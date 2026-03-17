Čvančarův agent: Zdůvodnění absence je zcela zavádějící. To měl fanouškům jako říct...
Po složitějším období nabírá český útočník Tomáš Čvančara (25) formu. V Celtiku se mu po zimním příchodu do Skotska daří, skóroval i o víkendu proti Motherwellu. Do kádru reprezentačního trenéra Miroslava Koubka pro baráž o světový šampionát se ale vysoký útočník nevešel. Kouč českého národního týmu na úterní nominační tiskové konferenci zmínil i to, že Čvančara měl prohlásit, že pro něj není národní mužstvo prioritou. „Je to zcela zavádějící,“ uvedl na sociální síti X hráčův agent David Nehoda z agentury Nehoda Sport.
Tomáš Čvančara ve Skotsku na jaře pookřál, dělá si dobré jméno u fanoušků a střílí branky. Logicky se nabízela i jeho možná nominace na klíčové zápasy v baráži o postup české reprezentace na mistrovství světa, která začíná příští čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku.
Pětadvacetiletý Čvančara o reprezentaci hovořil v rozhovoru pro oficiální klubový podcast Celtiku. A naznačil, že návrat do nároďáku, za nějž dosud v osmi startech vstřelil jednu branku, nepovažuje za prioritu.
„Byla by to pocta. Ale když budu upřímný, nejde o můj cíl. Spíš se chci soustředit na klub,“ pravil Čvančara v únoru s ohledem na blížící se nominaci pro baráž. Na to reagoval na úterní nominační tiskové konferenci Miroslav Koubek, který upřednostnil jiné hráče - do útoku povolal Patrika Schicka, Tomáše Chorého, Mojmíra Chytila a překvapivě ukázal i na olomouckého kapitána Jana Klimenta.
„On se v minulých týdnech vyjádřil, že národní mužstvo pro něj není prioritou. Já říkám, že pro mě jako trenéra zase je prioritou brát hráče, pro které je prioritou národní tým,“ vysvětlil, proč se rozhodl pro jiná jména.
Důvody pro vynechání Čvančary z reprezentace se nelíbí hráčově okolí, za které se veřejně ozval jeho agent David Nehoda. „Zdůvodnění absence Tomáše Čvančary v nominaci české reprezentace je zcela zavádějící a absolutně vytržené z kontextu celého rozhovoru pro Celtic TV v době před pěti týdny,“ napsal Nehoda na sociální síti X.
Zmínil i to, že se Čvančarovi, který má v reprezentaci osm startů, vstřelil jednu branku a naposledy reprezentoval 11. října 2024 v Lize národů proti Albánii, nikdo z národního týmu neozval. „Čerpat informace o hráči a jeho aktuální situaci v klubu pouze z médií mi přijde velmi zvláštní. Nikdo z vedení reprezentace s Tomášem ve spojení není a nebyl. To měl Tomáš fanouškům jako říct, že po třech zápasech za Celtic je pro něj priorita reprezentace?“ divil se Nehoda.