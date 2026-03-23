Šulc stihl návrat a věří v postup: Tým má sílu. Do Lyonu si pozval fyzioterapeuta z Plzně
Přestože se jeho rekonvalescence nečekaně protáhla, díky intenzivní práci a pomoci (i plzeňských) fyzioterapeutů stihl Pavel Šulc v Lyonu nabrat potřebnou zápasovou zátěž a na sraz fotbalové reprezentace přijel bez obav. „Nebál jsem se, že bych to nestihl,“ řekl odhodlaně před klíčovým duelem proti Irsku. Do něj jde tahoun českého týmu s pokorou, postupu na závěrečný turnaj ale věří: „Tým má sílu, do Ameriky se dostaneme.“
Existovalo riziko, že kvůli zranění sraz nestihnete?
„Od doktorů jsem měl po vyšetření v Lyonu pozitivní zprávy, prognóza byla patnáct dní. Bohužel se to natáhlo o trošku víc. Po třech týdnech jsem začal trénovat s kondičákem, minulý týden ve čtvrtek (Evropská liga proti Celtě Vigo) jsem byl schopný nastoupit na dvacet minut.“
Neměl jste ani chvíli pochybnosti?
„Ne, ne. Léčbu jsem měl vylepšenou – pozval jsem si do Lyonu Michala Rukavičku (fyzioterapeut Viktorie Plzeň) s jeho kolegou, ti mi hodně pomohli. Konzultoval jsem to i s doktory tady od reprezentace a podobně. Nebál jsem se, že bych to nestihl. Musel jsem akorát nastoupit do zápasu v týdnu, což se povedlo. Cítím se dobře, odehrál jsem v neděli celé utkání proti Monaku. Člověk to trošku má v hlavě, aby se mu to neobnovilo. Ale po čtvrtku jsem věděl, že pohybově jsem na tom dobře a bylo to v pohodě.“
Jak vám konkrétně v rehabilitaci pomohli?
„Věděl jsem, že budu mít volný víkend. Michal mi udělal sono, abych věděl, jak na tom jsem. Byly to dva dny intenzivního cvičení a rehabilitace. Jsme kamarádi, strávili jsme spolu v Plzni spousty času. Sám se nabídl, že mi pomůže. Jsem rád, že si na mě udělal čas a přiletěl za mnou.“
Byla podmínka Lyonu, že před odjezdem na sraz musíte odehrát aspoň jeden zápas?
„S nikým jsem se takhle nebavil. Ale v Lyonu věděli, že jsem už od úterý trénoval s týmem a jsem zdravý. Pak už bylo jen na trenérovi, jestli mě nasadí do zápasu. Tréninkové jednotky i zápasy jsem absolvoval v plné zátěži a jsem připravený do zápasu.“
V reprezentaci se znovu potkáte s trenérem Miroslavem Koubkem…
„Známe se dobře, udělal jsem pod ním velký kus práce. Pomohl mi v kariéře, jsem rád, že tady je, může mi to pomoct i v postavení tady v reprezentaci. Konzultovali jsme spolu určité věci v Plzni, on to takhle s hráči má. Hodně se s nimi baví, jak si to v zápasech představuje on nebo jak si to představujeme my. Pak si to udělá podle svého pocitu. Ale chce vědět, co si hráči o jeho záměrech myslí.“
Co jste si řekli, když za vámi přiletěl do Lyonu?
„Lidé z realizačního týmu reprezentace byli za většinou kluků. Za mnou přiletěli, když jsem byl krátce po zranění. Hodně jsme řešili, jestli se stihnu vrátit, jak to se mnou bude nebo nebude v dalších týdnech. Plánovali jsme to logicky tak, abych se vrátil co nejdřív a měl zápasovou zátěž v klubu. Abych tady mohl být připravený nastoupit od začátku, což se povedlo.“
Vnímal jste, jak se mezi fanoušky řeší vaše zdraví a silná pozice pro národní tým?
„Hodně lidí mi psalo, jsem za to rád. Dělá mi to lepší den, když někdo napíše, zeptá se a doufá, že budu zdravý. Jsem za to vděčný a lidem za takové zprávy děkuji. Čtu to na instagramu, noviny jsem se snažil spíš ignorovat. Dělal jsem všechno, abych se stihl vrátit v Lyonu co nejdřív. Osobně jsem věděl, že se stihnu uzdravit. Šlo jen o to nabrat před baráží nějakou zápasovou zátěž.“
Vnímáte nápor zvenčí?
„Snažím se zůstat pořád stejný. Doma mi vždycky říkali - před nikým se neponižuj a nad nikým se nepovyšuj. Toho se dodneška držím. Pořád se snažím zůstat pokorný, na hřišti i na tréninku odevzdat maximum, ne, aby mi to stouplo do hlavy. Vím, že to pokaždé sluníčkové to nebude a musím dál pracovat.“
Co pro vás znamená vidina postupu na mistrovství světa?
„Všichni chceme postoupit, pro všechny je to obrovská výzva, Pro trenéry i celý realizák. Uděláme maximum pro to, aby zápasy byly dva a oba vítězné.“
Jak se chystáte na den D, tedy čtvrteční utkání s Irskem?
„Nemám s nějakou nervozitou problém, na takové zápasy se těšíme všichni. Dneska proběhne nějaká regenerace a zítra do toho půjdeme na sto procent, abychom se na zápas nachystali.“
Co se před takovým důležitým utkáním odehrává ve vás vnitřně?
„Upřímně se na to hodně těším. Věřím, že celé Česko nám bude přát, fandit, abychom se na mistrovství dostali. Všichni si to přejeme, já opravdu moc. Tým má sílu, do Ameriky se dostaneme.“