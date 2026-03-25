Irský fanoušek před baráží s Českem: Očekáváme, že prohrajeme, ale stejně budeme slavit
Jak vidí šance irských fotbalistů před klíčovým duelem v baráži o MS s Českem? Fanoušek John Quinn z Tullamore ve středu země otevřeně popisuje náladu mezi Iry – vedle tradičního optimismu převažují obavy ze zranění a celkové síly týmu. V rozhovoru mluví o slabinách výběru, spoléhání na jediného střelce Troye Parrotta i o tom, jak velký respekt má v Irsku český fotbal. Přibližuje také, jak se na zápas chystají fanoušci napříč zemí, kde se očekává bouřlivá atmosféra v hospodách i improvizovaných fanouškovských zónách.
Jak je v Irsku vnímán nadcházející zápas proti České republice?
„Je o něj velký zájem, ale také panuje určitý pesimismus. Irové jsou věční optimisté, ale u tohoto zápasu pořád mluví spíš o hráčích, kteří chybí kvůli zranění než o těch, kteří jsou k dispozici. Navíc všichni vědí, že Česko bylo kdysi jedním z nejlepších týmů v Evropě.“
Budou se lidé ve městě Tullamore scházet v hospodách, aby zápas sledovali společně? Jaká tam bývá fotbalová atmosféra?
„Ano, budou se scházet, ale nejen v Tullamore, v každém městě v Irsku. Některé hospody pořídí velké obrazovky a v podniku Digans budou mít vzadu pravděpodobně obrovské plátno, takže se tam fanoušci mohou shromáždit, bude to něco jako fanouškovská zóna. Hned jakmile se uskutečnil los a byl jasný termín a soupeř, rozjela se mezi lidmi velká diskuse. Pro Irsko jde o velký zápas a lidé by rádi viděli tým na šampionátu.“
Jaké jsou podle vás hlavní silné a slabé stránky irského týmu před tímto důležitým zápasem o kvalifikaci na mistrovství světa?
„Máme velmi málo hráčů, kteří hrají v anglické Premier League, a i ti, kteří tam jsou, většinou nenastupují v základní sestavě. Většina hraje v nižších soutěžích. Hodně lidí mluví o Seamusovi Colemanovi, který hraje v obraně za Everton, ale ani tam nemá jisté místo a je mu 37 let. Přesto Irové doufají, že nastoupí proti Česku. To asi ukazuje, že jsme celkově slabší. Ale určitě nic nevzdáme.“
Co si irští fanoušci myslí o současné kvalitě českého týmu a o jejich šancích v tomto zápase?
„Upřímně řečeno, jen pár opravdu zapálených fanoušků by znalo jména českých hráčů. Na druhou stranu, protože Slavia a Sparta pravidelně hrají v evropských soutěžích, vědí, že jde o velmi silný tým. Jeden z irských hráčů, Troy Parrott, hraje za AZ Alkmaar v Nizozemsku. A protože Sparta hrála s tímto týmem v Konferenční lize, bylo to téma v mediích. Co ale vím, že jste nyní vyměnili trenéra a lidé u vás nebyli úplně spokojeni s předváděnou hrou. Určitě jde o velký tlak od fanoušků směrem k hráčům a vedení. Vašimi největšími hvězdami jsou asi Patrik Schick a Tomáš Souček, který hraje ve West Hamu United. Bude to pro nás těžký zápas, ale naší silou může být spíše týmovost.“
Kteří irští hráči by mohli představovat největší hrozbu pro českou reprezentaci?
„V podstatě jen jeden – Troy Parrott. Je to typický střelec gólů. Pokud se mu nebude dařit, těžko říct, odkud by góly měly přijít. Náš další klíčový útočník Evan Ferguson je zraněný.“
Jaký výsledek očekáváte a jak by se případný úspěch slavil v Tullamore?
„Očekávám, že prohrajeme, ale ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme, stejně budeme slavit s dostatkem whiskey Tullamore a spoustou Guinnessu. Někteří si ale možná dají i Plzeňský Prazdroj, kdo ví.“