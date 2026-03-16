Pavelito! radují se v Lyonu. Šulc je zpátky v tréninku, dobrá zpráva pro Česko?
Dobré zprávy přicházejí z Francie těsně před nominační tiskovou konferencí českého reprezentačního trenéra Miroslava Koubka. Lyon přinesl obrázky z individuálního tréninku Pavla Šulce. Český ofenzivní záložník vynechal kvůli svalovému zranění pět zápasů, během týdne už by se měl připojit k týmu a mohl by být k dispozici ve čtvrteční odvetě Evropské lize proti Celtě Vigo. Což by znamenalo, že stihne blížící se baráž o postup na mistrovství světa.
Pavel Šulc se zranil 22. února ve Štrasburku, Lyon od té doby dvakrát prohrál a třikrát remizoval. Návrat nejproduktivnějšího hráče týmu, který po přestupu z Plzně prožívá ve Francii skvělou sezonu (zatím 13+7), se ale podle zpráv z Francie blíží.
Lyon vydal krátké video ze Šulcova individuálního tréninku, kde už s míčem na noze dělá slalom mezi tyčemi a další cvičení. Francouzská média upřesňují, že by se v následujících dnech měl zapojit do plného tréninku s týmem. Tak, aby byl k dispozici na čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy se Celtou Vigo.
Šulcův progres po zranění a blížící se zapojení do zápasů dělá radost i Miroslavu Koubkovi. Jeden z nejlepších českých ofenzivních hráčů s největší pravděpodobností bude na seznamu jmen, které reprezentační trenér nominuje na baráž o světový šampionát s Irskem (čtvrtek 26. března) a případně rozhodující zápas o postup s lepším z dvojice Dánsko/Makedonie.
Explzeňský ofenzivní záložník měl před zraněním v Lyonu výbornou formu, národní tým na jeho schopnosti v důležitých zápasech bude spoléhat. Pokud Šulc bude v nominaci na odvetu s Celtou Vigo a nedělní ligový duel s Monakem, nejspíš nebude nic bránit tomu, aby se během pondělí hlásil na reprezentačním srazu v Praze.