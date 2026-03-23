Kovář: Chceme nároďák nakopnout! Tonda se oklepe... a Parrott? Snad mi zas nedá gól
Ve vitríně už má ligové zlato se Spartou a Leverkusenem. Momentálně upaluje za dalším, zatím nejvíc suverénním titulem. „Mít tři ve třech zemích zní hodně fajn,“ culil se gólman Matěj Kovář, který působí od loňského léta v PSV Eindhoven. Vypadá absolutně v pohodě, což se bude národnímu týmu pro baráž o mistrovství světa hodit. „Postup je cíl, byl by to obrovský zážitek,“ prohlásil.
Do semifinále baráže proti Irsku zbýval ještě celý týden. Matěj Kovář se v bytě v Eindhovenu posadil za monitor, kolem něj pobíhal pejsek Eddie, kterého si pořídili s přítelkyní teprve nedávno. „Je ještě štěně, vůbec neposedí,“ poznamenal s úsměvem ve chvíli, kdy ho odnášel do vedlejší místnosti. Reprezentační gólman jinak působil klidně, uvolněně, bylo na něm znát, že prožívá v Nizozemsku vydařené angažmá. Ve čtvrtek večer se tedy pravděpodobně postaví do branky. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz rozebral působení v PSV, mentální nastavení gólmanů i stav české reprezentace.
Počítáte s pozicí gólmanské jedničky?
„Jsem s trenéry brankářů v neustálém kontaktu, měl jsem možnost mluvit i s koučem Koubkem, ale jestli budu chytat, ještě opravdu nevím. Uvidíme až na srazu, protože takové věci se řeší osobně, ne telefonicky nebo přes zprávy.“
Momentálně máte velké herní vytížení, chyběl jste akorát ve dvou zápasech PSV Eindhoven kvůli zdravotním problémům. V jaké jste formě?
„Doteď jsem odehrál na klubové úrovni skoro čtyřicet zápasů. Je to poprvé v kariéře, co jsem absolvoval do půlky března takovou porci, musel jsem se s tím sžívat. Byly určitě zápasy, v nichž jsem měl zachytat líp, ale sbírám zkušenosti, ať už dobré, nebo špatné, které ze mě dělají lepšího hráče a člověka.“
Prožíváte v pětadvaceti letech nejlepší období kariéry?
„Je super, že chytám pravidelně, jdeme s týmem za titulem, hráli jsme Ligu mistrů a v poháru jsme došli do semifinále. Cítím se opravdu skvěle, všechno je fajn. Na druhou stranu tvrdím, že každá štace v kariéře mi něco dala, každý krok měl něco do sebe.“
Tomu rozumím, co vám ale zatím – kromě herní praxe – přináší angažmá v PSV Eindhoven?
„Zvenku nevidíte, o jak velký a vyspělý klub se jedná. Taky jsem koukal, když jsem s lidmi z agentury (Sport Invest) dorazil poprvé do města. Hodně mě překvapila síla týmu, kvalita hráčů a zázemí. Obohacuje mě, jak lidi v klubu pracují, jak jsou všem nápomocní. Díky tomu sbírám nové zkušenosti a poznávám úplně jinou dynamiku než dřív.“
V čem se liší od Leverkusenu?
„Ten byl na špičce bundesligy, v té době jeden z nejlepších týmů Evropy. PSV produkuje mladé hráče, dává prostor talentům a později je prodává do top týmu. Je to za mě obrovská značka, která je velmi úspěšná a známá po celé Evropě.“
V zimě jste se stal její součástí, když PSV aktivoval povinnou opci. Plán vyšel na jedničku?