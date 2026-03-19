Koubkův první trénink: kolečko s Trundou a Nedvědem, na hřišti už s Daridou či Krejčím

David Trunda a Miroslav Koubek promlouvají k hráčům před tréninkem
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd a trenér Miroslav Koubek
Vladimír Darida se vrátil do reprezentace
Ladislav Krejčí už se připojil k reprezentaci, jeho Wolverhampton má o víkendu volno
Miroslav Koubek s asistentem Janem Suchopárkem
Miroslav Koubek poprvé vedl reprezentační trénink
Jonáš Bartoš
Kvalifikace MS fotbal 2026
Čtvrteční prosluněné dopoledne na Strahově patřilo nástupu Miroslava Koubka do nové práce. Zkušený kouč poprvé vedl se svým štábem trénink české fotbalové reprezentace, který čeká baráž o postup na světový šampionát do Ameriky. Na hřišti se u sídla asociace sešla první parta jedenácti hráčů do pole, Martinu Jedličkovi dělal v bráně sparing slávista Jakub Markovič.

Start důležitého reprezentačního bloku, poprvé pod kuratelou Miroslava Koubka, začal v pozitivní náladě. První část hráčů se sešla na Strahově, aby absolvovali úvodní trénink. Hlásilo se jedenáct mužů do pole a dva gólmani – Martina Jedličku doplnil slávista Jakub Markovič, s týmem bude do pondělního příjezdu nominovaných Matěje Kováře a Lukáše Horníčka.

Část týmu se sešla na Strahově dřív, zbytek dorazí po pohárových a víkendových ligových zápasech. Trenér Koubek už má k dispozici hráče z české ligy – vedení soutěže vyšlo novému trenérovi národního týmu vstříc a odložilo následující kolo, aby měli hráči delší čas na přípravu.

Ve čtvrtek se téměř po pěti letech na Strahově v reprezentačních tréninkových věcech objevil na hřišti také Vladimír Darida. Hradecký kapitán kývl na nabídku návratu do národního týmu, na tváři měl úsměv a evidentní natěšenost na následující důležité dny strávené v reprezentaci.  

Společně s hráči z české ligy už byl na place i Ladislav Krejčí. Za Wolverhampton odehrál v pondělí ligový zápas proti Brentfordu. Jeho tým v Anglii o víkendu soutěž také nehraje, tím pádem se mohl k národnímu týmu připojit dřív. Pravděpodobně on bude brzy oficiálně oznámený jako nový kapitán poté, co o pásku přišel Tomáš Souček.

Z „české sekce“ hráčů scházel pouze plzeňský záložník Tomáš Ladra, který je domluvený na nástupu k týmu v pondělí, kdy dorazí zbytek členů kádru.

„Má to svá pozitiva i negativa. Ale třeba je to dobrý detail, který nám na konci pomůže,“ řekl mimo jiné k dřívějšímu zahájení srazu slávistický záložník Lukáš Provod. Společně s ostatními odtrénoval jednotku ve čtvrtek, v plánu jsou ještě dva tréninky – v pátek a v sobotu, po nedělním volnu se tým kompletně sejde v pondělí. Hráči mají do té doby volnější režim ve smyslu toho, že nemusí zůstávat na hotelu, ale jezdit na úvodní tréninky z domova.

Koubek přišel ve čtvrtek dopoledne na hřiště v doprovodu reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, ještě před ním chystali věci na trávníku asistenti Jan Suchopárek, Jan Rezek a Jaroslav Plašil. Začalo se tradičním kolečkem, kde nový kouč hráčům krátce vysvětlil náplň tréninku. Přišel i šéf asociace David Trunda – osobně si s každým hráčem plácl a popřál týmu hodně štěstí.

V důležitých soubojích o postup na letní šampionát do Ameriky bude národní tým štěstí potřebovat. První zápas startuje ve čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku, pokud Češi zápas zvládnou, finálový duel o postup na mistrovství proběhne v úterý 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko/ Severní Makedonie. 

