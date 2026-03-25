Koubek: Žádám fanoušky o podporu. A primitivní irský fotbal? Tohle mi nepodsouvejte!
V premiéře na lavičce národního týmu v roli hlavního kouče skočí rovnou do rozbouřené řeky. Miroslav Koubek (74) zažívá trenérský kariérní vrchol – v následujících dnech může dovést české fotbalisty na mistrovství světa, což se povedlo naposledy Karlu Brücknerovi před 20 lety. První překážkou je čtvrteční baráž s Irskem. „Nikdy jsem neřekl, že hraje primitivní fotbal, to je komunikační šum,“ ohradil se zkušený kouč při otázce irského novináře tlumočenou do sluchátek.
Máte z mužstva po krátké přípravě dobrý dojem?
„Pocity jsou pozitivní. Všechno, co potřebujeme, přenášíme na hráče, ještě v tom budeme pokračovat, není to úplně ukončené. Navnímávání informací a vlastní hry jsou od mužstva vstřebávány velice intenzivně.“
Máte jasno o sestavě?
„Další pozitivní poznatek je, že jsou všichni zdraví a snad se do čtvrtka nic nepřihodí. O sestavě máme jasno. Přidávám k tomu tečku, co jiného k tomu můžu říct.“
Vsadíte spíš na bojovné, nebo naopak na kreativní hráče?
„Zase po mně chcete odkrývání základní sestavy, to ze mě nedostanete. Chceme vyváženost, tedy kreativní typy i ty atletičtější, fyzičtější, silovější. Zároveň přemýšlíme o tom, proti komu hrajeme. Vsadit jenom na jednu mentalitu a na druhou ne by asi nebylo dobré.“
Jste vyhlášený precizní taktickou připraveností. Chystáte něco speciálního na Iry?
„Dělá mi radost, že mě takto charakterizujete. Poznali jsme tábor soupeře, vnímám jejich hru. Je to inteligentní hra, soupeř má zkušený, kvalitní mustr, nenechá se jen tak zaskočit. Ale vždycky přemýšlíte o něčem, čím soupeře překvapit.“
Jde o největší zápas vaší trenérské kariéry?
„Tohle je jiné scéna, jiná stage, národní mužstvo. Pravděpodobně ano, nic nemůže přebít ve vážnosti a důležitosti zápas s takovými okolnostmi.“
Jak se vám půjde do prvního zápasu reprezentace a hned takto klíčového?
„Určitě není výhoda, že jsem s mužstvem dosud neměl nějakou minulost, aspoň krátkou. Proto jsme se snažili pracovat s předstihem, hráčům jsme posílali materiály, na které teď navazujeme. Obrovskou výhodou bylo, že zhruba se 60 procenty mužstva jsme pracovali už od čtvrtka. Určité věci jsme doháněli. Někteří z hráčů, co se připojili potom, už znají mé myšlenky. Svým způsobem to ale může být hendikep.“
Byla volba nového kapitána Ladislava Krejčího jasnou záležitostí?
„Všichni jsme pochopili, jaká je to osobnost. Je to lídr a má za sebou nějakou minulost. V předchozím angažmá v Česku byl kapitánem (ve Spartě). Shoda na něm v realizačním týmu určitě panovala od začátku.“
Jakou pozici má na hřišti jeho předchůdce Tomáš Souček?
„Jeho kariéra je úchvatná, nádherná. Role v národním týmu zůstává významná, i když nemá pásku z důvodů, jaké znáte. Naprosto nic se u něj nemění ve smyslu, že by ztratil vážnost, plnohodnotnost pro tým.“
Mediálním prostorem už koluje, že bude náhradníkem.
„Noviny nečtu, soustředím se na zápas ve své bublině. Takže tohle ani nevím.“
Primitivní fotbal? Irové jsou kvalitní
Čeho jste si všiml při analýzách Irska?
„Jde o tým, co má velké srdce s obrovskou mentalitou, o to je to těžší protivník. My ale také budeme mít takovou mentalitu. Útočník Troy Parrott je na vlně, ve velké formě, daří se mu. Víme, jak na hřišti pracuje. Hráči o něm mají informace, doufám, že ho dokážeme eliminovat co nejlépe a jeho vlnu zastavíme.“
Hraje Irsko jednoduchý až primitivní fotbal?
(odpověď směrem k irskému novináři) „Tohle je těžký komunikační šum. Nikdy jsem neřekl, že Irsko hraje primitivní fotbal. Naopak má kvalitní hráče v Premier League, Championship, hraje velmi dobrý fotbal. Rozhodně ne primitivní, tohle mi nepodsouvejte.“
Jaký očekáváte zápas?
„Bude o silných mentálních dovednostech hráčů, o jejich hlavě, jak to zvládnou psychicky. Rozhodnou detaily, jedním z nich určitě mohou být standardky. Irsko má velmi dobré, kvalitní vysoké hráče.“
Spoléháte na vyprodaný Eden?
„Strašně moc si přejeme podporu diváků, potřebujeme jí. Já o ni žádám. Možná je tohle slovo špatné, ale budeme rádi, když tu podporu budeme mít co nejintenzivnější. Historicky jsme v podobných chvílích vždycky semknutý národ. Politické události, ty vrcholné sportovní a podobně. V těchto momentech se Česko dokáže spojit. Čeká nás bezpochyby mimořádná sportovní událost.“
