Témata sestavy na baráž: kdo k Daridovi, jak postavit útok... A co atomovka z lavičky?
Velký střet je velmi blízko. Trenér Miroslav Koubek už má v hlavě sestavu, kterou pošle do prvního duelu baráže o fotbalové mistrovství světa. Česko ve čtvrtek večer v Edenu vyzve Irsko a pokud uspěje, za pár dní se na Letné utká s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. Jde o moc, mundial je naleštěné lákadlo, v samostatné historii se na něj reprezentace dostala jen jednou. Navíc se hraje o stamiliony, které asociace sakra potřebuje. Kdo zná trenéra Koubka, ten ví… Je nachystaný, přitom tajemný. Co jsou zásadní témata jeho první základní jedenáctky?
Trojka vzadu
Je to jednoduché, trojka vzadu je Koubkova mantra. Využíval ji v posledních dvou velmi úspěšných angažmá, rozumějte v Plzni a Hradci Králové. Ani na jednom místě od ní prakticky nikdy neustoupil. Ví, jak hráčům vysvětlit, co po nich chce, zná způsoby, jak je upozornit na případné chyby.
Především má však zásadní hráče, kteří jsou na ni zvyklí. Kapitán Ladislav Krejčí nastoupí na levé straně, slávistický matador Tomáš Holeš na pravé. To jsou jejich přirozené pozice. Mezi ně si stoupne Robin Hranáč, jenž sice v Hoffenheimu působí ve čtyřce, ale v Plzni a reprezentaci zmiňovaný systém načetl. Pánové takhle spolu nastupovali na EURO 2024. Ne úplně bez kazů, ale Hranáč od té doby vyrostl.
Drajv vs. zodpovědnost
Na první pohled se pozice levého wingbeka zdá podobně jasná jako druhá strana, již zabere Vladimír Coufal. David Jurásek se vrátil do Slavie, hraje velmi slušně, měl by být první volbou. Jenže Koubek má rád pevně srovnanou defenzivu, proto by mohl ukázat na Jaroslava Zeleného.
Protřelý borec má nejlepší formu ze všech sparťanů, je spolehlivý, velká bitva ho nerozhodí. Na druhou stranu není tak dobrý jako Jurásek v disciplíně, již Češi v kvalifikaci využívali ze všech evropských celků nejvíc, vyprodukovali v průměru 25 centrů na utkání.
„Pokud budeme centrovat vysoko do jejich tří stoperů, neuspějeme. Klíčové bude přenést balon na slabší stranu hřiště soupeře a centrovat do prostoru mezi obranu a brankáře,“ říká expert Petr Ruman. Jurásek právě balon takzvaně do kapsy umí perfektně. Rozhodne to pro něj?
Na jednu, nebo dvě věže?
Dvě věže, nebo jedna? Vypadá to, že, se Koubek přikloní ke dvěma hrotům, byť si s Plzní úspěšně vyzkoušel i variantu s dvěma ofenzivními pomocníky pod jednou devítkou. Do vápna to ale bude chtít každý centimetr navíc.
„Hrál bych na dva hroty, jinak si naše hráče trio irských stoperů snadno přebere,“ přitakává Petr Ruman. Sám ale váhá, jestli jeden z nich opravdu bude Patrik Schick. „Nevím, jak mu to půjde proti jejich statným stoperům, na druhou stranu dokáže udělat větší rozdíl od začátku než z lavičky,“ podotýká trenér. Z toho vychází, že kdyby došlo na variantu „ten, nebo ten“, lepším žolíkem by mohl být Chorý.
Jak vyladit zálohu?
I do středové formace má Koubek z čeho vybírat. V elitní formě hraje Michal Sadílek, zlepšení zaznamenal trenérův oblíbenec Lukáš Červ. A byť to zřejmě nebude od začátku zápasu, je takřka vyloučeno, že celý šlágr prosedí Tomáš Souček. Jako naprostá tutovka se tedy zdá být pouze Vladimír Darida. Bylo už několikrát naznačeno, že klíčovou roli pro jeho nominování hrál taktický plán kouče na Irsko. Mohl by tedy nahradit přímo Součka a dirigovat dění před triem stoperů.
„Roli šestky bych přidělil právě Daridovi, organizoval a kontroloval by zbytkovou obranu,“ říká Ruman, který by do sestavy ale zařadil i středopolaře West Hamu. Kvůli charakteru i výšce. Možná se ale narýsuje „hyperofenzivní“ verze, kdy se budou před Daridou pohybovat Šulc s Provodem, náturou spíše desítky.
Nutná atomovka z lavičky
Tolik nezaznívá, že stejně důležité jako složení základní sestavy budou i reakce během utkání. Utkání s Irskem se může protáhnout na 120 minut, nedej bože se může pro český tým vyvíjet i špatně. Koubek tak bude muset reagovat hráči, co umí za krátkou dobu mužstvo strhnout. Kromě Chorého má pro to k dispozici další atomovku ze Slavie, toto je role stvořená pro Mojmíra Chytila.
„Paradoxně mu hodně pomáhá poločasový příchod. Ví, že má dost času se připravit,“ podotkl nedávno Jindřich Trpišovský o svém žolíkovi. Ale kdo dál? Pavel Bucha je nováček, stejně tak Denis Višinský, který zvrátil gólem z lavičky skóre jen jednou v kariéře. K tomu chybí střídající hráči na pozice ofenzivních wingbeků. V nouzi spíše pomůže Jan Kliment, Tomáš Ladra a jeho střely z dálky či Adam Karabec a jeho faktor X. Anebo nějaké překvapení?