Analýza Irů: Když budou mít míč, Česku to pomůže. Jak na obranný autobus a proč dva hroty?
ANALÝZA SPORTU | Den D je tady. V Edenu se ukáže, jak Miroslav Koubek přečetl irskou reprezentaci a především jak dobře připravil na baráž o mistrovství světa svůj tým. Co národní tým v podobě tvrdých ostrovanů čeká? „Irové budou bránit v hlubokém bloku, i kdyby hráli proti deseti,“ říká ve své analýze expert iSportu a trenér Petr Ruman, který by do utkání nasadil dva hrotové útočníky. Kde najít u soupeře skuliny?
O herním stylu
„Stereotypy, které se kolem ostrovního fotbalu točí, splňuje Irsko do puntíku. Tradiční gaelské sporty zkrátka podporují fyzičnost, odolnost a bojovnost hráčů – vše u našeho soupeře najdeme na vysoké úrovni. Hra s míčem je přímočará, vyžívají se v soubojích. To ale neznamená, že na hřišti je jedenáct ‚dělníků', mají i zajímavé individuality, u kterých jsou vidět prvky kreativity. Troufám si říct, že ale máme hráče, kteří jsou na balonu mnohem lepší.“
O hře proti míči
„Bez míče má tým jasnou strukturu: formaci 5-4-1, která pracuje z bloku. Někdy ze středního, ale spíše z hlubokého.“
„Útočník se ani příliš nesnaží napadat, spíš soupeře jen tak navádí ze strany na stranu. Při rozehrávce od gólmana dokonce Irsko nechává úplně volnou šestku soupeře. Je to spíše čekání na chybu soupeře. Irové zůstanou v bloku, i když hrají proti deseti, jako proti Portugalsku. Celkově je ale obrana jejich hlavní silou, zmíněné Portugalce do ničeho nepustili. Ve chvíli, kdy Irové prohrávají, zvládnou jít i do vyššího presinku, ale v tu chvíli ztratí kompaktnost. Vůbec nejlepší by bylo si je takhle vylákat. Jakmile zaparkují své dva autobusy, je těžké se přes ně dostat.“
O hře s míčem
„Pokud ho budou mít na kopačkách, bude to Česku vyhovovat.