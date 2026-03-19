Chorý o reprezentaci i Koubkovi: Je fakt stratég. Ze Šulce mám radost, smekl Provod
Společně táhnou Slavii k obhajobě titulu. Tomáš Chorý (31) jako suverénně nejlepší střelec fotbalové Chance Ligy (16 gólů), Lukáš Provod (29) zase jako nejlepší asistent soutěže. Oba jsou klíčovými hráči i pro národní tým, který se poprvé pod Miroslavem Koubkem pokusí projít přes baráž na světový šampionát do Ameriky. Startuje se ve čtvrtek 26. března proti Irsku. „Uděláme všechno, abychom to zvládli,“ shodli se při čtvrtečním nástupu na reprezentační sraz, kam hráči z českých ligových klubů zamířili s předstihem.
Oba zažili spousty těžkých zápasů, právě v nich nejvíc vynikají. Zároveň se v nich vyžívají. Tomáš Chorý i Lukáš Provod patří k pilířům Slavie, v baráži na ně bude spoléhat i nový kouč českého národního týmu Miroslav Koubek. „Příprava je pro nás hodně důležitá,“ prohlásil nejlepší střelec Chance Ligy před prvním čtvrtečním tréninkem na Strahově.
Přijeli jste na sraz v ideálním rozpoložení?
T. Ch: „Asi ano, uplynulé období ve Slavii nebylo špatné. Zároveň si nemyslím, že je v lize rozhodnuto o titulu. Čeká nás ještě hodně zápasů a budou těžké. Jsme pochopitelně rádi, že jsme sem přijeli ve formě, bude to důležité pro nás i pro tým. Uděláme všechno, abychom to dotáhli tam, kam chceme, tedy k postupu na mistrovství.“
L. P.: „Už před nějakou dobou jsme o tom mluvili, že bude důležité, aby sem hráči přijeli v co nejlepší kondici a ve formě. Zrovna my dva jsme připravení, nachystaní na první zápas s Irskem. Odevzdáme maximum a věříme, že to dobře dopadne.“
Už víte, jaký vás čeká zápas?
L. P: „Už jsme dostali videorozbor soupeře, který nám trenér předběžně zaslal. Viděli jsme nějaké aspekty jejich hry, z toho už šlo něco zjistit. Čeká nás houževnatý, bojovný soupeř, co má zároveň velkou kvalitu. Není to jenom o bojovnosti, mají v týmu skvělé hráče. Pro nás bude velká výhoda domácí prostředí, věřím, že se s jejich přednostmi dokážeme vyrovnat, přidáme nějakou nadstavbu a zápasy zvládneme. Sešli jsme se tady na srazu o něco dřív, máme víc času se připravit. Nečeká nás nic jednoduchého, ale budeme dobře připraveni a snad to zvládneme.“
Tomáši očekáváte, že po vás Irové speciálně půjdou?
T. Ch.: „Jak říká Provy - nějaké informace jsme o Irech už obdrželi, jak znám trenéra Koubka, ještě si k tomu řekne své. Soupeře detailně rozebere, abychom se na něj co nejlépe připravili. Rozhodnou detaily. Věřím, že prostředí v Edenu využijeme a diváci za námi budou stát. Znamenají pro nás hodně velkou pomoc. Viděl jsem jejich poslední zápas s Maďarskem, měli s nimi co dělat a nakonec to nezvládli (Irsko zvítězilo v Maďarsku 3:2). Příprava je pro nás hodně důležitá, snad se tady všichni sejdeme na dobré vlně. Mám rád velké zápasy, tenhle mezi ně patří. Věřím, že ho jako mužstvo zvládneme.“
Lukáši, co jste od trenéra konkrétně dostali?
T. Ch.: „Dej si pozor, co řekneš (úsměv).“
L. P.: „Tak abych raději neříkal nic (úsměv). Ale něco snad naznačit můžu - poslal nám nějaké přípravy, konkrétní materiály, abychom přijeli na sraz už trošku nabrífovaní. Nebudeme tady začínat úplně od nuly. Apeloval na nás, že nás čekají velké zápasy, že jde o významnou část v naší kariéře a že je dobré se na to připravit.“
Stihli jste se na materiály od trenéra vůbec podívat?
L. P.: „Teď jsme docela měli čas, hráli jsme se Slavií jednou týdně. Připravovali jsme se klasicky na ligové zápasy, jak se sraz blížil a byl na to prostor, mohl se člověk podívat i na něco dalšího. Zjistit si o Irech nějaké základy – rozestavení, způsob hry, jakým stylem se naopak budeme chtít prezentovat my. Bylo to dobré, pomůže nám to. Na prvních trénincích budeme všichni vědět, co po nás trenér chce, určitě to budeme ještě dál pilovat. Jako prvotní nástřel je to dobré, víme, co můžeme očekávat.“
Tomáši, těšíte se na obnovení spolupráce s Miroslavem Koubkem, který vás vedl v Plzni?
T. Ch.: „Je to skvělý trenér, má spoustu věcí za sebou. V Plzni zvládl hodně velkých, důležitých zápasů, Evropou pod ním projížděli fantasticky. Doufám, že to přenese i sem do reprezentace. Je to fakt stratég. Ví, jak se připravit na soupeře, na jeho hráče i individuality. Tohle zvládá velmi dobře, pro nás to může být výhodou. Hlavně je důležité, aby fungoval tým jako celek, to je alfa a omega všeho. Můžeme být úspěšní, když tým stmelíme a pak dokážeme, co si přejeme.“
Vyzvídali od vás spoluhráči ze Slavie, co vás pod zkušeným koučem čeká? Mluví se o jeho náročnosti a lpění na detailech.
T. Ch.: „Kluci se mě ptali na tréninky, jak to asi bude vypadat, jaký je a co asi chystá. Bavili jsme se o něm, já můžu hovořit jen v superlativech. Řekl jsem jim, ať se těší, doufám, že jsem jim nelhal (úsměv). Pocítí to sami. Trenér dokáže dobře navnímat hráče, je schopný věci povědět narovinu, to je také dobré. Hodně lidí má problém přijít a mluvit otevřeně, to se mi na něm líbí. Nejen já, ale všichni se těšíme na hřiště, až se baráž bude blížit.“
Co říkáte na výkony Pavla Šulce v Lyonu?
T. Ch: „Máme v reprezentaci dva takové typy, Provy je něco podobného. Dokáže oběhat celé hřiště, je náběhový, sbírá druhé balony, dává góly a přidává i asistence. V Lyonu nabral fantastickou formu, až do zranění sbíral body a hrál dobře. Teď se v Lyonu dostali do takové spirály - nevyhráli už šest zápasů a Šulcík z nich nehrál pět, takže asi faktor Šulcík (úsměv). Také pro mě je na hřišti extrémně důležitý. Přejde přes dva, tři hráče, dokáže naservírovat balon do vápna, udržet ho a zároveň i běžet zpátky. Vepředu i vzadu je pro tým důležitý. Ale bude to o celém týmu, nejen o něm. Musíme táhnout za jeden provaz, bez toho to nezvládneme. Pak se od toho odpíchnou i jednotlivci.“
Vám společně se Šulcem to navíc vyhovuje na hřišti.
L. P.: „Na Šulcíka mám jenom slova chvály. Je naprosto neuvěřitelné, jak do toho v Lyonu naskočil a během roku se tam takhle vyhrál. Podává neskutečné výkony, mám z něj obrovskou radost, sleduji ho. S Tomášem je vidět, že si vyhovíme, sedí nám to ve Slavii. Šulcík je hráč, se kterým by to sedlo asi každému, jeho kvalita je jasně daná, velká. Věřím, že ať to trenér poskládá jakkoliv, na hřišti si vyhovíme. Hlavně aby byl zdravý, pak nám bude schopný hodně pomoct.“
Berete možnou účast na mistrovství světa jako vrchol reprezentačních kariér s tím, že po šampionátu byste uvažovali o konci v národním týmu?
T. Ch.: „Cítím, že kolem sebe máme mladé kluky. Zároveň je potřeba držet nějakou osu týmu, starší hráče. Vnímám to tak, že je mistrovství světa pro mě asi poslední možnost na takový velký šampionát. Ale nevím, co a jak bude dál. Nejsem takový, že bych si přesně plánoval budoucnost. Žiju okamžikem. Teď se soustředím na tréninky, dobře se nachystat na baráž a zůstat zdravotně v pořádku, abychom zvládli následující dvojutkání. Co bude pak, je ve hvězdách. Popravdě fakt nevím.“
L. P.: „Mám na to stejný názor. Vždycky říkám a i to tak cítím, že reprezentace je nejvíc. Dokud budeme mít formu a držet nám zdraví, nevnímám to tak, abychom tady říkali, že ukončujeme reprezentační kariéry. Jenom bychom utvářeli tlak na následující zápasy. Dostat se na mistrovství světa je obrovská šance. Asi můžu mluvit za oba, že pro nás jedna za život, na další mistrovství světa asi už oba nepojedeme. Teď je to o aktuálním momentu, okamžiku vydat ze sebe maximum a udělat s čistým štítem všechno pro postup.“
Vy už jste zdravotně v pořádku?
L. P.: „Poslední zápas ve Zlíně už jsem se cítil dobře. Měl jsem malou trhlinu v nějakém rotátoru kyčle, což je tak specifické zranění, že mi nikdo nebyl moc schopný říct, co s tím, proč se mi to stalo. Musel jsem tomu dát čas a klid, což mě štvalo, ale nešlo to udělat jinak. Teď už jsem zpátky. A je fajn, že na reprezentaci nejdu úplně z voleje, je důležité, že jsem připravený na oba zápasy.“
Je dobře, že jste se k tréninku sešli dřív a česká liga odložila víkendové kolo?
L. P.: „Má to pozitiva i negativa. Úplně nejlepší by bylo, kdyby šlo to kolo přeložit na pátek a odehrálo se. Ale to nejde, protože se v týdnu hraje Evropa. Pro nás je dobře, že máme víc času se na baráž pořádně nachystat, navnímat trenéra, co po nás bude chtít. Jsou tady noví hráči, musíme se poznat, společně potrénovat. Zda je to výhoda pro kluby, to nevím, ale pro nás v týmu jo. Pokud bychom začali až v pondělí, měli bychom o tři tréninky méně. Herní praxi skoro všichni v kádru mají dobrou, když teď jeden zápas o víkendu hrát nebudeme, nic se nestane. Třeba to bude dobrý detail, co nám pomůže.“
Co říkáte na návrat Vladimíra Daridy?
T. Ch.: „Ukazuje se, že věk je jenom číslo, záleží na tom, jak se cítíte a jakou máte momentální formu, jaký máte pro tým přínos. Vláďa už má něco za sebou, všem v týmu má co dát. Můžeme od něj čerpat zkušenosti, hrál i v zahraničí. Pomůže nám.“