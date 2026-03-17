Otazníky české nominace: Na jakých místech může mít Koubek dilema? Rada by vzal Kuchtu
Už v úterý odpoledne oznámí trenér Miroslav Koubek svou první reprezentační nominaci. A hned půjde o hodně. Parta, ve kterou vloží důvěru, se totiž v baráži porve o účast na mistrovství světa ve fotbale. Deník Sport vybral tři dvojice, mezi kterými by se na jednotlivých postech mohl kouč rozhodovat. Názory na jednotlivé z nich nabízejí Petr Rada a Dušan Uhrin mladší.
Michal Sadílek vs. Michal Beran
Petr Rada, bývalý reprezentační trenér: SADÍLEK
„Beran už v nároďáku pár zápasů odehrál, ale po přestupu do Olomouce mě moc nepřesvědčuje. V Jablonci přes něj šly všechny akce, tady ne. I proto šel malinko dolů. Kdežto Sadílek je opačný příběh. Po příchodu do Slavie moc nehrál, teď je maximálně využívaný. Kope standardky. A hlavně má mnohem víc zkušeností z těžkých mezinárodních konfrontací. I z reprezentace. To bude v baráži rozhodovat.“
Dušan Uhrin ml., bývalý trenér Slavie: SADÍLEK
„Tady mám jasno. Sadílek je aktuálně tahoun a pilíř současné Slavie. Hraje opravdu dobře. Když jsem viděl jeho poslední zápasy, ve středu zálohy dominuje. Byl vždycky poctivý směrem dozadu, ale přijde mi, že v tuhle chvíli přepne okamžitě do obranného postavení. V tom se zlepšil. Navíc dokáže vyvést balon a je schopný vymyslet nebezpečnou kolmou přihrávku.
Adam Karabec vs. Ondřej Lingr
Petr Rada: KARABEC
„Na startu sezony Karabec nastupoval v základní sestavě Lyonu. Pak doplatil na luxusní formu Šulce. Teď zase hraje, a dobře. Je vidět. Pro mě to je kreativní hráč se skvělou figurou. Umí branku dát, stejně tak ji připravit. Navíc je součástí silného týmu v jedné z nejlepších soutěží Evropy. Na rovinu, Lingra jsem po odchodu do Houstonu neviděl. Předtím se neprosadil ve Slavii. Karabec je jasnou volbou.“
Dušan Uhrin ml.: KARABEC
„I když nehraje stabilně, vzal bych Karabce. Má sice limity v obranné fázi, ale jeho nadstavba je směrem dopředu. Má výbornou přihrávku, vidí hru. Myslím, že se osvědčil i jako střídající hráč, což je velice důležité, aby měl trenér Koubek kam sáhnout. A když ho srovnám s Lingrem, jde v kariéře postupně nahoru. Navíc Ligue 1 je o hodně těžší soutěž než v Americe.“
Jan Kuchta vs. Tomáš Čvančara
Petr Rada: KUCHTA
„V principu je to jedno, útočníci jsou daní – hrát budou Schick a Chorý, možná naskočí Chytil. Všichni do jednoho mají formu. Ten čtvrtý bude tak trochu navíc. Ale třeba ne. Někdo se zraní, nebo bude vypadat špatně. Já bych volil Kuchtu. Baráž bude o zkušenostech, a on je má. Případné finále s Dánskem se bude hrát na Letné, kde to zná. V neděli dal dva góly. Sedí mi tam víc než Čvančara.“
Dušan Uhrin ml.: ČVANČARA
„Kdyby Kuchta hrál pravidelně v základní sestavě, tak by dostal přednost. Ale není to tak. O víkendu dal sice dva góly, ale Slovácko hraje o sestup. Nepřeceňoval bych to. Zato Čvančara teď nastupuje ve skotské lize, která je trochu bojovnější. Jeho výhodou jsou centimetry, je velmi kvalitní při hře hlavou. Umí dát góly a mohl by být platný při střídání za Schicka.“