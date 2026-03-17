Překvapení a usmíření!? V Koubkově nominaci může být Kliment, možná se nedostane na Černého
Bedlivě sledovaná nominace české fotbalové reprezentace na březnovou klíčovou baráž o postup na mistrovství světa může mít jedno velmi překvapivé jméno. Podle informací iSportu by se do 23členného kádru mohl vejít olomoucký kapitán Jan Kliment (32). Trenér Miroslav Koubek zřejmě ukázal na zkušeného forvarda, který může doplnit očekávanou trojici Patrik Schick, Tomáš Chorý a Mojmír Chytil.
Jan Kliment má v národním týmu devět startů, vstřelil jediný gól proti Gibraltaru. Více než sedm měsíců v minulém roce léčil zlomenou kost ze zápasu s Baníkem, do olomoucké sestavy se postupně vrací až nyní, byť problémy ho občas potkávají stále. Na jaře vynechal tři utkání, bývá pravidelnou součástí rotace kouče Tomáše Janotky, čili pozvánka by byla i v tomhle ohledu překvapivá.
Kliment stihl sedm zápasů, vstřelil jednu branku proti Hradci. Trenéru Miroslavu Koubkovi, s nímž se potkali během angažmá v Plzni (a vzájemný konec úplně idylický nebyl...), by se mohl do nominace vejít k trojici útočníků Patrik Schick, Tomáš Chorý a Mojmír Chytil. V minulých dnech si spolu oba volali, jsou v kontaktu, čas staré rány zahojil.
„Těžká otázka... S panem Koubkem jsme se potkali v Plzni v rámci mé rehabilitace, čas to vždycky nějak odplaví. Nevím, co bych dělal, kdyby přišla nominace. Myslím, že je to každopádně hodně daleko. Nechci dělat závěry, člověk se v danou chvíli může rozhodnout tak, nebo tak. To bych řešil, až kdyby opravdu pozvánka přišla. Ale za tím je hodně práce,“ řekl Kliment v lednu.
Čvančara nebyl kontaktován
V úvahu do nominace připadal například Tomáš Čvančara, který má velmi dobrou formu po zimním přesunu do skotského Celtiku a v sobotu skóroval proti Motherwellu. Podle informací Sportu nebyl zástupci národního týmu před nadcházejícím srazem vůbec kontaktovaný. Naopak s Klimentem se trenér měl spojit telefonicky.
V Koubkově nominaci, kterou český trenér zveřejní v úterý odpoledne, může být víc překvapení. Zkušený kouč skládá svůj první kádr v roli trenéra národního týmu a hned na klíčovou baráž o světový šampionát, ta vypukne ve čtvrtek 26. března zápasem proti Irsku v Edenu.
Podle náznaků, které se dostávají k redaktorům Sportu, je možné vynechání i Václava Černého. Elitního ofenzivního hráče, který pravidelně nastupuje a boduje v tureckém Besiktasi, jenž ale má problémy do defenzivy a v reprezentaci si uškodil i tím, když loni v říjnu předčasně odešel z rozhovoru po ostudné porážce Česka ve světové kvalifikaci na Faerských Ostrovech (1:2).