Kdo by měl bojovat za Česko v baráži? Máme 23 jmen: kostra ze Slavie, nesmí chybět Šulc
NÁZOR SPORTU | Česká liga zatáhla na následující tři týdny opony, fotbalová veřejnost přešaltuje směrem k národnímu týmu. Nadcházející sraz je extrémně důležitý. Miroslav Koubek v úterý zveřejní svoji první nominaci na barážové zápasy s Irskem, případně s vítězem utkání Dánsko - Severní Makedonie. Kdo půjde do těžkých bitev v českých barvách? Deník Sport a web iSport vybraly dvacet hráčů do pole a tři gólmany, kteří by se měli poprat o vytoužený postup na letní světový šampionát v Americe. Základem je kostra ze Slavie a využívané opory v zahraničí. Najde se i místo pro nějaké překvapení?
Lukáš Horníček (23)
- brankář, SC Braga
- starty/čistá konta v reprezentaci: 0/0
Mladý gólman se dodatečně vešel už do české nominace na říjnové zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy, předtím sbíral starty v jednadvacítce. Pro aktuální klíčový sraz má rovněž velkou naději. Chytá pravidelně v portugalské Braze, nastupuje v Evropské lize a poslouchá kladné reakce na povedené výkony. Podle iSportu logická volba jako „back up“ za pravděpodobnou jedničku Kováře.
Martin Jedlička (28)
- brankář, FC Baník Ostrava
- starty/čistá konta v reprezentaci: 1/1
Přesun z Plzně do ostravské branky zvolil také proto, aby zůstal v reprezentačním hledáčku. Což by se vzhledem k aktuální formě mělo povést. Jedlička se na východě republiky chytl náramně, na jaře drží Baník prakticky každý zápas. V národním týmu bez remcání přijímá roli trojky, jeho snem je, aby se v případě postupu vešel do nominace na světový šampionát. Velmi dobře ho zná Miroslav Koubek, což při kompletování gólmanského tria stoprocentně sehraje svou roli.
Matěj Kovář (25)
- brankář, PSV Eindhoven
- starty/čistá konta v reprezentaci: 17/6
Pro baráž podle iSportu česká jednička, čemuž nahrává situace zraněného Jindřicha Staňka. Podle informací redakce není gólman Slavie na nadcházející sraz připravený, v nominaci s největší pravděpodobností nebude – kvůli problémům s nohou vynechal poslední čtyři zápasy. Trenér tak téměř jistě vsadí na mladší variantu – Kovář prožívá velmi dobrou sezonu v PSV, zachytal si i Ligu mistrů. Důvěru měl při posledních zápasech – proti Chorvatsku (0:0), Faerským ostrovům (1:2) i Gibraltaru (6:0).
Vladimír Coufal (33)
- obránce, TSG 1899 Hoffenheim
- starty/góly v reprezentaci: 59/2
Na podzim měl spolu s Tomášem Součkem prsty ve vynechané děkovačce pro část publika po zápase. Pavel Nedvěd s Miroslavem Koubkem mu před baráží při návštěvě v Německu osobně zdůraznili, že v národním týmu nestrpí žádné manýry. Vyřadit Coufala z nominace ale podle iSportu nepřipadá v úvahu. Hlavně z výkonnostních důvodů – od letního nástupu v Hoffenheimu vynechal jediný bundesligový zápas, je obrovsky ceněný u trenérů, spoluhráčů i odborné veřejnosti. Konec ve West Hamu ho zasáhl, v Německu ale výrazně pookřál, vysloužil si i prodloužení kontraktu.
Tomáš Holeš (32)
- obránce, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 38/2
Pokud vydrží fit, měl by patřit do vybrané stoperské trojice, kterou lze očekávat v české sestavě na Irsko. Neústupný pilíř defenzivy Slavie je v plné permanenci, pravidelně nastupuje od začátku února. Podle iSportu jasný adept na základ – má mraky zkušeností, respekt a důvěru spoluhráčů, v těžkých chvílích nekazí. Přesně takové vítězné typy na hřišti trenér Koubek potřebuje. Může být i v úzkém kruhu adeptů na reprezentačního kapitána – iSport nicméně informoval o tom, že páska možná připadne navrátilci Vladimíru Daridovi.
Robin Hranáč (26)
- obránce, TSG 1899 Hoffenheim
- starty/góly v reprezentaci: 10/1
Po úvodní tristní bundesligové sezoně se vypracoval v klíčového stopera Hoffenheimu, od začátku probíhajícího ročníku chyběl pouze třikrát v základu. Němečtí odborníci žasnou, jak se po těžkém začátku nevzdal a vyšvihl se mezi nejlepší zadáky celé soutěže. Ve čtyřce vzadu mu sedí spolupráce s Vladimírem Coufalem, logicky se nabízí na ověřené spolupráci stavět i v národním týmu. Dojde k obnovení úspěšné spolupráce mezi hráčem a zkušeným trenérem, který mu pomohl z Plzně do elitní ligy světa.
Štěpán Chaloupek (23)
- obránce, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 1/0
Mladý stoper s možná nejlepší formou v lize. Trenér Trpišovský mu bezmezně věří, ve Slavii si získal výsostnou pozici. V sezoně odehrál už 33 zápasů, podle minutáže je čtvrtým nejvytěžovanějším hráčem v kádru. Pohodovou výhru ve Zlíně korunoval krásným gólem i asistencí. V reprezentačním áčku má jediný start, vzhledem k jeho výkonům ale není vyloučené, že na něj trenér Koubek v důležitých momentech ukáže. iSport mu dává přednost třeba před obouchanějším Martinem Vitíkem z Boloni.
David Jurásek (25)
- obránce, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 15/1
Po návratu ze zahraničí se pomalu vrací do optimální formy, pomáhá mu zápasová praxe. Od začátku února zabral místo na levé straně slávistické sestavy, v nadsázce centruje jeden míč za druhým na Tomáše Chorého, případně na Mojmíra Chytila. Právě na secvičené kombinace a aktivní hru po stranách by měl sázet český tým i v baráži – Juráska vidí iSport na levé lajně v roli wingbeka nebo krajního obránce. Podobné typy má zkušený kouč rád, pro intenzivní, nátlakový způsob boje se pohyblivý hráč s návazností na parťáky z Edenu určitě hodí.
Ladislav Krejčí (26)
- obránce, Wolverhampton Wanderers FC
- starty/góly v reprezentaci: 23/3
Na pódiu elitní Premier League se během premiérové sezony na Ostrovech drží v základní sestavě, byť s jasně posledním Wolverhamptonem pravděpodobně spadne do druhé Championship. Český reprezentant ale bývá za kvalitní výkony chválený, nedávno získal body u fanoušků, když sám při děkovačce poctivě obcházel celý stadion. Vítězný typ, buldok, podle iSportu jasný člen vybrané stoperské trojky do plánovaného Koubkova základu. Důležité vlastnosti jsou jasné – levá noha, standardní situace, vítězná mentalita.
Jaroslav Zelený (33)
- obránce, AC Sparta Praha
- starty/góly v reprezentaci: 20/0
Pan Spolehlivý. Ve Spartě hraje téměř všechno, občas nosí i kapitánskou pásku jako jeden ze zástupců Lukáše Haraslína. Vysokou výkonnost si drží také v zápasech národního týmu, je využitelný ve stoperské trojici nebo v roli běhavějšího wingbeka. Ve chvíli, kdy je ze hry zraněný Matěj Ryneš, do nominace dle iSportu jasně patří. Na hřišti neblázní, umí podržet i vyvézt balon, tým podpoří kvalitní rozehrávkou. Na aktuální sraz pojede pravděpodobně v roli náhradníka, ale v solidní formě. Trenér Koubek může být v klidu – Zelený je připravený.
Martin Vitík (23)
- obránce, Bologna FC 1909
- starty/góly v reprezentaci: 9/0
V konkurenci ostatních kvalitních stoperů je na hraně nominace – v očích iSportu by vzhledem k aktuální formě dostal přednost David Zima. Slávistický zadák ale kvůli zranění kotníku nedohrál v sobotu ve Zlíně, kvůli tomu bude v Koubkově výběru chybět. Vysoký odchovanec z Letné je jasnou a kvalitní alternativou. V Boloni na jaře pravidelně nastupuje, je dostatečně obouchaný těžkými zápasy v Serii A i na mezinárodní scéně.
Václav Černý (28)
- záložník, Besiktas JK
- starty/góly v reprezentaci: 30/8
Všichni vědí, že je svůj. Nejradši by celý zápas strávil na polovině soupeře a defenzivní práci sabotoval. Jenže taky o něm každý ví, že v křídelních prostorech umí – a zatraceně dobře - udělat rozdíl. Děj vyrovnaného zápasu jednou akcí překlopit na stranu národního týmu. Buď myšlenkou, nebo výtečnou ranou levačkou. Pak mu národ milerád odpustí nějakou tu neřest. V Besiktasi má pevné místo v základní jedenáctce. „Váša“ do party bojující o baráž podle iSportu určitě patří. V případě, že by se věci nevyvíjely nejlépe, přijde jeho čas.
Lukáš Červ (24)
- záložník, FC Viktoria Plzeň
- starty/góly v reprezentaci: 14/2
Pro Ivana Haška byl nenahraditelným mužem, s Červem v sestavě totiž národní tým neprohrával. Proto si nekompromisního středopolaře tolik vážil. Jak se blíží březnový sraz, předpisově cizeluje výkonnost. Aktuálně se nachází v nejlepším rozpoložení. Jakmile dojde šťáva Daridovi, pokud se to vůbec stane, svede ho nahradit důrazem a naturelem válečníka. V našich očích má přednost před olomouckým Beranem. Nejen kvůli formě, ale také kvůli charakteru barážových zápasů. S Irskem (případně i ve finále) to bude soubojová válka, dokonalé teritorium pro neústupného Červa.
Vladimír Darida (35)
- záložník, FC Hradec Králové
- starty/góly v reprezentaci: 76/8
Kdo sleduje Hradec pravidelně, nutně musí zpochybnit Daridův věk. Na bojišti vypadá jako pětadvacetiletý. Je silný ve všech herních činnostech, běžecky je na tom výtečně a mozek mu pořád pracuje na plné pecky. Návrat do Česka se povedl se vším všudy. Nebýt kapitána, Votroci by neatakovali skupinu o titul. V nominaci být musí. A bude. Navíc se s ním údajně počítá do kapitánské role, s čímž souvisí i dostatek herního prostoru. I iSportu to ladí ve dvojici se Součkem.
Adam Karabec (22)
- záložník, Olympique Lyon
- starty/góly v reprezentaci: 4/2
U nás dostal přednost před Ondřejem Lingrem. Za prvé hraje v jedné z nejprestižnějších soutěží světa. Za druhé v posledních týdnech dostává prostor, povedl se mu víkendový duel s Le Havre. Za třetí se ve Francii stává komplexním sebevědomým hráčem. Také on má v zásobě řadu překvapivých řešení v okolí boxu. Česko má takových jedinců málo. Byl by hřích nechat dvaadvacetiletého exsparťana tupě trénovat v Lyonu.
Lukáš Provod (29)
- záložník, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 35/3
Naštěstí je zdravý, za Slavii odehrál poslední dva ligové zápasy. Ve Zlíně zvládl maximální porci minut. Proto neexistuje jediná námitka, aby levák s výjimečnou střelou ze střední vzdálenosti nebyl mezi vyvolenými na baráž, logicky i do základní sestavy. Co je plus, kromě nadstandardní herní složky, je v případné personální krize schopný zastat i více postů. Na posledním EURO hrával vedle Součka, zvládne i levou stranu, ale primárně bude operovat pod hrotem. Tam je nejsilnější, i díky vysoké herní inteligenci.
Michal Sadílek (26)
- záložník, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 31/1
Po složité aklimatizaci ve Slavii rozkvetl. Absolutně přebral pozici Oscara, na hru dominantního týmu ligy má výrazný vliv. Na jaře patří mezi nepostradatelné, poctivou prací ve středu pole táhne sešívané k obhajobě. Malý hráč s nevyčerpatelnou energií v nohách se hodí každému mužstvu, reprezentaci tuplem. Sadílek má o motivaci navíc. Na poslední evropský šampionát se nedostal kvůli havárii na tříkolce a následné operaci ošklivě roztržené nohy. V baráži se přetrhne, aby Česko uspělo. Umí pracovat s emocemi, i to se v kritických chvílích hodí. Pro redakci je jasnou volbou.
Tomáš Souček (31)
- záložník, West Ham United
- starty/góly v reprezentaci: 87/17
Sice si v Česku na konci podzimu zavařil aférou s fanoušky, i na hřišti to dost kulhalo. Svaz mu v reakci na průšvih v Olomouci odebral kapitánskou pásku. Dovedete si však představit národní tým bez Součka? My ne. Pořád platí, že pro reprezentaci by se rozkrájel. Takového chlapa potřebujete mít na hřišti. S West Hamem bojuje v Premier League o přežití, je členem základní sestavy a patří mezi nejlepší hráče týmu. „Suk“ je srdcař, po dlouhé době výtečně naložený. Takové kombinace se musí využít. Rozhodovat mohou standardky, což je jeho excelentní disciplína.
Pavel Šulc (25)
- záložník, Olympique Lyon
- starty/góly v reprezentaci: 18/4
I kdyby nenastoupil o víkendu za Lyon v Lique 1 či ve čtvrtek v Evropské lize, kde se po svalovém zranění podle všeho s minutáží počítá, v třiadvacetičlenné nominaci být musí. Ještě jednou – musí! Šulc omámil Francii nejen nepřeberným počtem brýlí a kočkou Frantou, ale především famózní produktivitou. V jednatřiceti zápasech napříč soutěžemi nashromáždil dvacet bodů (13+7). A to při prvním seznámení se soutěží top 5. V čase před zraněním byl suverénně nejžhavějším českým hráčem v zahraničí. V pondělí už v klubu trénoval, nominace je reálná.
Tomáš Čvančara (25)
- útočník, Celtic FC
- starty/góly v reprezentaci: 8/1
Největší překvapení. Adam Hložek je stále ve stavu pracovní neschopnosti, v Hoffenheimu ještě nezačal s tréninkem… Teoreticky se do kvalifikace o šampionát dá vyrazit i s triem typických útočníků, ovšem šlo by o zbytečný risk. Obzvlášť ve chvíli, kdy bezproblémovou adaptací na ostrovní fotbal prošel v Celtiku exsparťan Čvančara. Daří se mu, konečně je na pozitivní vlně. Na své straně má trenéra i fanoušky. Být rozhodnutí na iSportu, volá do Glasgow. Navzdory Janu Kuchtovi, Václavu Sejkovi nebo Matyáši Vojtovi.
Tomáš Chorý (31)
- útočník, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 19/6
Tady není o čem. Dlouhán, co leze soupeřům na nervy, hraje ve Slavii v životním laufu. Ofenziva mistra na něm stojí i padá. Se šestnácti góly (jde o kariérní maximum) vede tabulku střelců. Vypočítávat Chorého minusy sem nepatří. Velmi pravděpodobně se baráž bude rozhodovat v boxech, kde je excelentní. Umí dát gól, i urvat balon na míle daleko z vlastní šestnáctky. Na hrotu může hrát sám, i kooperovat s Patrikem Schickem. Výtečně si rozumí s Chytilem. Naturelem se mimořádně dobře hodí do rozhodujících bitev.
Mojmír Chytil (26)
- útočník, SK Slavia Praha
- starty/góly v reprezentaci: 19/6
Jindřich Trpišovský nedá na útočného dříče dopustit. Jak by ne, když mu v každé vteřině boje odvede maximální práci. V redakčních očích nepatří do základní sestavy, to je asi zřejmé navzdory nadprůměrné formě v uplynulých týdnech. Tak proč tedy? Už jen kvůli napojení na Tomáše Chorého. Ve Slavii opakovaně dokázali, že si v ofenzivních zónách dovedou vyhovět, a rozhodovat zápasy. V baráži se ze spojení CH+CH může stát faktor X. Chytil nemá problém se rychle adaptovat na tempo po příchodu z lavičky. I to se může sakra hodit.
Patrik Schick (30)
- útočník, Bayer 04 Leverkusen
- starty/góly v reprezentaci: 50/24
Nejen fanouškům zatrnulo, když před dvěma týdny ohlásil zdravotní přestávku kvůli svalovému zranění. Naštěstí šlo o lapálii. Ve středu byl Schick na lavičce Leverkusenu v Lize mistrů, v sobotu odehrál kompletní porci v bundesligovém hitu s Bayernem (1:1). Dokonce asistoval u vedoucí branky Aleixe Garcii. Dobrá zpráva! Na to, proč má být v nominaci, netřeba plýtvat řádky. Je nejlepším českým útočníkem se zakončením světových parametrů. Amen.