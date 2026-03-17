O kapitánovi je jasno, přiznal Koubek. Volba na víc zápasů, Nedvěd naznačil proces
Kolem osoby, která se stane kapitánem národního mužstva, dělal velké tajnosti. „Máme rozhodnuto, ale nepovíme,“ culil se trenér Miroslav Koubek, který v úterý odpoledne odhalil nominaci pro baráž o postup na mistrovství světa v Americe. Přesto už je jasné, že nepůjde o jednorázový záskok za potrestaného záložníka Tomáše Součka.
V minulých dobách platilo, že pokud se Tomáš Souček objevil v nominaci reprezentace, převzal kapitánskou pásku. Na to jste si mohli s klidným svědomím vsadit. V ostře sledované roli nastřádal za posledních pět let dohromady 49 zápasů. Na padesátý podle všeho prozatím nedosáhne.
Za odmítnutí týmové děkovačky před kotlem českých fanoušků po listopadovém utkání s Gibraltarem (6:0) v Olomouci dostal od výkonného výboru asociace exemplární trest. Funkcionáři zbavili záložníka West Hamu kapitánství na nejbližší utkání, tedy semifinále baráže proti Irsku, které se odehraje 26. března v pražském Edenu.
To stále platí, ale nejistota panovala kolem toho, zda Součkův nástupce vydrží ve funkci déle než jedno utkání. „No, co mám říct. Asi jo,“ soukal ze sebe trenér Miroslav Koubek. „Měnit kapitána po jednom zápase jako fusakle není úplně optimální,“ poznamenal.
Následně čelil ještě další žádosti o upřesnění. „Vy mě trápíte,“ pousmál se trenér, vedle něhož seděli generální manažer Pavel Nedvěd a předseda asociace David Trunda. „Delší doba je víc zápasů,“ nevyhnul se přesto odpovědi.
Nedvěd: Rozhodnutí bylo celkem jednoduché
Reprezentační kouč už dopředu informoval, že jméno nového kapitána se dozvědí jako první hráči na srazu národního mužstva. Vybraný kandidát už o finálním rozhodnutí ví. „To nebudu rozporovat,“ přikývnul Koubek.
Deník Sport a web iSport už na podzim sestavil seznam potenciálních možností, mezi které zařadil obránce Ladislava Krejčího, záložníka Lukáše Provoda a útočníka Patrika Schicka. „Rozhodně Krejčí, není se o čem bavit. Je to osobnost,“ řekl tehdy bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Nově k nim mohl přibýt také navrátilec Vladimír Darida, v současné době osobnost Hradce Králové.
Na definitivním výběru se podílel vedle trenéra také generální manažer Nedvěd. „Bylo to společné rozhodnutí. Neprobíhalo to přes hlasovací lístky jako v minulých dobách, kdy se to tak někdy dělalo. My jsme rozhodli, kdo bude kapitán, a určili jeho zástupce. Těch může být víc,“ podotkl Koubek. „S těmi přednějšími kandidáty proběhla určitá konzultace,“ doplnil kouč.
„Jsem tady o trochu déle než trenér, navnímal jsem situaci v týmu. To cítíte, jak funguje a kdo je v něm lídr, jak se k tomu kdo staví. To rozhodnutí bylo celkem jednoduché a jednoznačné,“ vzal si slovo také Nedvěd. Z toho zřejmě vyplývá, že Darida může být ze hry.
Kdo nakonec povede reprezentaci jako kapitán v klíčových bojích o postup na šampionát v Americe, odhalí až následující dny. „Ale nestavme to tak, že kapitán je všemohoucí osoba. Musí tam být tým zkušených a chytrých lidí, kteří mužstvo povedou. Jedinec na to nestačí,“ zakončil Koubek.