Krejčí o roli kapitána: Mrzí mě, jak k tomu došlo. Se Součkem jsme byli v kontaktu
Rozhodnutí o novém kapitánovi české reprezentace nebylo údajně až tak složité. „Je to lídr,“ řekl trenér Miroslav Koubek. Hovořil o obránci anglického Wolverhamptonu, který povede národní tým do baráže s cílem postoupit na mistrovství světa. „Tenhle sraz jsem vyhlížel už dlouho, mám rád takové situace,“ zdůraznil Ladislav Krejčí.
Jste novým kapitánem reprezentace. Co to pro vás znamená?
„Je to pro mě velká čest a zodpovědnost. Mrzí mě, jak k tomu došlo, ale to je jiné téma. Věřím, že je to už za námi.“
Ano, Tomáš Souček přišel o pásku kvůli odmítnutí týmové děkovačky po utkání s Gibraltarem (6:0), kde jste chyběl. Diskutovali jste o tom spolu?
„Byli jsme v kontaktu už delší dobu, ale určitě to nebudu komunikovat tímhle kanálem.“
A jak vypadal rozhovor s trenérem Koubkem?
„Objel nás všechny v zimní pauze, která byla pro českou ligu. Měli jsme spolu nějaké individuální pohovory.“
Přijal jste hodně gratulací?
„Blízcí mi napsali, toho si vážím a děkuji za to. Snažil jsem se odpovědět v co největším počtu, ale koncentrace směřuju k tomuhle zápasu. Chápu poptávku po tomhle tématu, vážím si této role, ale funguju a budu fungovat na reprezentační scéně pořád stejně. Cítím důležitost vůči hráčům i zemi. V tom se pro mě nic nemění.“
Jste v podobné roli jako ve Spartě, kterou jste jako kapitán dovedl ke dvěma titulům?
„Nechci to srovnávat, ani nebudu. V téhle roli jsem teprve tři dny, tuhle otázku si můžeme zodpovědět až za delší dobu.“
Promluvil jste už k týmu?
„Měli jsme během srazu obecné promluvy mezi sebou. To k tomu samozřejmě patří, ale co jsme řešili, to si určitě necháme pro sebe.“
Co cítíte z mužstva před klíčovými zápasy o postup na mistrovství světa?
„Velkou chuť a připravenost. Navnímáváme informace, které od nás realizační tým očekává. Cítím, že chceme předvést to nejlepší.“
Zakládáte si na mentální přípravě, o všem hodně přemýšlíte. Co se ve vás momentálně odehrává?
„Tahle příležitost se neopakuje každý týden, měsíc ani rok. Zahrát si na mistrovství světa je sen každého fotbalisty. Proto je tohle jednoduché. Je potřeba nechat na hřišti maximum jak po individuální, tak týmové stránce. Každý si uvědomuje, co může týmu dát. A to taky musí udělat. Jsou si toho všichni vědomi a doufám, že to bude na hřišti vidět, strhneme i fanoušky a budeme na tenhle moment vzpomínat.“
Anglie mi pomohla
Hrajete v Premier League, konkrétně za Wolverhampton. Je pro vás výhoda, že spousta Irů hraje anglické soutěže?
„Na videích jsme viděli, jakým stylem se Irsko prezentuje. Může to být pro mě výhoda, ale tady jde hlavně o to, abychom zvládli utkání po týmové stránce. Jde o odvahu, bojovnost a odhodlání porazit soupeře v jeho stylu a přidat do toho ten náš, abychom se ve finále dostali k cíli, což je vítězství.“
Jak vnímáte aktuálně atmosféru kolem týmu i směrem k fanouškům?
„Z kluků je cítit velké odhodlání, chuť a víra. Věřím, že i od fanoušků. Cíl je blízko, chceme si to zažít. Vnímáme to pozitivně, tak jsme i naladění a nemůžeme se dočkat zápasu.“
Trenér Irska říkal, že pro případné penalty mají jistotu v brance…
„My taky.“
A věříte si na tuto disciplínu?
„Jsme v tomto určitě sebevědomí, což kluci prokazují i na klubové úrovni. Věnovali jsme se tomu na tréninku i během tohoto srazu.“
Jak vás ovlivnila první sezona v Anglii?
„Určitě mi hodně pomohla, jak po fotbalové, tak lidské stránce. Jsem rád, že jsem dostal takovou příležitost a že z toho můžu těžit. Doufám, že i v tomhle zápase.“