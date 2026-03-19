Sledujte baráž o MS s experty Ligy naruby, na plátně a se speciálním pivem
Ostře sledovaná baráž o postup na mistrovství světa 2026 je konečně tady a s ní i klíčový souboj českých fotbalistů s Irskem. Pokud nebudete fandit přímo na tribunách v Edenu, máme pro vás připravenou tu nejlepší alternativu. Přijďte si vychutnat elektrizující atmosféru důležitého utkání společně s Ligou na pivu.
Vůbec poprvé se Liga na pivu propojí s přímým přenosem v reálném čase. V sále KC Zahrada v Praze na Jižním Městě na vás čeká velkolepé promítání na velké plátno, které vás vtáhne přímo do děje na trávníku.
Společnost vám u toho bude dělat tým populárního podcastu Liga naruby, takže o odborné vhledy i specifický humor nebude nouze. Jižák se tak na jeden večer stane centrem českého fanouškovského světa.
Program startuje už v 19:00 hutným předzápasovým blokem, který vás naladí na úvodní hvizd. Diskuse a postřehy redaktorů však nekončí jen u rozboru sestav, pokračovat se bude během poločasové přestávky a po skončení zápasu společně „dohrajeme“ celé utkání podrobnou analýzou. Ať už zápas dopadne jakkoliv (doufejme ve vítězství!), o kvalitní komentář a emoce bude postaráno až do úplného závěru.
Aby byl zážitek skutečně kompletní, celou akci podpoří i nabídka speciálního piva Jižák, které oslavuje 50. výročí vzniku Jižního Města.
Spojení kvalitního fotbalu, erudovaného doprovodu a dobrého pití dělá z návštěvy KC Zahrada povinnost pro každého fanouška. Nechte televizi doma vypnutou a přijďte si baráž o MS užít s Ligou naruby tak, jak se sluší a patří – ve velkém stylu a s přáteli.
Co všechno vás čeká
- Osobní setkání a komentář od týmu podcastu Liga naruby. Unikátní formát:
- První spojení Ligy na pivu“s živým přenosem na velkém plátně.
- Kompletní analýza: Odborný program před zápasem, o poločase i po závěrečném hvizdu.
- Možnost ochutnat speciální pivo Jižák