC
- Branek v sezoně: 4
V tureckém vyhnanství vytáhlému útočníkovi přestali posílat gáži, tak se na konci podzimu rozhodl s Antalyasporem vypovědět kontrakt. Z několika nabídek si vybral skotský Celtic FC. Vypadá to, že udělal dobře. Na trávníku má dostatek prostoru. Byť v zeleno-bílém dresu zatím vstřelil jen dvě branku (naposledy proměnil penaltu v sobotu proti Motherwellu), u trenéra má slušnou pozici, fanoušky má taky na své straně. V reprezentaci se naposledy objevil v Lize národů před rokem a půl. Od té doby o pozvánku nezavadil. Navíc ho provází pověst potížisty. To je jistě minus. Pokud by však nebyl k dispozici Hložek, jistě by měl v nominaci opodstatnění.
Šance podle iSportu na nominaci: 40 %
A kdo dál?
Česko nemá jen těchto pět útočníků. Jenže další, minimálně dle iSportu, mají skromné naděje. Jan Kuchta ve Spartě skoro nehraje, na gól čeká od prosince. Mladý letenský rekrut Matyáš Vojta sice dostává víc zápasového času, ale bilanci má stejnou jako zkušenější spoluhráč. Matěj Vydra, jehož by Koubek i kvůli typologii jistě zvažoval, je zraněný. Olomoucký Václav Sejk je na tom střelecky stejně jako Vojta s Kuchtou. Tedy nijak. Devatenáctiletý Yannick Eduardo ještě do specifické prověrky na nejvyšší úrovni nedorostl. Bylo by značným překvapením, pokud by Koubek vybral z této sady hráčů.