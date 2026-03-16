Hložek nebude na baráž. Podstoupil kontrolní vyšetření, ještě ani netrénuje
I malinká naděje zhasla. Adam Hložek, útočník Hoffenheimu, nebude podle informací deníku Sport a webu iSport figurovat v nominaci národního týmu pro baráž na mistrovství světa v Americe, kterou kouč Miroslav Koubek oznámí v úterý ve slavnostních prostorech pivovaru Staropramen. Třiadvacetiletý hráč si na začátku ledna poranil šlachu v oblasti lýtka a stále není fit.
Vynucená pauza ofenzivního hráče mrzela i trenéra Koubka. Vždyť mu vypadl jeden z adeptů do základní sestavy. „Informace nejsou úplně nejpříznivější,“ komentoval Hložkův zdravotní stav na začátku února. „Opakované zranění není nic dobrého. Upřímně to vypadá tak, že v březnové baráži nebude k dispozici,“ prohodil na setkání s novináři.
Trenérova předpověď se nakonec vyplnila. Hložek se zranil na začátku ledna v tréninku, Hoffenheim přitom nespecifikoval délku absence. „Je mi ho líto. Budeme ho podporovat, aby se co nejdřív vrátil v plné kondici,“ uvedl akorát trenér bundesligového celku Christian Ilzer.
Bývalý sparťan podstoupil v pondělí kontrolní magnetickou rezonanci na klinice v Mnichově. Vše má být v pořádku, Hložek sám necítí žádnou bolest. Jenže teprve až příští týden se zapojí do týmového tréninku, k čemuž nyní dostal svolení od lékařů.
Česká reprezentace tak s jistotou zabojuje o účast na mistrovství světa v Americe bez Hložka, který dosud zaznamenal v národním týmu 41 startů a vstřelil čtyři góly. Trefil se i při svém posledním utkání v kvalifikaci světového šampionátu proti Černé Hoře (2:0).
I když sám Hložek nejprve doufal, už dopředu bylo velmi pravděpodobné, takřka jisté, že se nedá do březnového utkání proti Irsku dohromady. Původní plán zněl přesně tak, jak se nakonec stalo. Tedy: hráč se zapojí do tréninku až ke konci měsíce. „Pravděpodobnost byla nulová, až v tento moment měl dostat zelenou k tréninku. Navíc by neměl herní praxi,“ řekl pro deník Sport a web iSport dobře obeznámený zdroj.
Hložka provázejí zranění už od začátku minulého roku. V létě pak vypadl na pět měsíců kvůli zlomenině člunkové kosti, s čímž podstoupil operaci. Po návratu stihl třikrát vyrazit do zápasu Hoffenheimu jako střídající hráč, jenže další dlouho stopku mu vystavil problém s lýtkem.