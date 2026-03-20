Tati, ať vyhrajete! Darida o návratu i roli v reprezentaci: Určitě budu slyšet
Už před pěti lety skončil v reprezentaci. „A možná díky tomu jsem si natáhl kariéru,“ vyprávěl záložník Vladimír Darida. Nyní se po rozhovorech s trenérem Miroslavem Koubkem a generálním manažerem Pavlem Nedvědem vrátil do národního týmu, aby mu pomohl při cestě na fotbalové mistrovství světa v Americe. Je velmi pravděpodobné, že příští čtvrtek proti Irsku sehraje klíčovou roli. „Jsem hodně natěšený,“ prohodil 35letý hráč Hradce Králové.
Na tréninkové hřiště v Edenu dorazil až po skupince gólmanů, ale jako první z hráčů. Vladimír Darida se zastavil u asistenta trenéra Jana Suchopárka, se kterým se pustil do dlouhé diskuse. Později se k oběma přidali i další kolegové Jaroslav Plašil a Jan Rezek.
I z této situace je zřejmé, že Daridova role bude po návratu do reprezentace významná. „I když mě kluci tolik neznají, myslím, že budu mít v kabině nějaké slovo,“ vyprávěl 35letý záložník při pátečním setkání s novináři.
Jste zpátky v národním týmu po pěti letech. Jaké to je?
„Jako bych přijel na úplně první reprezentační sraz. V kabině je spousta nových tváří, ale lidé kolem mužstva jsou stejní. Se všemi jsem se rád viděl, a je super, že i mě v pětatřiceti letech se tohle týká. Doufám, že budu na sraz vzpomínat v dobrém.“
Máte jasno, jak budete coby bývalý kapitán národního týmu vystupovat před spoluhráči?
„Vracím se v trochu jiné roli, než v jaké jsem byl před pěti lety. Myslím ale, že budu patřit mezi zkušenější hráče, kteří mají možnost si vzít v kabině slovo. Vyplývá to i z toho, jak působím na hřišti. Jsem ve středu zálohy a mám všechny hráče kolem sebe. Budu určitě slyšet.“
Kdy jste se pustil naplno do jednání o možném návratu do reprezentace?
„Po Novém roce jsme byli na soustředění a Pavel Nedvěd (generální manažer reprezentací) mě kontaktoval, že si chce se mnou sednout. Přijel s trenérem Koubkem do Hradce, kde jsme se bavili úplně poprvé. A bylo to docela dlouhé. Vyslechl jsem si jejich názory a řekl jim i svůj pohled.“
Článek pokračuje pod videem.
Manažer Nedvěd se nacházel v podobné situaci před mistrovstvím světa 2006. Zmínil to?
„Myslím, že tím dokonce začal naši schůzku.“
Co se dělo potom?
„Míč byl na mé straně. Přemýšlel jsem, jestli je dobrý nápad se vrátit, jestli mám týmu co dát. Trvalo mi to delší dobu, než jsem si myslel. Nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí.“
Názory okolí byly 50/50
Opravdu?
„Možná bylo úplně nejtěžší, protože když jsem řešil v minulosti přestupy, všechno bylo hodně rychlé. Kolikrát se to stalo ze dne na den.“
A najednou jste se zasekl skoro na měsíc.
„Snažil jsem se zvážit všechna pro a proti. Každá varianta měla spoustu negativních věcí, ale nakonec převážilo to, že jsem cítil, že můžu českému fotbalu ještě pomoct. Navíc se těžko odmítá, když za mnou přijel trenér s Pavlem Nedvědem s tím, že věří, že mám týmu co dát. Nechtěl jsem českou reprezentaci odmítnout.“
Zajímaly vás rady od ostatních?
„Bavil jsem se o tom se všemi. A otevřeně. Nikdo mi vyloženě neřekl, co mám, nebo nemám dělat. Vyslechl jsem si různé názory v kabině, u známých a v rodině.“
Jak to vypadalo?
„Půlka mi říkala, abych do toho šel. A druhá půlka zase ne.“
Proč jste váhal?
„Nechtěl jsem se stylizovat do role, že se vrátím a budu ten, na kterém bude všechno stát. Když se něco náhodou nepovede, že za to můžu já. Bavili jsme se s trenérem, že jsem jenom součástí skládačky, protože tohle není o jednom hráči. Navíc jsem měl v hlavě svůj věk a fakt, že jsem dlouho nehrál evropské zápasy. Na všechno jsem si dokázal odpovědět a řekl si: ‚Proč ne.‘ Nechci si zpětně po X letech vyčítat, že jsem měl šanci a nevyužil ji.“
Jdete současně do risku?
„Trochu ano. Moje reprezentační kariéra byla fajn, dobrá. A teď je to zápas, ve kterém se může stát všechno. Doufám, že převáží to pozitivní a půjde o hezkou třešnička na dortu za mým působením v národním týmu.“
Určil jste si, na jak dlouho jste zpět?
„To si myslím, že se uvidí až časem. Řešil jsem teď akorát, že chci pomoct českému týmu se dostat na mistrovství světa. Co bude dál, jsme neřešili.“
Měl jste za posledních pět let víc možností se vrátit do národního týmu?
„Měl jsem nějaké telefonáty, jestli jsem si to nerozmyslel. Trenér Ivan Hašek byl za Kubou Brabcem (bývalý spoluhráč z Arisu) v Soluni, tak mě taky pozval na večeři. Neodmítl jsem a došlo na téma možného návratu do reprezentace, ale měl jsem to v sobě jako uzavřenou kapitolu. Až doteď jsem neměl žádné pochybnosti, že jsem se tehdy rozhodl správně.“
Nelitujete zpětně ukončení reprezentační kariéry?
„Jsem přesvědčený, že i díky tomu jsem si kariéru natáhl a cítím se tak, jak se momentálně cítím. Když byla reprezentační pauza, měl jsem možnost si oddechnout a dát tělo víc dokupy. Odpočinul jsem si jak fyzicky, tak mentálně, protože zápasů v bundeslize a nároďáku bylo hodně. Jakmile jsem vypadl z té rutiny, pomohlo mi to a fotbal mě pořád baví.“
V Hradci jste momentálně oporou, v ligové sezoně jste zaznamenal osm gólů a tři asistence. Daří se vám možná nad očekávání, že?
„Co se týče statistik, prožívám asi jednu z nejlepších sezon v kariéře. Myslím, že jde o odraz toho, jak se cítím celkově.“
Přitom návraty ze zahraničí nejsou obecně úplně jednoduché. Proč vám vyšel?
„Bavil jsem se s trenérem (David Horejš) a Jirkou Sabouem (bývalý sportovní ředitel Hradce), jak to bude vypadat a jaká bude moje role. Věděl jsem, že v Hradci je dobrá parta kluků, kteří se chtějí učit a že mám možnost jim předávat zkušenosti. Cítím se velmi dobře, navíc mi pomáhá super rodinné zázemí. Jsem teď odlehčený, nemusím řešit jiné věci kolem. Všechno běží, jak jsem si představoval, což jde ruku v ruce s výkony na hřišti.“
Bude vás podporovat v baráži i syn?
„Je ještě těžké mu vysvětlit, co tohle všechno znamená. Ale když jsem odjížděl, přál mi, ať vyhrajeme. Bude zápasy určitě sledovat a fandit.“