Sadílek: Houštecký ze mě vymáčkl ještě o něco víc. Tříkolky? Nikdy to nevymažu
Prožil si složité časy. Ve Slavii moc nehrál, nepatřil mezi vyvolené. Situace byla k nevydržení. Po diskusi s trenérským štábem se věci začaly měnit k lepšímu. Nyní je Michal Sadílek součástí páteře obhájce titulu. Zase má v ruce vysavač, jak zní jeho přezdívka. „Vím, co dokážu ovlivnit na hřišti a jak dokážu ovlivnit i celý tým,“ říká reprezentační záložník v exkluzivním interview pro deník Sport a web iSport v předvečer baráže s Irskem o postup na mistrovství světa.
Je to téměř dva roky nazpět. Na soustředění v Rakousku před mistrovstvím Evropy se Michal Sadílek spustil dolů na tříkolce a vážně si pochroumal nohu. Čtyři měsíce se léčil. Mohlo to dopadnout mnohem hůř… „Babička pracuje s postiženými dětmi, dospívajícími lidmi. Vím, jaké limity mají v životě. Jak to ovlivní příbuzné, blízké. Kdybych měl svojí nerozvážností něco takového způsobit vlastní rodině, nedokázal bych s tím vůbec žít,“ upřímně vypráví. Ale začátek rozhovoru je o nedávném derby se Spartou a jedné diskusi před vítězným gólem na 2:1.
Co vám řekl Jan Kuchta před rohovým kopem?
„Jste v pořadí asi dvoustý člověk, co se mě ptá.“ (směje se)
To se nedivím, ale veřejnost odpověď doteď nezná.
„Protože sám nevím. V tom šrumci nebylo pořádně slyšet. Myslím, že se Kuchtič jenom předváděl. Jen si něco breptal pod vousy, já mu vůbec nerozuměl. Známe se z reprezentace, asi chtěl do mě šťouchnout. Rád bych věděl, co chtěl, ale nevím to.“
To my všichni. Pro připomenutí, z rohového kopu vstřelil Mojmír Chytil vítěznou branku. Vy jste se otočil a Kuchtovi gestem naznačil, ať je zticha. Scénu jste dobře dohrál, to se vám musí nechat.
„Věděl jsem, že za mnou dělá divadlo. My dali gól na 2:1, proto ta reakce… Podle mě to tak mělo být.“
Na Kuchtovy řeči jste vůbec nereagoval, nechával to být. Ať si říká, co chce. Byl to pomyslný symbol nastavení Slavie ve druhém poločase? Že se nenecháte ničím a nikým vyrušit na cestě za obratem?
„Už to bylo 1:1. Tušili jsme, že standardní situace mohou zápas otočit na naši stranu. To se i stalo, gól Mojmy byl rozhodující. Zahrávat roh je stejné jako kopat penaltu. Je to psychologie. Když Čórovi (Tomáši Chorému) bude někdo za zády vyprávět, ať mine, taky se neotočí. Člověk musí zůstat silný v hlavě, soustředit se jenom na kop. Výsledek byl takový, že jsme dali gól. Já si pak mohl užít reakci.“
Poprvé jste vyhrál velké pražské derby. Jaké to je?
„Úplně super. Před derby jsem