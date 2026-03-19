Koubkův první trénink: kolečko s Trundou a Nedvědem, na hřišti už s Daridou či Krejčím
Čtvrteční prosluněné dopoledne na Strahově patřilo nástupu Miroslava Koubka do nové práce. Zkušený kouč poprvé vedl se svým štábem trénink české fotbalové reprezentace, který čeká baráž o postup na světový šampionát do Ameriky. Na hřišti se u sídla asociace sešla první parta jedenácti hráčů do pole, Martinu Jedličkovi dělal v bráně sparing slávista Jakub Markovič.
Start důležitého reprezentačního bloku, poprvé pod kuratelou Miroslava Koubka, začal v pozitivní náladě. První část hráčů se sešla na Strahově, aby absolvovali úvodní trénink. Hlásilo se jedenáct mužů do pole a dva gólmani – Martina Jedličku doplnil slávista Jakub Markovič, s týmem bude do pondělního příjezdu nominovaných Matěje Kováře a Lukáše Horníčka.
Část týmu se sešla na Strahově dřív, zbytek dorazí po pohárových a víkendových ligových zápasech. Trenér Koubek už má k dispozici hráče z české ligy – vedení soutěže vyšlo novému trenérovi národního týmu vstříc a odložilo následující kolo, aby měli hráči delší čas na přípravu.
Ve čtvrtek se téměř po pěti letech na Strahově v reprezentačních tréninkových věcech objevil na hřišti také Vladimír Darida. Hradecký kapitán kývl na nabídku návratu do národního týmu, na tváři měl úsměv a evidentní natěšenost na následující důležité dny strávené v reprezentaci.
Společně s hráči z české ligy už byl na place i Ladislav Krejčí. Za Wolverhampton odehrál v pondělí ligový zápas proti Brentfordu. Jeho tým v Anglii o víkendu soutěž také nehraje, tím pádem se mohl k národnímu týmu připojit dřív. Pravděpodobně on bude brzy oficiálně oznámený jako nový kapitán poté, co o pásku přišel Tomáš Souček.
Z „české sekce“ hráčů scházel pouze plzeňský záložník Tomáš Ladra, který je domluvený na nástupu k týmu v pondělí, kdy dorazí zbytek členů kádru.
„Má to svá pozitiva i negativa. Ale třeba je to dobrý detail, který nám na konci pomůže,“ řekl mimo jiné k dřívějšímu zahájení srazu slávistický záložník Lukáš Provod. Společně s ostatními odtrénoval jednotku ve čtvrtek, v plánu jsou ještě dva tréninky – v pátek a v sobotu, po nedělním volnu se tým kompletně sejde v pondělí. Hráči mají do té doby volnější režim ve smyslu toho, že nemusí zůstávat na hotelu, ale jezdit na úvodní tréninky z domova.
Koubek přišel ve čtvrtek dopoledne na hřiště v doprovodu reprezentačního manažera Pavla Nedvěda, ještě před ním chystali věci na trávníku asistenti Jan Suchopárek, Jan Rezek a Jaroslav Plašil. Začalo se tradičním kolečkem, kde nový kouč hráčům krátce vysvětlil náplň tréninku. Přišel i šéf asociace David Trunda – osobně si s každým hráčem plácl a popřál týmu hodně štěstí.
V důležitých soubojích o postup na letní šampionát do Ameriky bude národní tým štěstí potřebovat. První zápas startuje ve čtvrtek 26. března v Edenu proti Irsku, pokud Češi zápas zvládnou, finálový duel o postup na mistrovství proběhne v úterý 31. března proti lepšímu z dvojice Dánsko/ Severní Makedonie.