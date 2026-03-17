Předplatné

Kdo by měl bojovat za Česko v baráži? Máme 23 jmen: kostra ze Slavie, nesmí chybět Šulc

iSport našel dvacet hráčů do pole a tři gólmany pro trenéra Miroslava Koubka na baráž o postup na mistrovství světa
Radek Špryňar, Jonáš Bartoš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Vstoupit do diskuse (4)

NÁZOR SPORTU | Česká liga zatáhla na následující tři týdny opony, fotbalová veřejnost přešaltuje směrem k národnímu týmu. Nadcházející sraz je extrémně důležitý. Miroslav Koubek v úterý zveřejní svoji první nominaci na barážové zápasy s Irskem, případně s vítězem utkání Dánsko - Severní Makedonie. Kdo půjde do těžkých bitev v českých barvách? Deník Sport a web iSport vybraly dvacet hráčů do pole a tři gólmany, kteří by se měli poprat o vytoužený postup na letní světový šampionát v Americe. Základem je kostra ze Slavie a využívané opory v zahraničí. Najde se i místo pro nějaké překvapení?

Lukáš Horníček (23)

  • brankář, SC Braga
  • starty/čistá konta v reprezentaci: 0/0

Mladý gólman se dodatečně vešel už do české nominace na říjnové zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy, předtím sbíral starty v jednadvacítce. Pro aktuální klíčový sraz má rovněž velkou naději. Chytá pravidelně v portugalské Braze, nastupuje v Evropské lize a poslouchá kladné reakce na povedené výkony. Podle iSportu logická volba jako „back up“ za pravděpodobnou jedničku Kováře.

Martin Jedlička (28)

  • brankář, FC Baník Ostrava
  • starty/čistá konta v reprezentaci: 1/1

Přesun z Plzně do ostravské branky zvolil také proto, aby zůstal v reprezentačním hledáčku. Což by se vzhledem k aktuální formě mělo povést. Jedlička se na východě republiky chytl náramně, na jaře drží Baník prakticky každý zápas. V národním týmu bez remcání přijímá roli trojky, jeho snem je, aby se v případě postupu vešel do nominace na světový šampionát. Velmi dobře ho zná Miroslav Koubek, což při kompletování gólmanského tria stoprocentně sehraje svou roli.

Matěj Kovář (25)

  • brankář, PSV Eindhoven
  • starty/čistá konta v reprezentaci: 17/6

Pro baráž podle iSportu česká jednička, čemuž nahrává situace zraněného Jindřicha Staňka. Podle informací redakce není gólman Slavie na nadcházející sraz připravený, v nominaci s největší pravděpodobností nebude – kvůli problémům s nohou vynechal poslední čtyři zápasy. Trenér tak téměř jistě vsadí na mladší variantu – Kovář prožívá velmi dobrou sezonu v PSV, zachytal si i Ligu mistrů. Důvěru měl při posledních zápasech – proti Chorvatsku (0:0), Faerským ostrovům (1:2) i Gibraltaru (6:0).

Vladimír Coufal (33)

  • obránce, TSG 1899 Hoffenheim
  • starty/góly v reprezentaci: 59/2

Na podzim měl spolu s Tomášem Součkem prsty ve vynechané děkovačce pro část publika po zápase. Pavel Nedvěd s Miroslavem Koubkem mu před baráží při návštěvě v Německu osobně zdůraznili, že v národním týmu nestrpí žádné manýry. Vyřadit Coufala z nominace ale podle iSportu nepřipadá v úvahu. Hlavně z výkonnostních důvodů – od letního nástupu v Hoffenheimu vynechal jediný bundesligový zápas, je obrovsky ceněný u trenérů, spoluhráčů i odborné veřejnosti. Konec ve West Hamu ho zasáhl, v Německu ale výrazně pookřál, vysloužil si i prodloužení kontraktu.

Tomáš Holeš (32)

  • obránce, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 38/2

Pokud vydrží fit, měl by patřit do vybrané stoperské trojice, kterou lze očekávat v české sestavě na Irsko. Neústupný pilíř defenzivy Slavie je v plné permanenci, pravidelně nastupuje od začátku února. Podle iSportu jasný adept na základ – má mraky zkušeností, respekt a důvěru spoluhráčů, v těžkých chvílích nekazí. Přesně takové vítězné typy na hřišti trenér Koubek potřebuje. Může být i v úzkém kruhu adeptů na reprezentačního kapitána – iSport nicméně informoval o tom, že páska možná připadne navrátilci Vladimíru Daridovi.

Robin Hranáč (26)

  • obránce, TSG 1899 Hoffenheim
  • starty/góly v reprezentaci: 10/1

Po úvodní tristní bundesligové sezoně se vypracoval v klíčového stopera Hoffenheimu, od začátku probíhajícího ročníku chyběl pouze třikrát v základu. Němečtí odborníci žasnou, jak se po těžkém začátku nevzdal a vyšvihl se mezi nejlepší zadáky celé soutěže. Ve čtyřce vzadu mu sedí spolupráce s Vladimírem Coufalem, logicky se nabízí na ověřené spolupráci stavět i v národním týmu. Dojde k obnovení úspěšné spolupráce mezi hráčem a zkušeným trenérem, který mu pomohl z Plzně do elitní ligy světa.

Štěpán Chaloupek (23)

  • obránce, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 1/0

Mladý stoper s možná nejlepší formou v lize. Trenér Trpišovský mu bezmezně věří, ve Slavii si získal výsostnou pozici. V sezoně odehrál už 33 zápasů, podle minutáže je čtvrtým nejvytěžovanějším hráčem v kádru. Pohodovou výhru ve Zlíně korunoval krásným gólem i asistencí. V reprezentačním áčku má jediný start, vzhledem k jeho výkonům ale není vyloučené, že na něj trenér Koubek v důležitých momentech ukáže. iSport mu dává přednost třeba před obouchanějším Martinem Vitíkem z Boloni.

David Jurásek (25)

  • obránce, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 15/1

Po návratu ze zahraničí se pomalu vrací do optimální formy, pomáhá mu zápasová praxe. Od začátku února zabral místo na levé straně slávistické sestavy, v nadsázce centruje jeden míč za druhým na Tomáše Chorého, případně na Mojmíra Chytila. Právě na secvičené kombinace a aktivní hru po stranách by měl sázet český tým i v baráži – Juráska vidí iSport na levé lajně v roli wingbeka nebo krajního obránce. Podobné typy má zkušený kouč rád, pro intenzivní, nátlakový způsob boje se pohyblivý hráč s návazností na parťáky z Edenu určitě hodí.

Ladislav Krejčí (26)

  • obránce, Wolverhampton Wanderers FC
  • starty/góly v reprezentaci: 23/3

Na pódiu elitní Premier League se během premiérové sezony na Ostrovech drží v základní sestavě, byť s jasně posledním Wolverhamptonem pravděpodobně spadne do druhé Championship. Český reprezentant ale bývá za kvalitní výkony chválený, nedávno získal body u fanoušků, když sám při děkovačce poctivě obcházel celý stadion. Vítězný typ, buldok, podle iSportu jasný člen vybrané stoperské trojky do plánovaného Koubkova základu. Důležité vlastnosti jsou jasné – levá noha, standardní situace, vítězná mentalita.

Jaroslav Zelený (33)

  • obránce, AC Sparta Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 20/0

Pan Spolehlivý. Ve Spartě hraje téměř všechno, občas nosí i kapitánskou pásku jako jeden ze zástupců Lukáše Haraslína. Vysokou výkonnost si drží také v zápasech národního týmu, je využitelný ve stoperské trojici nebo v roli běhavějšího wingbeka. Ve chvíli, kdy je ze hry zraněný Matěj Ryneš, do nominace dle iSportu jasně patří. Na hřišti neblázní, umí podržet i vyvézt balon, tým podpoří kvalitní rozehrávkou. Na aktuální sraz pojede pravděpodobně v roli náhradníka, ale v solidní formě. Trenér Koubek může být v klidu – Zelený je připravený.

Martin Vitík (23)

  • obránce, Bologna FC 1909
  • starty/góly v reprezentaci: 9/0

V konkurenci ostatních kvalitních stoperů je na hraně nominace – v očích iSportu by vzhledem k aktuální formě dostal přednost David Zima. Slávistický zadák ale kvůli zranění kotníku nedohrál v sobotu ve Zlíně, kvůli tomu bude v Koubkově výběru chybět. Vysoký odchovanec z Letné je jasnou a kvalitní alternativou. V Boloni na jaře pravidelně nastupuje, je dostatečně obouchaný těžkými zápasy v Serii A i na mezinárodní scéně.

Václav Černý (28)

  • záložník, Besiktas JK
  • starty/góly v reprezentaci: 30/8

Všichni vědí, že je svůj. Nejradši by celý zápas strávil na polovině soupeře a defenzivní práci sabotoval. Jenže taky o něm každý ví, že v křídelních prostorech umí – a zatraceně dobře - udělat rozdíl. Děj vyrovnaného zápasu jednou akcí překlopit na stranu národního týmu. Buď myšlenkou, nebo výtečnou ranou levačkou. Pak mu národ milerád odpustí nějakou tu neřest. V Besiktasi má pevné místo v základní jedenáctce. „Váša“ do party bojující o baráž podle iSportu určitě patří. V případě, že by se věci nevyvíjely nejlépe, přijde jeho čas.

Lukáš Červ (24)

  • záložník, FC Viktoria Plzeň
  • starty/góly v reprezentaci: 14/2

Pro Ivana Haška byl nenahraditelným mužem, s Červem v sestavě totiž národní tým neprohrával. Proto si nekompromisního středopolaře tolik vážil. Jak se blíží březnový sraz, předpisově cizeluje výkonnost. Aktuálně se nachází v nejlepším rozpoložení. Jakmile dojde šťáva Daridovi, pokud se to vůbec stane, svede ho nahradit důrazem a naturelem válečníka. V našich očích má přednost před olomouckým Beranem. Nejen kvůli formě, ale také kvůli charakteru barážových zápasů. S Irskem (případně i ve finále) to bude soubojová válka, dokonalé teritorium pro neústupného Červa.

Vladimír Darida (35)

  • záložník, FC Hradec Králové
  • starty/góly v reprezentaci: 76/8

Kdo sleduje Hradec pravidelně, nutně musí zpochybnit Daridův věk. Na bojišti vypadá jako pětadvacetiletý. Je silný ve všech herních činnostech, běžecky je na tom výtečně a mozek mu pořád pracuje na plné pecky. Návrat do Česka se povedl se vším všudy. Nebýt kapitána, Votroci by neatakovali skupinu o titul. V nominaci být musí. A bude. Navíc se s ním údajně počítá do kapitánské role, s čímž souvisí i dostatek herního prostoru. I iSportu to ladí ve dvojici se Součkem. 

Adam Karabec (22)

  • záložník, Olympique Lyon
  • starty/góly v reprezentaci: 4/2

U nás dostal přednost před Ondřejem Lingrem. Za prvé hraje v jedné z nejprestižnějších soutěží světa. Za druhé v posledních týdnech dostává prostor, povedl se mu víkendový duel s Le Havre. Za třetí se ve Francii stává komplexním sebevědomým hráčem. Také on má v zásobě řadu překvapivých řešení v okolí boxu. Česko má takových jedinců málo. Byl by hřích nechat dvaadvacetiletého exsparťana tupě trénovat v Lyonu.

Lukáš Provod (29)

  • záložník, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 35/3

Naštěstí je zdravý, za Slavii odehrál poslední dva ligové zápasy. Ve Zlíně zvládl maximální porci minut. Proto neexistuje jediná námitka, aby levák s výjimečnou střelou ze střední vzdálenosti nebyl mezi vyvolenými na baráž, logicky i do základní sestavy. Co je plus, kromě nadstandardní herní složky, je v případné personální krize schopný zastat i více postů. Na posledním EURO hrával vedle Součka, zvládne i levou stranu, ale primárně bude operovat pod hrotem. Tam je nejsilnější, i díky vysoké herní inteligenci.

Michal Sadílek (26)

  • záložník, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 31/1

Po složité aklimatizaci ve Slavii rozkvetl. Absolutně přebral pozici Oscara, na hru dominantního týmu ligy má výrazný vliv. Na jaře patří mezi nepostradatelné, poctivou prací ve středu pole táhne sešívané k obhajobě. Malý hráč s nevyčerpatelnou energií v nohách se hodí každému mužstvu, reprezentaci tuplem. Sadílek má o motivaci navíc. Na poslední evropský šampionát se nedostal kvůli havárii na tříkolce a následné operaci ošklivě roztržené nohy. V baráži se přetrhne, aby Česko uspělo. Umí pracovat s emocemi, i to se v kritických chvílích hodí. Pro redakci je jasnou volbou.

Tomáš Souček (31)

  • záložník, West Ham United
  • starty/góly v reprezentaci: 87/17

Sice si v Česku na konci podzimu zavařil aférou s fanoušky, i na hřišti to dost kulhalo. Svaz mu v reakci na průšvih v Olomouci odebral kapitánskou pásku. Dovedete si však představit národní tým bez Součka? My ne. Pořád platí, že pro reprezentaci by se rozkrájel. Takového chlapa potřebujete mít na hřišti. S West Hamem bojuje v Premier League o přežití, je členem základní sestavy a patří mezi nejlepší hráče týmu. „Suk“ je srdcař, po dlouhé době výtečně naložený. Takové kombinace se musí využít. Rozhodovat mohou standardky, což je jeho excelentní disciplína.

Pavel Šulc (25)

  • záložník, Olympique Lyon
  • starty/góly v reprezentaci: 18/4

I kdyby nenastoupil o víkendu za Lyon v Lique 1 či ve čtvrtek v Evropské lize, kde se po svalovém zranění podle všeho s minutáží počítá, v třiadvacetičlenné nominaci být musí. Ještě jednou – musí! Šulc omámil Francii nejen nepřeberným počtem brýlí a kočkou Frantou, ale především famózní produktivitou. V jednatřiceti zápasech napříč soutěžemi nashromáždil dvacet bodů (13+7). A to při prvním seznámení se soutěží top 5. V čase před zraněním byl suverénně nejžhavějším českým hráčem v zahraničí. V pondělí už v klubu trénoval, nominace je reálná.

Tomáš Čvančara (25)

  • útočník, Celtic FC
  • starty/góly v reprezentaci: 8/1

Největší překvapení. Adam Hložek je stále ve stavu pracovní neschopnosti, v Hoffenheimu ještě nezačal s tréninkem… Teoreticky se do kvalifikace o šampionát dá vyrazit i s triem typických útočníků, ovšem šlo by o zbytečný risk. Obzvlášť ve chvíli, kdy bezproblémovou adaptací na ostrovní fotbal prošel v Celtiku exsparťan Čvančara. Daří se mu, konečně je na pozitivní vlně. Na své straně má trenéra i fanoušky. Být rozhodnutí na iSportu, volá do Glasgow. Navzdory Janu Kuchtovi, Václavu Sejkovi nebo Matyáši Vojtovi. 

Tomáš Chorý (31)

  • útočník, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 19/6

Tady není o čem. Dlouhán, co leze soupeřům na nervy, hraje ve Slavii v životním laufu. Ofenziva mistra na něm stojí i padá. Se šestnácti góly (jde o kariérní maximum) vede tabulku střelců. Vypočítávat Chorého minusy sem nepatří. Velmi pravděpodobně se baráž bude rozhodovat v boxech, kde je excelentní. Umí dát gól, i urvat balon na míle daleko z vlastní šestnáctky. Na hrotu může hrát sám, i kooperovat s Patrikem Schickem. Výtečně si rozumí s Chytilem. Naturelem se mimořádně dobře hodí do rozhodujících bitev.

Mojmír Chytil (26)

  • útočník, SK Slavia Praha
  • starty/góly v reprezentaci: 19/6

Jindřich Trpišovský nedá na útočného dříče dopustit. Jak by ne, když mu v každé vteřině boje odvede maximální práci. V redakčních očích nepatří do základní sestavy, to je asi zřejmé navzdory nadprůměrné formě v uplynulých týdnech. Tak proč tedy? Už jen kvůli napojení na Tomáše Chorého. Ve Slavii opakovaně dokázali, že si v ofenzivních zónách dovedou vyhovět, a rozhodovat zápasy. V baráži se ze spojení CH+CH může stát faktor X. Chytil nemá problém se rychle adaptovat na tempo po příchodu z lavičky. I to se může sakra hodit.

Patrik Schick (30)

  • útočník, Bayer 04 Leverkusen
  • starty/góly v reprezentaci: 50/24

Nejen fanouškům zatrnulo, když před dvěma týdny ohlásil zdravotní přestávku kvůli svalovému zranění. Naštěstí šlo o lapálii. Ve středu byl Schick na lavičce Leverkusenu v Lize mistrů, v sobotu odehrál kompletní porci v bundesligovém hitu s Bayernem (1:1). Dokonce asistoval u vedoucí branky Aleixe Garcii. Dobrá zpráva! Na to, proč má být v nominaci, netřeba plýtvat řádky. Je nejlepším českým útočníkem se zakončením světových parametrů. Amen.

Vstoupit do diskuze (4)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů