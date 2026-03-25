Chystá Koubek šokující tah? Na Iry bez Součka, indicie směřují k velmi ofenzivní variantě
Česká fotbalová reprezentace rovná se Tomáš Souček. Za posledních deset let vynechal od debutu minimum zápasů, takřka pokaždé figuroval v základu. Na kruciální baráž o světový šampionát s Irskem (čtvrtek od 20.45 ve vyprodaném Edenu) se v hlavě Miroslava Koubka podle přibývajících indicií rodí na první pohled překvapivá možnost. Zkušený kouč ve své extrémně sledované premiéře za národní tým zřejmě zvolí sestavu bez klíčového pilíře středu pole. Vsadit může i na velmi ofenzivní variantu s Tomášem Chorým a Patrikem Schickem.
V českém národním týmu odkroutil Tomáš Souček úctyhodných 87 zápasů, vstřelil 17 branek. Když byl k dispozici, neslezl z placu pomalu ani během přípravných zápasů. V únoru se 39. zásahem stal historicky nejlepším českým střelcem v Premier League.
Od debutu v reprezentaci (15. listopadu 2016 v přípravě s Dánskem) se prakticky nestalo, aby v českém týmu v ostrém zápase (vyjma příprav) Souček chyběl v základu. Z lavičky šel do hry jednou v roce 2017 proti Ázerbájdžánu v kvalifikaci o MS. Poté proti San Marinu (2017) a Estonsku (2021) seděl celý zápas.
Jenže v baráži o světový šampionát proti Irsku místo v základní sestavě pro Součka možná nezbude, indicií směrem k jeho pravděpodobné roli náhradníka přibývá. Pokud tedy národní tým nevypouští obláčky o vynechání sesazeného kapitána záměrně, což je poměrně divoká teorie…
Už v úterý přišel web inFotbal s informací, že záložník West Hamu v základní jedenáctce Miroslava Koubka na Irsko nebude. Podobné signály se sbíhají i k deníku Sport a webu iSport. Souček už se od nového reprezentačního kouče měl na začátku týdne dozvědět, že jeden z nejdůležitějších zápasů Česka v posledních čtyřech letech začne na lavičce. „Nebyl z toho zrovna nadšený,“ prozradil zdroj redakce.
Po dění na posledním listopadovém srazu v Olomouci (hráči po výhře 6:0 s Gibraltarem nešli poděkovat části publika) Souček přišel o kapitánskou pásku, premiéru si ve vyprodaném Edenu (do prodeje se ve středu uvolnilo 250 lístků, které byly zabavené od překupníků) odbude Ladislav Krejčí. Na dlouholetou klíčovou osobnost českého nároďáku nakonec může zbýt místo jen v bundě na střídačce.
„Jeho kariéra je úchvatná, nádherná. Role v národním týmu zůstává významná, i když nemá pásku z důvodů, jaké znáte. Naprosto nic se u něj nemění ve smyslu, že by ztratil vážnost, plnohodnotnost pro tým,“ odpověděl trenér Koubek při dotazu Sportu na Součka.
Ohledně základní sestavy dle zvyklostí na tiskové konferenci nic prozrazovat nechtěl. Ani blíž komentovat situaci, že Součkovo možné posazení už koluje mediálním prostorem. „Noviny v tuhle chvíli nečtu, soustředím se na zápas ve své bublině,“ reagoval.
Odstavení dlouholetého lídra zní téměř jako šokující tah. Zvlášť do těžkého duelu trenér potřebuje zkušené hráče, navíc odolné v soubojích a platných při standardkách na obou stranách. Jenže Koubek může uvažovat jinak.
Jasno o sestavě už den před výkopem
Na trávník může večer vyběhnout extrémně ofenzivní jedenáctka. Kouč do plánů prakticky jistě zahrnuje Vladimíra Daridu, kterého přemluvil téměř po pěti letech k návratu do reprezentačního dresu. Dále do základu patří zásadní plejeři Pavel Šulc s Lukášem Provodem – pro střed hřiště a Koubkovy atletické představy ideální polaři.
Pokud chce dostat na plac společně Patrika Schicka s Tomášem Chorým do útočné dvojice, najednou už pro Součka uprostřed hřiště není místo.
Schick je bez debat rozdílovým hráčem, před srazem dvakrát skóroval za Leverkusen. Chorý zase prožívá jednu z nejlepších sezon kariéry, s náskokem vede se šestnácti góly tabulku střelců Chance Ligy a táhne Slavii k obhajobě titulu. Posadit třeba Šulce? Také takřka nemyslitelné – vyléčil zranění a hned v neděli skóroval za Lyon proti Monaku, v sezoně dal už jedenáctý ligový gól.
Koubek přiznal, že o sestavě na Iry má den před výkopem jasno. Detaily ohledně typologie hráčů už konkretizovat odmítl. „Zase po mně chcete odkrývání základní sestavy, to ze mě nedostanete. Chceme vyváženost, tedy kreativní typy i ty atletičtější, fyzičtější, silovější. Zároveň přemýšlíme o tom, proti komu hrajeme. Vsadit jenom na jednu mentalitu a na druhou ne, by asi nebylo dobré…,“ reagoval.
Pokud vkročí do své premiéry v roli kouče národního týmu bez Součka, půjde v klíčové baráži zcela jistě do risku. Až zápas ukáže, zda šlo o správný tah, nebo o trestuhodnou chybu.
Pravděpodobné sestavy
ČESKO
IRSKO