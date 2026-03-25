Irové se ptali na Koubkův „pikantní“ výrok. I to je motivace, přiznal obránce Evertonu
Na středeční tiskové konferenci fotbalistů Irska bylo narváno. Před čtvrteční baráží o mistrovství světa proti Česku přicestovalo do Prahy přes padesát zahraničních novinářů včetně televizních štábů. Posadili se do prvních čtyř řad mediálního sálu v pražském Edenu, zajímali se o nácvik penalt, atmosféru v kabině, herní vytížení kapitána, ale také o nedávný výrok domácího trenéra Miroslava Koubka.
Nový kouč české reprezentace se zabýval hrou Irů, tedy nejbližšího soupeře v baráži o postup na MS. V rozhovoru pro fotbalovou asociaci na začátku letošního ledna uvedl: „Irové mají tým s velkým srdcem, hrají agresivně, intenzivně, soubojově a poměrně jednoduše s rychlým přechodem do útoku.“
A to zřejmě zarezonovalo i na Britských ostrovech. Jeden z irských novinářů vytáhl Koubkova slova, i když upřímně, trochu si je poupravil. Dotaz zněl: „Kapitáne, nový trenér Česka řekl o vašem týmu, že hraje jednoduše a není příliš technický. Ignorujete to, nebo jde o motivaci?“
Séamus Coleman, sedmatřicetiletý obránce Evertonu, se lehce pousmál. „I tohle bereme jako motivaci,“ prohodil. „Respektujeme soupeře, ale hlavně se soustředíme sami na sebe. Využijeme všechny informace od trenéra, podporu fanoušků a odvedeme co nejlepší práci,“ uvedl velmi diplomaticky hráč, který odehrál 372 zápasů v anglické Premier League.
I když v této sezoně se v týmu z Liverpoolu ocitl na druhé koleji. Vždyť nastoupil pouze do pěti soutěžních zápasů, a věřte, že i to bylo velké téma ze strany irských novinářů.
„S herním vytížením hráčů nemám problém,“ uvedl trenér Irska Heimir Hallgrímsson. „Myslíme na to akorát při plánování, jak můžeme reagovat na průběh utkání. Zvlášť pokud může trvat až sto dvacet minut. Je potřeba mít plán B a C,“ poznamenal.
Islandský kouč působí u irského mužstva téměř dva roky, smlouvu má podepsanou až do roku 2028. Zato v české reprezentaci se udály v posledních měsících překotné změny. Pochopitelně v realizačním týmu. Pro trenéra Koubka půjde o premiéru.
„Těžko říct, co máme od Česka očekávat,“ začal nejasně Hallgrímsson. „Nový trenér může hodně věcí změnit, takže se na soupeře až tolik nezaměřujeme. Soustředíme se hlavně na sebe,“ pokračoval. Přesto se o pár poznatků podělil. „Víme z jeho klubového působení, co preferuje, ale uvidíme, jestli to přenese i do reprezentace. Je možné, že Česko bude hrát v jiném systému než dřív, připravujeme se na obě varianty,“ dodal sympatický kouč.
Ten se podíval na mistrovství světa už v roce 2018, kam se kvalifikoval s Islandem. Nyní má druhou šanci, tentokrát s Irskem. „Není to o mně, ale o týmu a celé zemi,“ zakončil. Minutu po jedenácté už přivítal na hrací ploše Colemana a spol. „Jsme v pohodě, připravení,“ pronesl kapitán.