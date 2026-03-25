Česko vs. Irsko v TV: kde sledovat baráž o MS ve fotbale 2026 živě?
Česká fotbalová reprezentace se chystá na domácí bitvu s Irskem, které jí stojí v cestě jako první soupeř na pouti za světovým šampionátem v USA, Kanadě a Mexiku. Trenér Koubek si odbude svou premiéru na reprezentační lavičce a fanoušci jsou zvědaví, jakou tvář národní tým pod jeho vedením ukáže. Zápas v Edenu odstartuje ve čtvrtek 26. března od 20:45. Kde sledovat Česko vs. Irsko živě?
Česko vs. Irsko
|Datum: čtvrtek 26. března (20:45)
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Irsko v TV?
H2H - vzájemné zápasy Česka a Irska
Národní tým se s Irskem potkává spíše výjimečně, celkově spolu oba soupeři změřili síly pouze osmkrát. Bilance vzájemných duelů hovoří lépe pro Česko, které dokázalo zvítězit ve čtyřech případech. Dvakrát se oba týmy rozešly smírně a dvakrát se z výhry radovali Irové.
|Datum
|Zápas a výsledek
|29. 02. 12
|Irsko - Česko 1:1
|12. 09. 07
|Česko - Irsko 1:0
|11. 10. 06
|Irsko - Česko 1:1
|31. 03. 04
|Irsko - Česko 2:1
|23. 02. 00
|Irsko - Česko 3:2
|25. 03. 98
|Česko - Irsko 2:1
|24. 04. 96
|Česko - Irsko 2:0
|05. 06. 94
|Irsko - Česko 1:3