Koubek nominoval na baráž o MS. Nechybí Šulc, v týmu i Darida, Bucha či Višinský
Nový trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil nominaci na barážové zápasy o mistrovství světa v Americe. Po pěti letech se vrací záložník Vladimír Darida, nechybí ani Pavel Šulc, který se stihl zotavit po zranění. V týmu se pak objevili i Pavel Bucha, Jan Kliment či Denis Višinský. Češi v semifinále baráže přivítají ve čtvrtek 26. března v Edenu Irsko, v případě postupu budou o pět dní později ve finále hostit na Letné Dánsko, či Severní Makedonii.
Jediným úplným nováčkem v nominaci je Denis Višinský, překvapivě se dostalo i na další záložníky Pavla Buchu či Tomáše Ladru. Po roce vrací útočník Jan Kliment. Vedení reprezentace oznámilo nominaci na tiskové konferenci v Praze. Koubek vybral do kádru 25 jmen.
Český tým bude postrádat několik zraněných hráčů. Ze zdravotních důvodů scházejí obránci Davidové Zima s Douděrou, Václav Jemelka a Matěj Ryneš, útočníci Matěj Vydra s Adamem Hložkem a gólmani Jindřich Staněk s Vítězslavem Jarošem.
Šulc 22. února kvůli svalovému zranění nedohrál utkání francouzské ligy ve Štrasburku. Od té doby scházel Lyonu v pěti soutěžních zápasech. V nejbližší době by se ale měl vrátit na trávníky, v pondělí již začal trénovat s míčem.
Olympique do reprezentační pauzy odehraje ještě dvě utkání - ve čtvrtek v Evropské lize s Vigem a o víkendu s Monakem. "S Pavlem jsme v kontaktu. Vypadá to příznivě, léčení se dostalo do pokročilé fáze. Ale tento týden ještě rozhodne, podle toho, jaké bude rozhodnutí klubu," řekl Koubek.
Pětatřicetiletý Darida původně ukončil reprezentační kariéru již po mistrovství Evropy v roce 2021. Nyní se ale rozhodl přijmout nabídku trenéra Koubka na výpomoc v baráži.
Za národní A-tým si dosud bývalý hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín a Arisu Soluň připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.