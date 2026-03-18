Kliment: Žádné usmíření s Koubkem neproběhlo, čas věci odplaví. Není to o našem vztahu, ale...
Reprezentační kvalitu bezesporu má, čuch na góly jakbysmet a o zkušenostech pro největší zápasy se rovněž nemusíme bavit. Přesto nominace Jana Klimenta do fotbalového národního týmu pro barážová utkání překvapila. Důvod? Během angažmá v Plzni si dvaatřicetiletý útočník s trenérem Miroslavem Koubkem příliš nesedl. Teď k sobě našli cestu, po čtvrteční odvetě osmifinále Konferenční ligy v německé Mohuči už bude uzdravený kanonýr myslet jen na český dres.
Usmířili jste se s koučem Koubkem?
„Myslím, že jsme v pohodě. Žádné usmiřování neproběhlo. Už když jsme se v rámci nějaké rehabilitace viděli v Plzni, povídali jsme si. Čas věci odplaví. V tomhle je to v pohodě. Myslím, že to není o našem vztahu, ale o mém vztahu k reprezentaci.“
A ten zřejmě máte, jak naznačilo vedení reprezentace, na rozdíl od jiných fajnový.
„Určitě tomu napomohlo, že už jsem před nějakým rokem v reprezentaci byl. Lidé, kteří tam pracují, mě poznali a vědí, jaký jsem.“
Jaký? Stoprocentně zdravý?
„Ano, teď je vše v pořádku.“
Přece jen vás pozvánka musela mile překvapit, ne?
„Kouknul jsem se, kdo mi volá, a byl to trenér Koubek. Říkal jsem si, že nevím, kvůli čemu jinému by volal. Ale od samého začátku to nebylo jasné. Komunikovali jsme spolu dva tři týdny, jak říkal trenér. Konzultovali jsme můj stav a nakonec se to vyhodnotilo takhle. Samozřejmě mě to těší, každého hráče by to potěšilo. Reprezentace vždy byla a je nejvíc. Jsem rád, že tam můžu být.“
Prý rozhodly vaše výkony v Evropě.
„Nevím, jestli je to větší měřítko, spíš to vyšlo ze situace. Byl jsem třeba trošku nakoplý, tak jsem domácí zápasy nehrál. Je těžké zvládat zápasy po třech dnech i pro dvacetileté kluky, natož pro mě. Cítil jsem se v Evropě dobře, je to něco jiného než liga. Když to řeknu trošku blbě, víc si zahrajete fotbal a je to trošku koukatelnější. Šancí jsme si sice moc nevytvořili, to je proti těmto evropským týmům vždycky strašně těžké, ale myslím si, že jinak byla hra v pohodě.“
Nemusel jste náhodou měnit rodinné plány? Dovedu si představit, že během dlouhé pauzy jste mohli chtít někam vyjet...
„Musel – a hodně... (úsměv) Zrovna jsme se měli stěhovat, bohužel v tom ženu nechám samotnou. Musí to zvládnout.“
Takže se do Prahy po návratu z Německa připojíte už o víkendu?
„To bylo taky složitější... Pan trenér chce, abychom se sešli co nejdřív a byli už spolu. Kluci z ligy už před srazem trénují, takže jsme se domluvili, že přijedu taky už o něco dřív než v pondělí. Třeba na nějaký regenerační trénink v sobotu.“
Kelímek s pivem? V Mohuči to asi bude horší
Ještě předtím vás čeká odveta v Mohuči. Jaký je klíč k úspěchu?
„Nasazení, bojovnost, pracovitost. Bude to hodně o srdci, pracovitosti. Takový zápas se nehraje každý den. Myslím, že teoretickou šanci na postup máme.“
Nesmíte podlehnout bouřlivé atmosféře, ale s tím zrovna vy asi problém nemáte.
„Každý to má jinak. Podle mě už není moc rozdíl, když je dvacet tisíc lidí v Edenu nebo na Spartě a pak o deset tisíc víc. Němečtí fanoušci jsou drsní a hlasití, možná to bude trochu o něčem jiném než na českých stadionech. Doufám, že se s tím popereme a že nás to požene třeba i dopředu.“
Takže bude atmosféra ještě divočejší než na Moravě?
„Dají se očekávat i horší věci než kelímek s pivem... (smích) Od doby, co jsem byl v Německu, vnímal jsem lidi úplně jinak než v Česku. Šla kolem mateřská škola a děti vás poznaly. Lidi tam fotbalem žijí, jsou fanatici, potom to tak vypadá i na stadionu.“
Počkat, v Olomouci vás děti nepoznávají?
„Teď už taky, ale je to trošku rozdíl. Když jsem loni vyhrál nejlepšího střelce a dařilo se nám, taky vás lidi poznávají. To je pochopitelné. Ale tenkrát jsem do Stuttgartu přišel ve dvaceti z Jihlavy a po týdnu mě poznávali, to byl pro mě šok.“
Šokovat můžete i bundesligovou značku. Jaké šance má Sigma i reprezentace na postup?
„To nechci říkat. Je to stejné v nároďáku i v Sigmě, musíte jít zápas od zápasu a dát do toho všichni všechno. Je třeba jet na sto procent a hlavně si vyhovět mezi klukama, aby tam byla dobrá atmosféra. Potom se to může podařit.“