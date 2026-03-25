Česko vs. Irsko v TV: kde sledovat baráž o MS ve fotbale 2026 živě?

Ladislav Krejčí už se připojil k reprezentaci, jeho Wolverhampton má o víkendu volno
Česká fotbalová reprezentace se chystá na domácí bitvu s Irskem, které jí stojí v cestě jako první soupeř na pouti za světovým šampionátem v USA, Kanadě a Mexiku. Trenér Koubek si odbude svou premiéru na reprezentační lavičce a fanoušci jsou zvědaví, jakou tvář národní tým pod jeho vedením ukáže. Zápas v Edenu odstartuje ve čtvrtek 26. března od 20:45. Kde sledovat Česko vs. Irsko živě?

Datum: čtvrtek 26. března (20:45)
Dějiště: Fortuna Aréna, Praha
Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Irsko v TV?

Českou reprezentaci čeká klíčový barážový zápas proti Irsku. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Irsko začíná ve čtvrtek 26. března od 20:45.

H2H - vzájemné zápasy Česka a Irska

Národní tým se s Irskem potkává spíše výjimečně, celkově spolu oba soupeři změřili síly pouze osmkrát. Bilance vzájemných duelů hovoří lépe pro Česko, které dokázalo zvítězit ve čtyřech případech. Dvakrát se oba týmy rozešly smírně a dvakrát se z výhry radovali Irové.

DatumZápas a výsledek
29. 02. 12Irsko - Česko 1:1
12. 09. 07Česko - Irsko 1:0
11. 10. 06Irsko - Česko 1:1
31. 03. 04Irsko - Česko 2:1
23. 02. 00Irsko - Česko 3:2
25. 03. 98Česko - Irsko 2:1
24. 04. 96Česko - Irsko 2:0
05. 06. 94Irsko - Česko 1:3

