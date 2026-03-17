Koubek: Šulc vypadá příznivě. Čvančara? Pro trenéra není prioritou hráč, pro něhož...
Některá jména z první nominace Miroslava Koubka v roli trenéra českého národního týmu by se tipovala těžko. Zkušený kouč vybral na zápasy o postup na mistrovství světa hráče jako Jan Kliment, Pavel Bucha nebo Denis Višinský, naopak se nedostalo na Václava Černého či Tomáše Čvančaru. „Vybrali jsme ty správné vojáky do bitvy,“ rozebíral Koubek svůj kádr na úterní nominační tiskové konferenci v prostorách smíchovského pivovaru.
Miroslav Koubek sází v nominaci na zkušenou kostru týmu, k ní přibírá především prověřené hráče, které zná ze svého předchozího angažmá v Plzni. Věří, že typy jako jsou Pavel Bucha, Jan Kliment, Tomáš Ladra a další rychle pochopí trenérovy záměry. Na zkoušení před úvodní barážovou bitvou s Irskem (čtvrtek 26. března v Edenu) není prostor. „Bude to válka,“ tuší Koubek během vysvětlování způsobu výběru svého kádru.
Jak vypadá zdravotní stav Pavla Šulce?
„S Pavlem jsme v kontaktu, situace v tuhle chvíli vypadá příznivě. Jeho léčení pokročilo do finální fáze. Rozhodne tento týden, pravděpodobně absolvuje dva zápasy Lyonu – ve čtvrtek proti Celtě Vigo a o víkendu (s Monakem). Uvidíme, jaké potom bude rozhodnutí klubu, pokud vůbec bude mít nějakou minutáž. Stále neznáme konečný výsledek jeho rekonvalescence, jaká bude jeho celková reakce na případné naskočení do zápasů.“
Povoláte ho i v případě, že za Lyon do reprezentačního srazu v pondělí nenaskočí do zápasů?
„U hráčů jsou různá kritéria pro to, aby nastoupili za národní mužstvo. Už jsem o tom mluvil - musí hrát evropské poháry, nastupovat za zahraniční klub, případně za špičkové české mužstvo. Případně je to borec, který vychází z jednadvacítky. V Pavlově případě je to ale tak, že v mých očích není podmínkou, aby musel do srazu sehrát zápas.“
Proč jste ukázal na Pavla Buchu z amerického Cincinnati, jenž nemá v reprezentačním áčku žádné starty?
„Byli jsme v kontaktu, jinak bychom ho nemohli nominovat. Sledovali jsme jeho zápasy v zámoří, už se tam rozjela soutěž. Má za sebou od zimy řadu startů včetně jejich pohárů, amerického modelu Ligy mistrů. Je to stabilní, klíčový hráč Cincinnati, kterého všichni dobře známe. Když žehráme na to, že Česku chybí kreativní hráči, tak já Pavla trénoval v Plzni a on je právě jedním z nich. Líheň podobných hráčů u nás není tak velká, že jsme si řekli, proč ho nevyužít.“
Jeho povoláním reagujete na to, že nemusí být k dispozici Šulc?
„Určitě je v nominaci řada variant, Pavel Bucha jednou z nich může být. Ve své podstatě je to ofenzivní hráč, má výbornou předfinální a finální přihrávku. Ale Šulcova typologie tam není z hlediska rychlosti, náběhovosti. V jeho hře jsou jiné prvky - hlavně tvořivost, kterou už má dneska Pavel Šulc taky. V tomto aspektu u nich podobné využití je.“
Čvančara? Řekl, že nároďák pro něj není prioritou
U kterých jmen jste při tvorbě nominace nejvíc váhal?
„Každé jméno jsme vážili na lékárnických vahách. Které konkrétně nejvíc, to nedokážu říct. Na základě sledování hráčů, jejich znalosti z minulosti máme dlouhodobý přehled o českém prostředí. Jména zvažujeme z hlediska soupeře, předpokládaného obrazu hry. Proti Irsku to bude válka, na ten první zápas teď upínáme zraky. Tyhle věci zvažujeme, pak také systémové z hlediska soupeře i vlastního plánu, rozestavení. Do toho jsme dosazovali jména. Citlivě, každé jsme probírali ze všech stran.“
Emoce může vzbudit vynechání Václava Černého. Proč se vám do nominace nevešel?
„Naznačil jsem to už v předchozí odpovědi. Zvažujete, co vás čeká, jaká mentalita a typologie hráčů se hodí na konkrétné zápasy. Václav je nepochybně velmi dobrý hráč, o tom se nemusíme bavit. Ale naše rozhodnutí je takové, že dostala přednost jiná typologie hráčů.“
Sedí to i na Tomáše Čvančaru?
„„On se v minulých týdnech vyjádřil, že národní mužstvo pro něj není prioritou. Já říkám, že pro mě jako trenéra zase je prioritou brát hráče, pro které je prioritou národní tým.“
Proč naopak dostal důvěru Jan Kliment? Teprve začíná po dlouhém zranění a nehraje všechny zápasy.
„Probírali jsme to s Honzou i olomouckým trenérem Janotkou. Na jaře naskakuje, nehraje pravidelně, to je pravda. V Olomouci s ním pracují tak, že mu v anglických týdnech zatím nedopřávají celou porci minut, právě na základě jeho delší pauzy. Ale Honza je zdravotně v pořádku, byť v zápasech ještě neabsolvuje úplnou zátěž. Nastoupil ve třech zápasech evropského poháru - proti Lausanne a Mainzu. Tam se ukáže měřítko, jak hráči vypadají a nebylo to od něj špatné. Běžecky je na tom dobře, známe ho, je to hráč, co umí dát gól, dobře vstoupit do zápasu z lavičky, je to zkušený, rychlostní typ. Zajímal nás u něj hlavně zdravotní stav a jeho tělesná připravenost. Zdá se, že je to v pořádku.“
Překvapením může být povolání Denise Višinského.
„On a třeba i Tomáš Ladra podávají dobré, stabilní výkony v Plzni. Jsou v dobré sportovní formě. Rozhodli jsme se pro ně, abychom měli velkou možnost variability, pokud jde o naše herní vzorce.“
Daridova role by měla být významná
Už máte vybraného kapitána?
„Máme, ale jméno nepovíme. Platí, že se to jako první dozví hráči, s nimi jsem se dohromady ještě nesetkal.“
Vybraný hráč už to ví?
„Ano, bude to volba na delší dobu. Měnit kapitána po jednom zápase jako fusakle není úplně optimální. Delší doba znamená víc zápasů.“
Bylo to vaše rozhodnutí, nebo jste volbu konzultovali i s ostatními hráči reprezentace?
„Bylo to naše společné rozhodnutí. Neprobíhalo to hlasovacími lístky jako v minulých dobách, kdy se to takhle někdy v týmech dělalo. My jsme rozhodli, kdo bude kapitánem a určili jeho zástupce, těch může být víc. S těmi nejpřednějšími hráči probíhala určitá konzultace. Kapitán ale není všemohoucí osoba, vždycky říkám, že jedinec na to nestačí. Musí tam být tým zkušených a chytrých lidí, kteří mužstvo povedou. Jedinec na to nestačí.“
Jakou roli dostane v týmu Vladimír Darida?
„Vláďu bereme proto, abychom využili jeho excelentní celoroční formy, jakou ukazuje v lize. Pro mě je to obrovské překvapení, něco výjimečného, jak sezonu zvládá. Tak proč toho nevyužít. Proto jsme ho kontaktovali. Žádnému hráči neslibuju základní sestavu. Ale určitě by jeho role měla být významná.“
V nominaci jste udělal několik překvapivých rozhodnutí. Uvědomujete si, že tím jdete v důležité chvíli do rizika?
„Hráči, na které jsme ukázali, jsou ti správní vojáci do této války. Co bude dál, se uvidí. Rozhodovala určitá typologie, mentalita, obranná, útočná fáze, v tom se nám sem do tohoto reprezentačního bloku třeba Vašek Černý nevešel. Ale dál bych to už nekomentoval.“
Trnete při zápasech českých hráčů, aby u některého z nich ještě nedošlo ke zraněním?
„Sleduji to s napětím. Ještě máme třeba dva zápasy Leverkusenu – v Lize mistrů a o víkendu (Patrik Schick). Člověk není na stadionu nebo u obrazovky klidný. Mrzelo mě to v případě Davida Zimy – stačí jedno špatné došlápnutí a máte hráče pryč. Ještě se do srazu může stát leccos, také proto máme 22 hráčů, abychom nemuseli někoho donominovávat. Souvisí to s Pavlem Šulcem, který ještě není stoprocentní. Také ještě musíme počkat na víkendové zápasy.“
Už v hráčích zapalujete reprezentační oheň, jak jste o tom mluvil při svém jmenování do funkce?
„Snažíme se, aby u hráčů byla absolutní motivace, odhodlání, vášeň, aby zapalování ohně probíhalo průběžně. Není to otázka jen toto, abychom vedli plané řeči na srazu. Svoje jsme si udělali v podobě konzultací s hráči, byli jsme v osobním a telefonickém spojení. Při kontaktu na to dbáme, apelujeme. Myslím, že oheň už je zapálený, teď ho jen udržovat a věřím tomu, že ho na zápasy rozfoukáme.“