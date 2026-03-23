Schick nechce být kapitánem: Jsou vhodnější lidi. Nepotřebuji pásku, abych…
Patří mezi největší hvězdy české reprezentace. Vždyť Irsko, soupeř národního týmu v baráži o postup na mistrovství světa, nasadilo na Patrika Schicka skauty, kteří sledovali přímo z tribuny poslední zápasy bundesligového Leverkusenu. Ano, on je největší hrozba, opora, lídr mužstva. „Ale říkal jsem už několikrát, že kapitán být nechci,“ prohodil 30letý útočník na pondělním setkání s novináři v Praze.
Když se nedávno potkal s trenérem Miroslavem Koubkem, pochopitelně se společně dostali ke žhavému tématu nového reprezentačního kapitána. „Dal jsem mu svůj pohled,“ odpověděl velmi stroze Patrik Schick. Ten nástupcem Tomáše Součka, záložníka West Hamu, téměř s jistotou nebude.
Z jakého důvodu?
„Na tuhle roli jsou vhodnější lidi. Nepotřebuji pásku, abych byl lídr na hřišti. Nemá vliv na to, jak a co nabídnu týmu. A teď je na trenérovi, jak rozhodne. Má kolem sebe lidi, kteří všechny hráče dobře znají.“
Radil jste vy osobně kouči, na koho má ukázat?
„Tipy jsem mu nedával, ty měl spíš on.“
Jednou z možností teoreticky mohl být Vladimír Darida. Bude národní tým těžit z jeho návratu?
„Vláďu samozřejmě znám, ještě z doby, kdy jsme spolu hráli v reprezentace. Je to kvalitní fotbalista, super kluk. Určitě zapadne do týmu perfektně. Ani to není tak dlouho, co tady nebyl.“
Vypadá to, že najednou máte vedle mladých hráčů také dostatek zkušeností.
„Vždycky je dobré mít v týmu správný mix. Ne pouze mladé, nebo zkušené hráče. Za mě je nejlepší, když je mužstvo namíchané tak akorát. A Vláďa nám rozhodně pomůže.“
Mužstvo bude hodně spoléhat i na vás. V jakém rozpoložení jste přijel na reprezentační sraz? V neděli proti Heidenheimu (3:3) jste dal dva góly.
„Jsem zdravý, což je pro mě nejzásadnější. Před dvěma týdny jsem měl menší zranění, ale nic vážného, věděl jsem, že během týdne budu zpátky. Měli jsme hodně náročný program a možná nejtěžší zápasy, co vůbec šly. Hráli jsme proti Arsenalu, Bayernu a v neděli s Heidenheimem, kde se nám to úplně nepodařilo. Jsem ale rád, že jsem dal dvě branky.
Týdenní pauza vás nerozhodila?
„Tak žádné zranění určitě ničemu nepomůže, je to pro hráče vždycky negativní zásah, protože vypadne z toho rytmu.“
Soustředíte se s Leverkusenem hlavně na boj o kvalifikaci do Ligy mistrů?
„To je samozřejmě priorita a zároveň reálný cíl, o který bojujeme. Víkend co víkend si to ale komplikujeme. Naštěstí konkurenti kolem nás taky ztrácejí, takže jsme relativně pořád na dostřel. Ještě budeme hrát zápasy mezi sebou, takže si můžeme ukrást body navzájem. Finále bundesligy bude určitě ještě zajímavé. Navíc jsme pořád ve hře o německý pohár, takže můžeme zakončit sezonu s trofejí. To by bylo super.“
Životní šance, hlavně pro mě
Jak těžké bude teď přehodit pozornost na reprezentaci?
„Je to nároďák, něco trochu jiného, protože hrajeme o mistrovství světa. Pro nás jde určitě o životní šanci. Kdo ví, jestli budeme mít nějakou další. Hlavně já. Pro mě je ale každý zápas důležitý, nevidím v tom žádný rozdíl.“
Trenér Koubek prohodil na nominační tiskové konferenci, že očekává válku s Irskem. Jste na ni podle vás připravení?
„Stoprocentně. Myslím, že první a případně i druhý zápas bude dost podobný. Všichni totiž cítíme šanci, že by postup mohl vyjít. Stejně tak Irsko. Všichni budou o to hrát a nic jiného neočekáváme.“
O čem jste s koučem hovořil na společném setkání?
„Byl to rozhovor o tom, co by si představoval, jaké má plány a vize. Byl hodně podobný jako s předchozími trenéry. Všichni chtějí hráče připravit, dostat jejich nápady a myšlenky do hlav.“
Určitě je varianta, že se postavíte na hrotu útoku vedle Tomáše Chorého. Řešíte to?
„Nevím ještě, v jaké sestavě nastoupíme. Kdybychom hráli s Chorasem nahoře, značilo by to, že chceme hodně útočit a dávat góly.“
Co se pro vás změní z taktického hlediska, pokud nebudete na hrotu útoku osamocený?
„Když hrajete se dvěma typickými útočníky, můžete centrovat do vápna. Jinak jde akorát o jiné rozestavení a vše je vesměs stejné. Možná máte kolem sebe hráče trochu blíž, ale je to úplně normální. Formace se mění ve fotbale často, nejen v reprezentace, ale hlavně během klubového režimu. Je hodně zápasů, ve kterých nastoupíte v jednom rozestavení a do druhého poločasu zase v jiném. Je to pro mě furt stejné, jen máte kolem sebe jiné spoluhráče.“
Vedle vás řešil zdravotní problémy v posledních týdnech i Pavel Šulc, který se dostal v Lyonu do skvělé formy. Sledoval jste jeho situaci?
„Každý hráč má přehled, kdo a jak hraje. O Šulcíkovi jsme samozřejmě všichni věděli, že je zraněný. Ve finále ale máme svoji práci, koukám se hlavně na sebe.“